- Incurcate sunt caile domnului si ispitele trimise pe pamant, nu cele de pe insule, sa suceasca mintile oamenilor si sa-i abata de la calea cea buna! Baiat bun din fire si sufletist dar nestatornic, Aurel de la Insula Iubirii a facut-o din nou de oaie.

- "Primul an a fost de proba. Am trecut printr-o relatie care nu a fost cea mai buna. M-am gandit de 10 ori inainte sa-l prezint pe actualul. Eu am 40 de kg, el are 100. Nu, nu mi-am inselat partenerul", a spus Deea la emisiunea "Rai da' buni", de la Antena Stars, acolo unde a venit alaturi de actualul…

- Diana Constantin, fosta concurenta a emisiunii “Insula Iubirii”, a lamurit situatia. Aceasta sustine faptul ca nu mai doreste sa-si faca relatia publica si ca absolut tot ce este intre ea si Aurel va ramane asa. De asemenea, aceasta isi cauta si colega de apartament. "Imi caut colega de apartament…

- Diana de la "Insula Iubirii" este des critiata pentru felul in care scrie. De foarte multe ori oamenii o corecteaza, dar de aceasta data a dat-o-n bara si mai rau. Tanara a vrut sa scrie ceva in engleza, dar a starnit o multime de critici.

- Diana și Aurel de la “Insula Iubirii” s-au desparțit. Fostul iubit al Alexandrei, cea alaturi de care a mers in Thailanda, a confirmat acest lucru in direct la tv, deși Diana a negat acest lucru, spunand ca ei sunt inca impreuna. „Da, sunt singur. Ma gandesc in primul meu la mine. Vreau sa-mi fac ordine…

- Dupa desparțirea de Diana, Aurel de la „Insula Iubirii” pare sa fi revenit la fosta lui iubita. Alexandra spune ca nu are niciun resentiment fața de el și ca intotdeauna l-a respectat. Fosta concurenta a intervenit telefonic, intr-o emisiune tv, unde a vorbit despre relația ei cu Aurel. Ea a ținut sa…

- Aurel de la Insula Iubirii a fost prezent in platoul emisiunii Agentia Vip unde a vorbit despre intalnirea cu Alexandra, fosta lui partenera de la emisiunea difuzata de Antena 1. El a relatat faptul ca s-a intalnit intamplator cu frumoasa blonda in data de 14 februarie, de Dragobete.

- Aurel si Alexandra de la Insula Iubirii, din nou impreuna! Au petrecut de Dragobete, iar noi avem dovada! Fostul concurent al reality show-ului care schimba vieti vine la face o marturie dureros de sincera!

- Diana Constantin, fosta concurenta de la “Insula Iubirii”, s-a desparțit ed Aurel, dar a ținut sa faca unele precizari. Asta pentru ca a fost pusa la zid de internauți, prin comentarii acide. Ea nu mai vrea sa discute de relația cu Aurel! “Imi caut colega de apartament pentru ca inainte am avut una…

- Diana Constantin, fosta concurenta de la “Insula Iubirii”, a lamurit situatia cu Aurel. Aceasta a raspuns comentariilor acide, dar a si sustinut faptul ca este mai bine ca relatia sa fie ascunsa de ochii lumii.

- Foștii concurenți de la „Insula Iubirii” și-au spus adio! Potrivit comentariilor de pe rețelele de socializare, Diana i-a dat papucii lui Aurel, cel alaturi de care și-a oficializat relația in urma cu o luna și jumatate, in cadrul emisiunii „Agenția Vip”. La inceput au susținut ca nu se plac deloc,…

- Sezonul al patrulea din “Insula Iubirii” se anunța de pe acum a fi unul interesant – roșcata Maria Ilioiu (28 ani) revine in emisiune in rolul de ispita, pentru a treia oara! Conștienta de calitațile sale, Maria a reușit de fiecare data sa-și implineasca rolul de ispita. Daca la prima sa participare…

- Familia Regala Britanica este analizata la milimetru. Membrii familiei sunt tot timpul sub lupa opiniei publice, iar in ultima vreme persoane precum Prințul William au fost acuzate ca au incalcat anumite protocoale.Prințul William nu ar trebui sa calatoreasca in acelați avion cu micuțul George, fiul…

- La mai bine de un an de la ratificarea de catre Romania a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, 21.693 de femei, 10.173 de copii si 6.039 de barbati au fost batuti in tara noastra, iar 46 de femei, 26 de barbati si 12 copii…

- Diana si Aurel de la "Insula Iubirii" formeaza un cuplu controversat, deoarece relatia lor a luat pe toata lumea prin surprindere, mai ales ca in cadrul emisiunii in care s-au si cunoscut nu se simpatizau deloc. Chiar si asa, Aurel inca a pastrat in suflet anumite reprosuri.

- Alexandra, fosta concurenta la "Insula Iubirii", s-a intalnit fata in fata cu Diana, actuala iubita a fostului ei, si anume Aurel. Tanara a postat un mesaj pe retelele de socializare despre cum decurge relatia lor acum, dupa ce au fost implciati in diferite scandaluri.

