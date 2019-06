Stiri pe aceeasi tema

- Insula iubirii. Sezonul 5. 13 mai 2019. Dupa participarea in sezonul 3, Diana s-a refugiat in alcool pentru a-și alina suferința. Concurenta a povestit ca Aurel a fost cel care i-a fost alaturi, in cele mai grele momente din viața ei.

- Mirela Banias este una dintre cele mai apreciate, dar si criticate foste concurente de la "Insula Iubirii". Relatia ei cu Ionut Gojman si gestul acestuia de a ramane ispita in noul sezon au fost atras tot felul de discutii si reactii si chiar daca sezonul 4 s-a terminat de mult timp, cei doi sunt in…

- Andi, una dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii, a oferit detalii despre incercarea Dianei de a se apropia din nou de el la show-ul respectiv. Andi și Diana au incercat o apropiere in anteriorul sezon al emisiunii Insula Iubirii, de la Antena 1. In acest sezon, Diana incearca din nou sa se…

- Cel de-al cincilea sezon al emisiunii ”Insula Iubirii” a readus-o in atenția telespectatorilor pe Diana Constantin, o tanara care și-a mai testat dragostea pentru partener și in sezonul al treilea.

- Insula Iubirii, episodul 1, sezonul 5, 22 aprilie 2019. Noul sezon Insula Iubirii a inceput cu declarații de dragoste, saruturi pasionale și promisiuni intre concurenți, dar și cu ironii și jigniri la adresa cuplului Aurel și Diana. Cei doi concurenți, care au mai participat la emisiune, alaturi de…

- Ironii, ințepaturi acide și provocari subtile intre doua concurente, in primul episod al celui de-al cincilea sezon Insula Iubirii! Considerandu-se superioara Dianei, Teodora a profitat de orice ocazie pentru a o ataca pe colega ei de la Minitel.

- Apariție neașteptata la "Insula Iubirii". Diana, fosta iubita a lui Ben si Aurel, fostul iubit al Alexandrei, se intorc in Thailanda, pentru sezonul 5 al show-ului. Au aparut primele imagini cu toti concurentii, inainte de a plecat in Thailanda. Printre aceștia se regasesc și Diana impreuna cu Aurel,…

