- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost internat in spital, dupa ce a acuzat mai multe simptome de boala.”Are febra mare și tușește” a spus purtatorul sau de cuvant. Netanyahu a fost dus la un spital din Ierusalim, pentru investigații.

- Alex de la Razboinicii s-a ranit destul de seios duminica seara si a avut nevoie de analize mai amanuntite, fiind transportat la spital inainte de finalul meciului. Citeste si Giani Kirita a provocat un SCANDAL MONSTRU la EXATLON. Fanii emisiunii cer ca fostul fotbalist sa fie ELIMINAT…

- Accident GRAV pe traseul Ialoveni - Costești. Un microbuz de model Mercedes de pe ruta Chișinau-Molești s-a rasturnat pe traseul Ialoveni- Costești. La volanul acestuia se afla un barbat de 61 ani, acesta nu a adaptat viteza la conditiile meteo, astfel, a derapat de pe sosea si s-a inversat pe partea…

- Mihaela Borcea se confrunta cu probleme de sanatate, fosta soție a lui Cristi Borcea ajungand de urgența pe masa de operații. Dupa ce s-a luptat cu intoxicatia cu mercur, acum femeia de afaceri este nevoita sa suporte noi intervenții ale medicilor.

- Accident grav la intersectia bulevardul Ștefan cel Mare – strada Ismail, in urma caruia a avut de suferit o tanara in varsta de 21 de ani, care a fost transportata de urgența cu traumatisme.

- Actrița Madalina Ghenea a facut un anunț sfașietor pentru fanii ei, dupa ce a dezvaluit ca se confrunta cu probleme de sanatate care au dus-o direct la spital. Se pare ca nu este prima oara cand frumoasa bruneta se confrunta cu astfel de probleme din dezvaluirile pe care le-a facut pe o rețea de socializare,…

- Reporterii Spynews.ro au vorbit in exclusivitate cu doamna Camelia Mitoseru, cunoscuta ca fiind cea mai buna prietena a avocatului, iar aceasta ne-a povestit cum a reactionat iubita lui in momentul in care Daniel Ionascu a intrat de urgenta in operatie.

- Mama lui Karym, cantaretul care a lansat alaturi de Celia piesa „La doua capete”, a venit de urgenta in tara dupa ce a aflat ca sotul ei sufera de aceeasi boala de care a murit indragita artista Denisa Raducu. Femeia este plecata, de cativa ani, in Italia, unde lucreza la o familie de italieni ca […]…

- Doi jandarmi au avut nevoie de ingrijiri medicale urgente dupa ce au fost atacați cu bate și batuți cu bestialitate de mai mulți indivizi pe care i-au prins in momentul in care sustrageau produs petrolier cu ajutorul unei cisterne.

- Diana de la "Insula Iubirii" este des critiata pentru felul in care scrie. De foarte multe ori oamenii o corecteaza, dar de aceasta data a dat-o-n bara si mai rau. Tanara a vrut sa scrie ceva in engleza, dar a starnit o multime de critici.

- S-au facut primii pasi in construirea noului Spital de Urgenta al Municipiului Bucuresti. Unitatea medicala va fi ridicata pe un teren de sapte hectare situat pe Soseaua Bucuresti-Targoviste, in sectorul...

- Noua unitate medicala, care va avea 1015 paturi, 37 de sali de operatie si 60 de linii de garda, ar putea fi gata in circa patru ani. Investitia va fi suportata integral din fondurile Primariei Sectorului 1 si este estimata a fi de aproximativ 300 milioane de euro, au transmis, luni, reprezentantii…

- S-au facut primii pasi in construirea noului Spital de Urgenta al Municipiului Bucuresti. Unitatea medicala va fi ridicata pe un teren de sapte hectare situat pe Soseaua Bucuresti-Targoviste, in sectorul 1.

- Jean Paler este un actor de comedie. A absolvit Academia Nationala de Teatru si Film la clasa maestrului Dem Radulescu si, de atunci, a jucat pe scene alaturi de nume mari ale lumii artistice de la noi. Intr-un interviu de acum cativa ani, Jean Paler marturisea ca, in vremea comunismului, castiga bani…

- Vremea rea care s-a abatut asupra țarii noastre nu a „paralizat” doar sistemul de invațamant. Saptamana aceasta, numarul donatorilor a scazut alarmant. Doctorii susțin ca ne confruntam cu oacuta criza de sange. Cei mai afectați sunt bolnavii a caror viața depinde de tranfuzii. Andreea Bianca Zidaru…

- Si-a batut sotia, pana a bagat-o in spital, iar acum este retinut de oamenii legii. Vorbim despre un individ, in varsta de 36 de ani, din raionul Telenesti, care ieri, si-a maltratat crunt consoarta. Incidentul s-a produs in localitatea Scorteni.

