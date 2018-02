Stiri pe aceeasi tema

- Realizatorul Tv Rareș Bogdan arunca „bomba” intr-o postare pe Facebook, susținand ca ministrul Tudorel Toader a prezentat un raport „care nu aparține Ministerului Justiției”. Reacția lui Rareș Bogdan vine dupa ce site-ul ministerului a fost blocat, dupa anuntul lui Tudorel Toader, care a declarat,…

- Primul care a plecat de la „Ferma Vedetelor” in noul sezon este un barbat, spre surprinderea fanilor emisiunii. El și-a luat gandul de la premiul cel mare, in valoare de 50.000 de euro, iar cand a parasit competiția nu a varsat nicio lacrima de tristețe. Citește și: Diana Dumitrescu nu a mai suportat…

- Diana Dumitrescu este una dintre vedetele care au participat la Ferma Vedetelor, iar simptomele pe care le-a avut a ingrijorat-o pe blondina și a cerut sa i se aduca un test de sarcina. „Nea Rața, te rog sa imi aduci cand vii, un test de sarcina, ca este posibil”, i-a spus vedetea in șoapta pentru […]…

- Diana Dumitrescu a cerut un test de sarcina la Ferma vedetelor. Actrița, care nu s-a simțit prea bine, l-a rugat pe Nea Rața sa vina cu un test de sarcina, pentru ca are o presimțire. Imediat acesta a spus ca spera sa fie baiat, in cazul in care concurenta este gravida. Diana Dumitrescu se afla alaturi…

- Ferma Vedetelor continua cu noi episoade incendiare in sezonul 3. In competitie sunt 6 perechi de vedete care se lupta pentru marele premiu de 50.000 de euro: Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu,…

- La o zi dupa ce intreaga echipa din conducerea ISJ Buzau a aflat ca a primit calificativul „nesatisfacator” din partea Minsterului Educatiei, Florina Stoian și adjunctele sale, Nela Wamsiedel si Daniela Palcau, au susținut o conferința de presa, pentru a anunța ca vor contesta rezultatul evaluarii și…

- Dupa ce in weekend, Monica Gabor a fost filmata in timp ce se plimba cu fiul ei vitreg pe o faleza din orașul Santa Barbara, recent, romana a facut publica o noua imagine in care privirile tuturor s-au oprit pe burtica ei. Iubita lui Mr. Pink alimenteaza zvonurile sarcinii, iar poza de album a fost…

- Ediția de seara trecuta de la „Ferma Vedetelor” a fost una extrem de emoționata. Unii dintre concurenți au plans in timp ce faceau confesiuni, invinși de dorul de casa, dar mai ales de cel pentru cei dragi, pe care i-au lasat in Romania. La un moment dat, Diana Dumitrescu le-a citit colegilor sai scrisoarea…

- Șase perechi de vedete muncesc pe rupte la ferma, in mijlocul munților, dar dorul de casa și tensiunile i-a facut deja pe unii dintre concurenți sa clacheze. Invitata in emisiunea „Vorbește lumea”, Andreea Ibacka a dezvaluit despre ce se intampla in culisele de la „Ferma Vedetelor”, lucruri care nu…

- Ferma Vedetelor continua cu noi episoade incendiare in sezonul 3. In competitie sunt 6 perechi de vedete care se lupta pentru marele premiu de 50.000 de euro: Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu,…

- Gafa vestimentara la Jocurile Olimpice! Pentru a castiga o medalie la Jocurile Olimpice, sportivii pe gheata trebuie sa aiba o tinuta impecabila! Gabriella Papadakis a avut mici probleme in timpul numarului sau de pe gheata. In timp ce dansa si executa o miscare cu ajutorul partenerului ei, Guillaume…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a condamnat marti, definitiv, la inchisoare pe fratii Ioan si Victor Becali, in dosarul "Mita pentru judecatoare". Surprinzator, din tot lotul inculpatilor, cel care a scapat a fost fostul actionar Cristi Borcea - achitat. Victor Becali a primit 5 ani…

- Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner formeaza un cuplu din 2014, sunt foarte fericiti impreuna, asta desi au o relatie la distanta. Diva traieste la Monaco cu fiul ei, iar parasutistul austriac are o casa in Elvetia. Recent, prezentatoarea TV a vorbit despre casatoria cu cel care ii este alaturi de…

- De cand a devenit cunoscuta, Rona Harter, actualmente participanta la reality-show-ul “Ferma vedetelor”, a avut parte și numeroase situații conflictuale, așa cum se vede și acum, la televizor. De exemplu, in anii ’90, s-a spus despre ea ca a fost amanta președintelui Emil Constantinescu. Iata ce declara,…

