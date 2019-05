Stiri pe aceeasi tema

- Diana Dumitrescu se afla in al doilea trimestru de sarcina și este cum nu se poate mai fericita. Pesemne ca și-a dorit foarte mult acest copil, vedeta nu mai contenește cu fotografiile cu burtica la inaintare!

- Flavia Mihașan se bucura din plin de perioada de maternitate și abia așteptata sa iși stranga in brațe bebelușul. Vedeta nu renunța la proiectele sale și este foarte activa, chiar daca mai are doar doua luni pana cand va deveni mamica pentru prima oara.

- Diana Dumirescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca urmeaza sa aduca pe lume un copil și este extrem de incantata de acest lucru! Mai mult, vedeta este nerabdatoare sa decoreze camera copilului și, pentru ca nu prea are idei, a apelat la ajutorul fanilor ei.

- Flavia Mihașan se pregatește pentru venirea pe lume a baiețelul sau și radiaza de fericire. Vedeta a postat o fotografie pe internet care pare „rupta” dintr-o revista! Burtica de gravida o face sa straluceasca mai mult ca niciodata, asta e clar!

- Diana Dumitrescu a oferit amanunte despre momentul cand a aflat ca este insarcinata cu primul ei copil. Vedeta a fost invitata la o emisiune de televiziune, unde a facut dezvaluiri. Vedeta urmeaza sa devina mamica pentru prima oara. "Imi propusesem anul acesta sa calatoresc. Mi-am propus sa fac 12 city…

- Andreea Balan mai are doar doua zile și devine mamica pentru a doua oara. Vedeta a spus ce simte in aceste ultime zile de sarcina. Andreea Balan a anunțat sambata ca mai are doar cateva zile pana o va aduce pe lume pe cea de-a doua fetița a sa. Artista a marturisit ca se bucura din plin de aceste ultime…

- Andra, una dintre cele mai indragite și iubite artiste de la noi le-a pregatit fanilor sai surprize de zile mari! Totul s-a intamplat la scurt timp dupa ce au aparut anumite speculații cu privire la o posibila sarcina a Andrei.