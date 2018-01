Stiri pe aceeasi tema

- Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu vor fi gazdele semifinalelor si finalei nationale Eurovision 2018. Cei doi artisti vor prezenta show-urile semifinalelor – 21 ianuarie, 28 ianuarie, 4 februarie, 11 februarie si 18 februarie si Marea Finala a Selectiei Nationale, din 25 februarie a.c. „A fost o mare bucurie…

- Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, premierul Mihai Tudose precizand, intr-o declarație televizata, ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Duminica, la ceas de seara, ati putut-o asculta si vota pe oradeanca din semifinala Eurovision, Jessie Banes, care este deja in semifinale. Cinci orașe: Focsani, Timisoara, Craiova, Turda si Sighisoara, vor gazdui, sub tema Anului Centenarului, semifinalele selectiei nationale Eurovision 2018,…

- Doi parlamentari considera inacceptabile planurile și afirmațiile primului ministru. „Si Transilvania face parte din Romania, domnule prim-ministru!”. Afirmația ii aparține deputatului PNL Gavrila Ghilea care il acuza pe Tudose ca ignora proiectul Autostrazii Transilvania, in timp ce face…

- Bogdan Chitic Inaintea debutului in noul an, programat la finalul saptamanii viitoare, in cazul formațiilor de baschet juniori „U16”, și in saptamanile imediat urmatoare – in dreptul celorlalte categorii de varsta, cateva dintre gruparile ploieștene angrenate in fazele de clasificare și semifinale ale…

- Programul „Eurovision 2018 Preselectia” este primul show televizat din cadrul editiei din acest an a proiectului Selectiei Nationale.Astfel, preselectia Eurovision România –în care care sunt prezentate toate piesele înscrise la editia din acest…

- Sub sloganul „All aboard”, Eurovision Song Contest 2018 va aduce reprezentantii celor 42 de tari inscrise in competitie. Cand este Eurovision 2018 și unde are loc Concursul muzical Eurovision 2018 va fi la cea de-a 63-a ediție și va avea loc in capitala Portugaliei, Lisabona. Semifinalele concursului…

- Incep emotiile pentru semifinalistii Eurovision Romania: seria show-urilor Selectiei Nationale debuteaza duminica, 21 ianuarie a.c., la Focsani, cu prima semifinala. Pentru prima data in istoria participarii Romaniei la Eurovision, Selectia Nationala va avea…

- Seria celor cinci semifinale ale selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018 va incepe la Focsani, pe 21 ianuarie, si va continua in ianuarie si februarie la Timisoara, Craiova, Turda si Sighisoara. In fiecare semifinala vor fi interpretate cate 12 piese inscrise in competitie. Pentru…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ryanair a subliniat…

- Clujul si Sinaia, cele mai vizitate oras din Romania in 2017 de catre Familia Regala Familia Regala isi prezinta marti activitatea publica pe 2017 si bilantul celor 20 de ani de prezenta in Romania care include 315 vizite oficiale externe si 105 intalniri cu sefi de stat, precizand ca "toate vizitele…

- Memorandumul este necesar pentru a oferi stabilitatea abordarii strategice in ceea ce inseamna pregatirea proiectelor de infrastructura de transport in perioada 2018-2027. Proiectele vor fi finanțate din fonduri europene, cat și din fonduri rambursabile de la Instituțiile Financiare Internaționale,…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters, preluata de Agerpres. Joi, sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) informase că vor avea loc vineri…

- Pe val. BC SCM Timisoara traverseaza o perioada excelenta. Dupa victoriile cu adevarat mari de la Oradea si Galati, joi seara, trupa pregatita de Tudor Costescu a trecut de SCM Craiova cu 107-95.