- Celebrul actor Sylvester Stallone a facut precizari, dupa ce in media s-a anunțat ca a murit. A spus-o la un moment dat cu mult amuzament, exact pe profilul lui din multe filme cunoscute. Sylvester Stallone a postat pe retelele de socializare reactia sa, dupa ce s-a spus ca a murit. Acesta a notat faptul…

- In cursul zilei de luni, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane caștigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 11 februarie 2018, premiu in valoare de 9.325.973,81 lei (doua milioane de euro), anunța Loteria Romana. Reprezentanții Companiei precizeaza ca posesorul biletului…

- Un taximetrist a avut o reacție violenta dupa ce o clienta a indraznit sa-i ceara sa puna aparatul de taxat. Femeia a filmat incidentul. Scenele se repeta insa la fiecare sfarșit de saptamana. Daca un client indraznește sa le ceara „piraților de asfalt” sa puna aparatul de taxat, șoferii refuza cursa,…

- Exatlon, 17 februarie. Ion Oncescu a trecut prin chinuri cumplite zilele trecute. S-a zvarcolit de durere in tabara Faimașilor, in special la ultima proba la care a participat și la care echipa lui a pierdut. Ajuns in casa, Oncescu a acuzat dureri insuportabile, dar a incercat sa ascunda totul. Exatlon,…

- A trecut peste șocul desparțirii de fotbalistul FCSB-ului, iar viața curge acum normal pentru ea! Madalina Enache a ramas cu o singura iubire, fetița ei! Acesteia ii face, necondiționat, toate poftele… O sesiune de mall a fost trecuta in agenda pentru finalul saptamanii, cu dublu scop! CANCAN.RO, site-ul…

- Patru jucatori de la West Bromwich Albion, Gareth Barry, Jonny Evans, Jake Livermore si Boaz Myhill, au fost protagonistii unui incident inedit, dupa ce acestia si-au insusit un taxi in Barcelona, acolo unde se aflau in cantonament cu echipa. Politia catalana a declarat pentru BBC ca cei patru au dorit…

- Anda Calin locuiește acum la mama ei, impreuna cu Anastasia Maria, fetița pe care o are cu Liviu Varciu. Tanara ar mai ține legatura cu fostul ei partener doar datorita copilului, sursele citate dezvaluindu-ne ca prezentatorul TV a inlocuit-o deja pe Anda, sustine Cancan. Anda Calin și Liviu…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie astazi o mega-bomba din showbiz: Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Cei doi locuiau in vila artistului, din zona Baneasa, insa Anda a parasit locuința in urma cu doua saptamani, susțin sursele noastre. (VEZI ȘI: Fosta iubita a lui Liviu Varciu…

- Ramasa in concurs, chiar si dupa ce a pierdut duelul, actrita spune lucrurilor pe nume. Diana Dumitrescu a avut nenorocul sa participe la duel inca din prima saptamana de sedere la „Ferma Vedetelor”. Ea a trebui sa ii infrunte pe Rona Hartner si pe Daniel Iordachioaie, dar in cele din urma a pierdut.…

- Lacrimi și tensiuni la “Ferma vedetelor”, in ediția de miercuri seara. Rona Hartner a provocat-o pe Diana Dumitrescu la duel și a pierdut. Insa atunci cand a fost nevoita sa iși ia la revedere de la colegi, actrița a avut parte de o surpriza de proporții. Regula concursului ii obliga insa și pe colegii…

- Andreea Mantea nu va mai prezenta emisiunea „Se striga darul!”, de la Kanal D. Colega lui Mihai Mitoșeru a decis ca este cel mai bine sa se retraga, iar motivul este pe deplin ințeles. Andreea Mantea s-a simțit suprasolicitata din cauza faptului ca prezinta doua emisiuni la Kanal D, atat „Se striga…

- Nimeni nu se astepta la o asemenea intorsatura! Dupa ce Rona Hartner a fost „incoltita” de colegii ei, fiind acuzata ca fuge de munca, actrita a fost votata pentru a merge la duel. La randul sau, Rona a ales-o la duel pe Diana Dumitrescu , cea care a fost cea mai inversunata impotriva ei si care a acuzat-o…

- Cele 6 perechi de fermieri au intrat in Ferma Vedetelor, locul care ii va gazdui pentru urmatoarea perioada. Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu, Diana Dumitrescu si Majda Aboulumosha si Rona…

- Cu toate ca se afla in timpul liber, un pompier din cadrul Detasamentului de Pompieri Orsova s-a transformat, marți, in salvator. Acesta nu a ramas indiferent la observarea unui accident rutier, produs pe DN 6, in zona Gura Vaii, in care un autoturism s-a rasturnat. „Dand dovada…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul „prin falsurile” pe care le introduce in opinia publica.

