- Diana de la „Insula Iubirii” a avut un moment extrem de tensionat azi, dupa ce a vazut ca Andi iși indreapta atenția catre Geanina, preferata lui. Amintirile din trecut i-au asaltat mintea, iar blondina nu și-a mai putut stapana lacrimile.

- Daca pentru Denisa, lucrurile au fost foarte clare inca de la ceremonia din prima zi, aceasta alegand sa recurga la gestul final si sa isi taie bratara de cuplu, Geanina, fata care nu a primit nicio veste de pe insula baietilor, a ales sa se refugieze in propria ei varianta de interpretare, dar totodata…

- In doar doua zile petrecute impreuna la Minitel, Andi reuseste, o data in plus, sa isi consolideze statutul de ispita suprema, pericol iminent si rival incontestabil in randul barbatilor de la Purimutra si sa puna pe jar imaginatia a nu mai putin de trei concurente: Denisa, Geanina si Diana,…

- In urma cu un an, Diana avea o relație cu Ben, un potent om de afaceri, dar cu cațiva ani mai in varsta decat ea. S-au desparțit pe Insula Iubirii din cauza neincrederii și a propriilor alegeri amoroase.

- Cel de-al doilea episod al emisiunii ”Insula Iubirii”, sezonul cinci, a adus in atenția telespectatorilor un moment exploziv, iar protagonist a fost chiar Adrian, barbatul care a venit in competiție cu iubita lui, pe care marturisea ca vrea sa o ia de soție.

- Ironii, ințepaturi acide și provocari subtile intre doua concurente, in primul episod al celui de-al cincilea sezon Insula Iubirii! Considerandu-se superioara Dianei, Teodora a profitat de orice ocazie pentru a o ataca pe colega ei de la Minitel.