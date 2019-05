Stiri pe aceeasi tema

- In episodul de lunea aceasta de la „Insula Iubirii”, Diana și-a manifestat in mod direct dorința de a se apropia din nou de Andi. Cu toate acestea, ispita a refuzat-o politicos, dar categoric.

- Cel de-al doilea episod al emisiunii ”Insula Iubirii”, sezonul cinci, a adus in atenția telespectatorilor un moment exploziv, iar protagonist a fost chiar Adrian, barbatul care a venit in competiție cu iubita lui, pe care marturisea ca vrea sa o ia de soție.

- Cel de-al cincilea sezon al emisiunii Insula Iubirii va fi, cu siguranța, exploziv, iar dovada sunt intamplarile care au avut loc in din a doua ediție a show-ului. La scurt timp dupa ce iubitul ei a picat in ispita, Denisa a luat o decizie drastica, chiar din prima seara.

- La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, cand in Thailanda inca mai rasuna glasul suferinței, in Romania se arata in același timp zambetele pline de incredere. Apariția in aeroport a celui de-al patrulea cuplu, Aurel și Diana, a starnit reacții puternice…

- Insula Iubirii, episodul 1, sezonul 5, 22 aprilie 2019. Noul sezon Insula Iubirii a inceput cu declarații de dragoste, saruturi pasionale și promisiuni intre concurenți, dar și cu ironii și jigniri la adresa cuplului Aurel și Diana. Cei doi concurenți, care au mai participat la emisiune, alaturi de…

- Ironii, ințepaturi acide și provocari subtile intre doua concurente, in primul episod al celui de-al cincilea sezon Insula Iubirii! Considerandu-se superioara Dianei, Teodora a profitat de orice ocazie pentru a o ataca pe colega ei de la Minitel.

- Apariție neașteptata la "Insula Iubirii". Diana, fosta iubita a lui Ben si Aurel, fostul iubit al Alexandrei, se intorc in Thailanda, pentru sezonul 5 al show-ului. Au aparut primele imagini cu toti concurentii, inainte de a plecat in Thailanda. Printre aceștia se regasesc și Diana impreuna cu Aurel,…