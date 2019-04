Stiri pe aceeasi tema

- Alex Chipciu si sotia lui, Andreea au petrecut clipe de poveste alaturi de nasii lor, Raul Rusescu si Roxana! Fac ei magie in teren, dar cand vine vorba de femeile cu care isi impart viata, starurile fotbalului romanesc fac orice ca sa le vada cu zambetul pe buze.

- Mai are doar doua luni si isi va strange la piept primul copil! Pana atunci insa, Flavia Mihasan se bucura de fiecare clipa. Ce i-a cerut acum bebelusul sa manance? Blondina s-a fotografiat imediat cu platoul in brate!

- Diana Dumitrescu a anuntat ca va fi mamica in urma cu aproximativ o saptamana, iar de atunci, toata lumea se intreaba cand se va petrece marele eveniment din viata blondinei. Ei bine, avem raspunsul!

- S-au iubit, s-au desparțit și acum s-au reunit din nou! Bianca Dragușanu și Alex Bodi sunt de nedesparțit și traiesc o poveste de dragoste ca in filme. Și ca impacarea sa fie și mai dulce, Alex Bodi și Bianca Dragușanu au plecat in fabulosul Honk Kong, acolo unde traiesc clipe de neuitat.

- Insarcinata pentru a treia oara, Alina Puscas este, fara indoiala, o graviduta model. Aflata intr-o forma senzationala, vedeta Antenei 1 a reusit, recent, sa-si lase sotul fara cuvinte.

- Sotia lui Mircea Lucescu este, fara indoiala, una dintre cele mai fericite femei din Romania. Gratie celebrului antrenor, care a facut bani frumosi in fotbalul din strainatate, lui Neli nu ii lipseste nimic. Ba mai mult, aceasta isi permite sa-si satisfaca orice moft.

- Norocul a lovit-o pe Nicoleta Nuca! Vedeta are succes in cariera, iar pe plan sentimental traieste o adevarata poveste de dragoste alaturi de Alex Ursache, care activeaza si el in lumea muzicii. Ba mai mult, artista si partenerul sau par aproape sa-si indeplineasca marele vis.

- Mirela Baniaș, fosta concurenta la "Insula Iubirii", traiește o perioada frumoasa a vieții, chiar daca sunt multe lucruri care o intristeaza. Bruneta știe cum sa treaca peste orice obstacol al vieții, mai ales acum ca a aflat ca este insarcinata.