- Ploaia de meteori Perseide este va fi vizibila si pe cerul din Romania, in noaptea de 12 spre 13 august (luni noaptea), respectiv 13 spre 14 august (marti noaptea). De fapt, fenomenul spectaculos a inceput pe data de 17 iulie si va ține pana pe 24 august, dar momentul maxim va avea loc in noaptea […]…

- Un urs de mari dimensiuni a intrat, noaptea trecuta, in ferma deținuta de Razvan Dumitru din Fitionești și a omorat 60 de oi, miei și capre. Oile sunt din rasa țurcana de Hațeg, iar caprele sunt rasa alpina franceza. Proprietarul susține ca paguba este de peste 20 de mii de euro și solicita sprijinul…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, i-a bagat inca de la primele ore ale dimineții in ședința pe șefii din Ministerul de Interne.Citește și: BREAKING - Raportul OFICIAL al poliției, minut cu minut, in cazul crimei de la Caracal Principalul subiect discutat a fost cel legat…

- Polițiștii și procurorii din Galați fac cercetari dupa ce, in noaptea de miercuri spre joi, un barbat și-ar fi omorat fratele in timpul unui scandal, produs pe fondul consumului de alcool. Suspectul este audiat de polițiști, informeaza Mediafax.Polițiștii și procurorii fac cercetari in satul…

- Femeia avea infasurat in jurul gatului un cablu de la fierul de calcat si ameninta ca se va spanzura. Copiii alarmati au sunat la 112. Cand au ajuns cadrele medicale la locuinta femeii, aceasta a refuzat transportul la spital. Ulterior a fost convinsa sa mearga pentru a putea beneficia de ajutor specializat.…

- Situatie incredibila in cazul unui jaf la o casa de amanet din Satu Mare. Un barbat cunoscut in oras ca face actiuni umanitare a fost arestat pentru comiterea spargerii. Surpriza a fost si mia mare cand politistii au aflat ca tot el mai este si autorul unui alt jaf care a avut loc la sfarsitul lunii…

- Surse din Gruia susțin ca inainte de meciul CFR Cluj - Viitorul, din Supercupa, mijlocașul croat Damjan Djokovici ar fi fost surprins cu o femeie in camera de hotel, acesta fiind motivul pentru care a fost lasat in tribune cu Astana. Unul dintre cei mai importanți jucatori ai campioanei, mijlocașul…

- E vara, e weekend, e clar ca e sezonul distractiei, iar punctul fierbinte al noptilor de petreceri este litoralul. Si cum, luati de val, multi uita ca alcoolul sau substantele interzise nu fac casa buna cu sofatul, politistii constanteni au iesit pe strazi intr-o razie de amploare noaptea trecuta.