- Elicopterul SMURD a fost solicitat joi sa intervina pentru preluarea si transportarea la un spital din Bucuresti a unei paciente cu ocluzie intestinala, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, Stefan Stoian. "Noi am asigurat cu o autospeciala zona…

- Catalin Țira a intrat in panica, dupa ce iubita lui, Alexandra Mirea, a acuzat serioase probleme de sanatate. ”Prințesa telefoanelor” a ajuns de urgența la spital, iar fotbalistul i-a fost tot timpul alaturi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa ce si-a…

- Clipe grele pentru Maia Morgenstern. Celebra actrița a ajuns la spital, dupa ce a cazut in timp ce era pe scena unui teatru. Ajunsa la spital, doctorii care s-au ocupat de ea, i-au dat o veste trista: avea o mana rupta, așa ca au fost nevoiți sa ii puna ghips. Cu toate ca are mana […] The post Maia…

- Un copil a fost accidentat astazi pe partia Noua din Sinaia. Fetita de 9 ani, din Bucuresti, a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita cu placa de snowboard de un turist care mergea cu viteza.Salvatorii au im...

- Incendiul a izbucnit la o garsoniera situata in apropierea Caminului militar C4 din Constanta. 30 de persoane au fost evacuate de urgenta, iar o persoana a ajuns la spital cu arsuri de gradul doi pe fata si la membrele superioare, scrie ziuadeconstanta.ro. Pompierii de la Inspectoratul…

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost impuscat, luni, din greseala, de tatal sau, in timpul unei partide de vanatoare care a avut loc langa o localitate din judetul Galati. Victima a fost transportata la spital cu elicopterul.Citeste si: AMENINTARE cu BOMBA la Curtea de Apel! Interventie de…

- Durere cumplita pentru familia lui David Onica, tanarul de 22 de ani din Braila implicat intr-un accident rutier in urma cu cateva saptamani. David s-a stins din viața pe patul de spital, deși toata lumea spera ca el sa-și revina. Foarte mulți oameni s-au implicat pentru a-l ajuta pe David, care avea…

- Adrian Pavlovschi, unul dintre cei mai mari cascadori romani, se afla internat la spital si urmeaza sa treaca printr-o interventie chirurgicala dificila. Pavlovschi este cascador profesionist de 34 de ani, a absolvit Scoala Superioara de Cascadori, infiintata de regizorul Sergiu Nicolaescu si este specializat…

- Actrita Anca Pandrea a fost internata vineri dimineata, ea avand gripa. Este o stare de urgenta, dat fiind faptul ca, de la inceputul anului, au decedat nu mai putin de 16 oameni din cauza virusului gripal. A

- Alexandra, fosta concurenta la "Insula Iubirii", s-a intalnit fata in fata cu Diana, actuala iubita a fostului ei, si anume Aurel. Tanara a postat un mesaj pe retelele de socializare despre cum decurge relatia lor acum, dupa ce au fost implciati in diferite scandaluri.

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri. Brigada Rutiera informeaza ca, sambata…

- Ionela Prodan nu a fost, inca, externata si incearca sa-si revina dupa problemele cardiace cu care s-a confruntat in ultima perioada. Alaturi de artista a fost Anamaria Prodan, dar și pe cealalta fiica, Anca, venind de urgența din America.

- Un barbat a fost gasit injunghiat noaptea trecuta, in jurul orei 3:00, in Lunca Cetatuii. El se numeste Stefan Scantei si are 49 de ani. Barbatul a fost preluat de un echipaj SMURD de la Terapie Intensiva Mobila (TIM). Deocamdata nu avem detalii despre starea sa, nici despre cum s-a petrecut fapta.…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Masina in care se afla acesta s-a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital.

- Anamaria Prodan a facut primele declarații dupa ce mama sa. Ionela Prodan, a ajuns de urgența la spital. Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a ajuns de urgența la spital , dupa ce a acuzat dureri de inima și nu a mai putut respira. Fiica sa, Anamaria Prodan, in varsta de 45 de ani , a oferit…

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- Un elev de la un liceu renumit din Braila a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost batut crunt de o gașca de huligani ce au dat buzna in curtea unitații de invațamant. Paznicul se afla la o alta poarta de acces in școala și nu a putut interveni.