- Intr-o continua demonstratie de ”asa nu” pentru fotbalul european, FCSB continua sa aiba capitani de echipa numiti in loja, nu alesi de antrenor sau votati de jucatori. Florin Tanase poarta banderola dupa interventia lui Gigi Becali, cel care i-o luase unui Denis Alibec pe care tot el l-a numit,…

- Eurodeputata Renate Weber, membra a grupului ALDE din Parlamentul European, a criticat-o pe Monica Macovei pentru discursul avut de fostul ministru al Justiției in fața parlamentarilor de la Bruxelles.

- Victor Ponta ii propune lui Dragnea sa isi dea demisia din Parlament in cazul in care nu va putea dovedi ca el este denuntatorul."Din respect pentru membrii si alegatorii PSD, trebuie sa lamurim definitiv acest lucru! Oamenii merita sa stie adevarul. Ii propun public sa procedam dupa cum…

- MAI a anunțat ca 28.000 de polițisti vor beneficia de majorari salariale intre 5-10%, de la 1 februarie. Mai mult de 3000 dintre aceștia vor primi, in premiera, sporul de risc și suprasolicitare neuropsihica. Sindicaliștii SNAP au precizat care sunt sumele de bani pe care le vor incasa polițiștii și…

- Comisia Europeana subliniaza inca o data ca este la curent cu "procesul, mizele si riscurile potentiale" ale modificarii legilor Justitiei in Romania, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut, luni seara, ca la Bruxelles ar fi fost transmise informatii false de catre mai multe surse, printre catre si Reprezentanta…

- Diana Dumitrescu viseaza la ziua in care va deveni mamica, desi, la prima vedere, nu s-ar grabi prea tare sa mearga din nou in fata preotului si sa-i jure credinta vesnica iubitului ei, Alin Boroi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce planuri are actrita pentru anul acesta si ce spune despre…

- EUROVISION 2018 ROMANIA. Au fost selectați sa prezinte Eurovision, dar puțini sunt cei care și-au imaginat ca de la tachinare, Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu vor ajunge sa se înjure ca la ușa cortului.

- Un video șocant a aparut în mediul online, care arata un copil, în vârsta de numai doi ani, în timp ce fumeaza. Mai grav este faptul ca în acea întregistrare se pot auzit mai mulți adulți care se amuza de gestul micuțului Imaginile ar fi fost filmate…

- Presedintele PNL Vaslui, Nelu Tataru, iese la atac la adresa partidului de guvernamant, dupa ce Dragnea a anuntat ca Declaratie 600 ar urma sa fie retrasa de la Finante. „Iata ce se intampla, cand habar nu ai ce vrei sa faci cu o tara, care, vremelnic si dintr-o regretabila greseala, ti-a ajuns pe mana!…

- Update – 17:17 – Reactia jandarmului ce a fost surprins, in imagini, lovind cu pumnul protestatari, sambata, ‘a fost cu siguranta determinata de modul de manifestare al persoanelor aflate in fata acestuia’, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, Georgian Enache. ‘Reactia colegului…

- Scene absurde intr-un bar din Sighisoara! Un barbat a insistat sa intre intr-o carciuma alaturi de animalul sau de companie. Teoretic, nu ar fi fost nicio problema daca animalul lui de companie ar fi fost un bichon. Numai ca discutam despre un cal.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, neaga ca ar fi perchezitionat calculatoarele si telefoanele mobile ale opt procurori anticoruptie. Reactia vine dupa ce in presa au aparut informatii in acest sens. DNA transmite intr-un comunicat ca in presa din Romania a fost vehiculata o informație potrivit…

- Ministrul Apararii Mihai Fifor a spus ca Viorica Dancila este cea mai buna propunere pe care PSD putea sa o faca pentru funcția de premier.„Viorica Dancila este un om care nu a putut fi contestat profesional, e cea mai buna propunerea pe care putea sa o faca PSD”, a spus Fifor.

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, si Dan Nistor au sustinut impreuna o conferinta de presa, marti, dupa ce fotbalistul a afirmat ca isi doreste sa joace mai mult. Petrescu spune ca mijlocasul are dreptul sa fie nemultumit, dar ca trebuia sa ii transmita personal acest lucru. Nemultumit…

- Judecatorul Cristian Danileț il acuza pe Tudorel Toader de „fake news” in legatura cu argumentele sale privind trecerea procurorilor in subordinea ministrului justiției. Reacția judecatorului vine dupa ce Tudorel Toader a adus argumente in favoarea plasarii procurorilor aub autoritatea ministrului…

- Gigi Becali isi implinea un vis, atunci cand il convingea pe Budescu sa semneze cu FCSB! Avea sa anunte apoi ca echipa lui nu mai poate fi oprita de nimeni, cu fostul mijlocas al Astrei pe teren. Dar inevitabilul s-a produs, iar Budescu a ajuns si el in gura patronului. Gigi l-a facut praf dupa meciul…