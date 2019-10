Stiri pe aceeasi tema

- Zi plina de emotii pentru familia fostei blonde de la Cotroceni! Fiica Elenei Udrea si a lui Adrian Alexandrov, Eva Maria, a fost crestinata chiar in ziua in care a implinit un an. Cei doi fericiti parinti au oferit primele declaratii dupa botez!

- Elena Udrea isi vede astazi visul cu ochii. Dupa o perioada grea, in care stat departe de tara, in urma problemelor cu legea, fostul ministru al Turismului se poate gandi, in sfarsit, doar la familie, asta pentru ca astazi isi va boteza fiica.

- Diana Dumitrescu a nascut un baiețel perfect sanatos pe care il va boteza cu numele Carol Anton. Indragita artista a devenit mamica pentru prima data, la un an de cand s-a casatorit cu omul de afaceri Alin Boroi. Diana Dumitrescu a oferit un interviu, in exclusivitate, in Revista Unica, chiar cu puțin…

- Luiza a avut un singur iubit, pe nume Alexandru. Cei doi s-au desparțit cu o zi inainte ca fata sa dispara, din spusele Ioanei, confidenta tinerei. Ce spune acum iubitul Luizei? Ce crede ca s-a intamplat cu ea? Primele declarații ale iubitului Luizei Melencu Luiza a avut un singur iubit, pe nume Alexandru.…

- "PSD a pierdut azi prima batalie, dat fiind ca sefia Senatului a ajuns la un om care nu este din grupul lor parlamentar. Este un semnal ca opozitia se uneste, am facut astazi primul pas si este un semn ca se doreste o altfel de politica", a declarat Alina Gorghiu. Alina Gorghiu a luat doar…

- Cea mai cunoscuta și iubita cantareața de muzica populara din Ardeal și-a botezat in urma cu cateva zile cel de-al doilea copil al familiei. Botezul micutei Irina Maria a fost unul de milioane, iar Georgiana Lobont si soțul sau, Rareș Ciciovan, sunt foarte fericiti, dupa ce fiica lor a fost crestinata.…

- Iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a vorbit despre prima noapte petrecuta de fostul ministru la locuinta cuplului din Corbeanca. „Elena se odihnește. Fetita a dormit bine, s-a odihnit. Acum este prin casa, se joaca cu bunica", a spus Adrian Alexandrov. Adrian Alexandrov a anuntat…

- Astazi are loc cea mai asteptata nunta a anului! Brigitte si Florin Pastrama sunt inconjurati de rude si cei mai apropiati prieteni. Varul Bombo Pastrama a facut primele declaratii despre eveniment, pentru Antena Stars.