- Una dintre cele mai cunoscute cantarețe de la noi trece, in aceasta perioada, prin momente cat se poate de dificile. Iar asta din cauza unor probleme de sanatate extrem de grave pe care le-a descoperit recent.

- Un cuplu din Kenya a trait rusinea vietii lor dupa ce o partida de amor i-a dat de gol. Au fost nevoiti sa cheme ambulanta, dupa ce strigatele de durere ale amorezilor au ajuns pana la receptia hotelului in care se aflau.

- Gabi Lunca, indragita cantareata de muzica lautareasca, a relatat pentru Antena Stars momentele grele prin care a trecut in noaptea dintre ani. Artista a marturisit ca se imbolnavise, fiind nevoita sa stea internata timp de opt zile in spital.

- In urma cu putin timp s-a produs un accident grav pe Soseaua de centura a municipiului. Din primele date, un barbat de 46 ani, din Ialomita, care se deplasa cu o autotutilitara pe directia Fabrica de Bere catre Pasarela Nehoiu, ar fi efectuat neregulamentar o manevra de viraj la stanga, moment in care…

- Diana si Aurel de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu ( VEZI AICI TOATE DETALIILE ), Diaconescu Alexandra, fosta iubita a tanarului, la randul ei fosta concurenta in cadrul show-ului, a postat, pe contul personal de socializare, un mesaj transant dupa ce ex-partenerul ei s-a cuplat cu excentrica bruneta.…

- Oana Roman trece iar prin momente grele, dupa ce a ajuns zilele trecute cu fetita ei la spital, acum a avut nevoie din nou de ajutorul medicilor. De aceasta data, ea este cea care acuza probleme de sanatate si nu se simte bine deloc.

- Oana Roman a ajuns de urgența la spital din cauza unei raceli puternce. Vedeta a postat pe contul de socialiazre un mesaj, in care le marturisește fanilor ca gripa a pus-o la pat. Ceea ce parea a fi o simpla raceala s-a dovedit a fi ceva mai complicat. Viroza s-a transformat in sinuzita acuta, iar Oana…

- O tanara de 23 de ani din Bruton va regreta toata viata ca a luat decizia de a calca pragul medicului estetician pentru a-si mari buzele. Saysha Williams s-a ales cu buzele distruse, la cateva zile de la interventie.

- Din primele informații, se pare ca Florin Iordache avut o criza de colecist și urmeaza sa fie supus unei intervenții chirurgicale. Deputatul PSD este cel care conduce comisia speciala de modificare a legilor justiției și codurilor penale. Vezicula biliara, cunoscuta ca fierea sau colecistul, este un…

- Viața Adrianei Bahmuțeanu pare sa fie, la inceput de an, mai complicata ca niciodata. Iar problemele de sanatate par sa se țina scai de vedeta. Astfel, dupa ce a luat decizia, din cauza problemelor de sanatate pe care le are, sa se retraga de pe micul ecran, Adriana Bahmuțeanu a ajuns, iarași, la spital.…

- Cel mai mare spital de urgenta din Baragan cauta un nou manager, dupa ce, in ultimul an, 4 sefi s-au perindat la conducerea institutiei. Concursul va incepe pe 9 februarie si cuprinde mai multe etape.

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- Momente de panica pentru Madalina Ghenea. Frumoasa romanca a ajuns de urgenta la spital dupa ce a cazut pe scari si s-a lovit puternic la spate. Madalina a avut parte de o noapte cumplita și spera ca nu va avea nevoie de operație, pentru ca starea ei sa se imbunatațeasca. Superba satena si-a alarmat…

- Madalina Ghenea a trecut, ieri seara, prin momente de panica. Actrita a ajuns de urgenta la spital dupa ce s-a simtit extrem de rau. Superba satena si-a alarmat fanii cu o imagine postata pe o retea de socializare, in care apar medicamente, fiole si seringi.

- Caz revoltator la un local din Alba, unde 19 persoane au petrecut seara de Revelion. Mai multe persoane au fost transportate de urgența la spital, prezentand toxiinfecție alimentara, potrivit Agerpres. Doi angajați prezentau pe maini, blatul de feliat mezeluri, cuțit pentru feliat și in trei produse,…

- Caz revoltator in Spania. O romanca a murit intr-un spital din sudul țarii dupa ce a așteptat 12 ore la Urgența. Femeia a fost adusa in stare grava și a fost uitata in sala de așteptare. Și niciun medic nu i-a acordat ajutor.