- Opt oficii postale express cu program non-stop, de sarbatori. Posta Romana vine in intampinarea clientilor, in perioada aglomerata care va urma cu ocazia sarbatorilor de iarna, si pune la dispozitie opt oficii postale express, cu program 24 de ore din 24, sase zile din sapte. Astfel, prin serviciul…

- FCSB a fost invinsa pe teren propriu de o echipa mediocra, FC Lugano, scor 1-2. Dupa esecul in fata formatiei care ocupa locul 7 din 10 in Elvetia, finantatorul ros-albastrilor s-a dezlantuit.

- Devis Mangia, antrenorul celor de la CS U Craiova, nu ar fi ajuns sa aiba performantele pe care le-a avut in cariera de tehnician daca ar fi urmat calea pe care si-o dorea familia sa. A renuntat de tanar la cariera de fotbalist pentru a studia Dreptul, insa si-a dat seama repede ca pasiunea pentru…

- Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti a reusit o victorie foarte importanta in privinta unuia dintre obiectivele stabilite pentru acest sezon competitional, acela de a castiga titlul national in Divizia A1. Elevii antrenorilor Sergiu Stancu si Madalin Marinescu s-au concentrat…

- Candidatii admisi la rezidentiat isi aleg posturile la Cluj Candidații admiși la examenul de rezidențiat iși aleg posturile in specialitatea pentru care au optat duminica și luni, a informat Ministerului Sanatații. Alegerea posturilor în specialitate și a centrelor de pregatire se…

- Paul Surugiu este artistul iubit care reușește, de dorua ori pe an, sa faca turnee naționale cu casa inchisa, fiind apreciat de un segment mare din populația Romaniei pentru sinceritatea, altruismul și generozitatea de care da mereu dovada. Firește ca marele sau succes, pe care-l știe toata lumea, in…

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara dar si in strainatate, in orase precum Paris, Berlin, Roma, Zurich. UPDATE 1: Traficul rutier este blocat partial in Piata Victoriei, unde s-au adunat peste 1.500 de oameni care protesteaza…

- Proiectul de modificare la Legilor Justitiei a ajuns deja in Parlament si urmeaza sa fie supus dezbaterii si votului in plen. Inspectia Judiciara va deveni o unealta politica in mana ministrului Justitiei. Numirea procurorilor-sef de catre ministru, fara control din partea presedintelui inseamna…

- Astazi, de la ora 11:00, la Casa Fotbalului va avea loc tragerea la sorți a meciurilor din optimile de finala ale Cupei Romaniei. Echipele din urna A se grupeaza cu cele din urna B, iar cele 12 echipe ramase din urna A se grupeaza intre ele. URNA A: 1. FC VIITORUL SA2. SC FC FCSB SA 3. AFC ASTRA 4.…

- Paul Surugiu Fuego continua sa surprinda! A rasunat Constanța toata de frumusețe și bunatate saptamana trecuta, la Centrul de evenimente MANDALA, atunci cand, cu mare fast, a avut loc serata culturala marca ART BY FUEGO, cel de-al unsprezecelea eveniment de acest gen, ce a avut denumirea “POARTA-MA…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air demareaza șase campanii de recrutare in Romania, dintre care cinci vor avea loc in luna noiembrie in București, Iași, Cluj-Napoca, Craiova și Timișoara, potrivit companiei. Wizz Air numara in prezent peste 750 de membri de echipaj, iar in 2018, echipa locala se va…

- Conform unui comunicat de presa al companiei, "achizitia de masini de numarat bani urmareste usurarea modului de lucru pentru salariatii din oficiile postale si, in acelasi timp, va micsora perioada de asteptare a clientilor la ghiseu". Cele 57 de echipamente vor ajunge in oficiile din Bucuresti,…

- In disertia tinuta cu acest prilej, Cimpeanu a facut un scurt istoric al invatamantului agronomic si horticol din Romania subliniind ca, in urma cu 183 de ani, Gheorghe Asachi tinea la Iasi primele cursuri din domeniul invatamantului agricol, iar in acest moment invatamantul superior agronomic merita…