- Dupa ce Ben, fostul concurent de la "Insula Iubirii" a vorbit despre relatia Dianei si a lui Aurel, cei doi iubiti au fost invitati, marti seara, in emisiunea "Agentia Vip", acolo unde au tinut sa comenteze declaratiile facute de acesta.

- Ben, fost concurent la "Insula Iubirii", a decis sa nu mai taca. Daca pana acum a lasat ca Diana sa spuna multe lucruri despre el, fara sa reactioneze, tanarul crede ca este vremea sa spuna si partea lui de adevar.

- De cand Diana s-a despartit de el la "Insula Iubirii", Ben a refuzat sa isi mai oficializeze vreo relatie. Acest lucru s-a schimbat recent, iar fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 pare ca, intr-un final, iși asuma relația.

- Un nou scandal e pe cale sa izbucneasca? Relația dintre Diana și Aurel, foști concurenți la "Insula Iubirii" a starnit o mulțime de controverse chiar și in randul ispitelor. Maria Ilioiu a facut un atac dur la adresa brunetei.

- Alexandra Diaconescu, fosta concurenta a emisiunii „Insula Iubirii”, pare sa aiba foarte multe lucruri pe suflet, in ceea ce-i privește pe fostul ei iubit, Aurel și pe noua lui iubita, Diana, și ea o participanta in același sezon.

- Se dau foarte indragostiti, dar le scapa unele lucruri! Diana si Aurel, fosti concurenti la "Insula Iubirii", incearca sa demonstreze ca totul este roz in viata lor, numai ca apar unele lucruri care ii fac pe oameni sa creada altceva.

- In luna februarie, precipitațiile vor fi apropiate de normal, cu excepția regiunilor centrale și estice, vor avea o tendinta spre excedent.Temperaturile medii vor avea valori mai ridicate decat media climatologica in regiunile sudice, estice si local in cele vestice si apropiate de normal…

- Cel mai nou cuplu de la „Insula Iubirii face furori”! Diana danseaza lasciv alaturi de Aurel si par mai fericiți ca niciodata. Amețit de muzica sau poate de iubire, Aurel ingenuncheaza in fața Dianei și o aplauda.

- Diana Constantin de la "Insula Iubirii" pare ca s-a indragostit pana peste cap. Desi dupa terminarea emisiunii a starnit numeroase controverse, Diana Constantin pare mai fericita ca niciodata.

- Diana, de la ”Insula Iubirii”, a lasat de inteles ca vrea un copil, iar partenerul ei de viata, Aurel, a rectionat imediat. El le-a facut o mare surpriza prietenilor virtuali, cu o postare care a fost comentata de foarte multe persoane. Iar oamenii cred acum ca tanara este insarcinata.A

- La scurt timp dupa ce Diana, fosta concurenta la "Insula Iubirii" a dat semne ca vrea un copil, Aurel le-a facut o surpriza prietenilor de pe retelele de socializare. Chiar daca niciunul dintre ei nu a confirmat, oamenii cred ca bruneta este insarcinata.

- Oana Roman, marturisire neașteptata despre tatal ei.Vedeta a marturisit in cadrul unei emisiuni, ca tatal ei nu a ajutat-o in cariera, așa cum s-a spus. Aceasta a marturisit ca toata lumea credea ca Petre Roman a pus pile pentru ea. Oana Roman recunoaște ca tatal ei nu a fost capabil sa puna pile pentru…

- Aurel si Diana de la "Insula Iubirii" au vorbit in cadrul emisiunii "Agentia Vip" despre Alexandra, fosta iubita a lui Aurel. In acest sens, Aurel a spus ca Alexandra nu a trecut peste relatia cu el, dar si ca aceasta si-a dorit cu indarjire sa sa se impace cu el.

- Diana de la Insula Iubirii ar avea unele probleme in dragoste! Momentele alaturi der Aurel nu mai sunt tandre, ca la inceput, iar tanara a inceput sa-si puna semne mari de intrebare. Diana Constantin a postat o fotografie in acest sens, in care spune ca nu vrea sa fie parasita de iubitul ei. Si nu vrea…

- Doi dintre cei mai controversați foști concurenți de la “Insula Iubirii”, Aurel și Diana, au in prezent o relație! Cei doi se pare ca și-au gasit in sfarșit fericirea, unul in brațele celuilalt. Daca anul trecut pe vremea aceasta, in timpul filmarilor emisiunii, cei doi abia se suportau, iata ca timpul…

- Loredana, fosta concurenta la "Insula Iubirii", si-a schimbat complet viata dupa relatia cu iubitul bataus. Tanara duce un trai la care multi oameni doar pot visa si se declara o femeie implinita si fericita.

- La doar cateva zile dupa ce a dezvaluit ca formeaza un cuplu cu Aurel, Diana de la "Insula Iubirii" il copleseste cu declaratii de dragoste. Pe pagina ei de pe o retea de socializare a aparut un mesaj emotionant.

- Bianca, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", si-a indeplinit un vis! Focoasa bruneta a plecat la mii de kilometri departare pentru a lua parte la un fenomen foarte frumos, dar si pentru a se relaxa si bucura de zapada!

- Diana si Aurel de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu ( VEZI AICI TOATE DETALIILE ), Diaconescu Alexandra, fosta iubita a tanarului, la randul ei fosta concurenta in cadrul show-ului, a postat, pe contul personal de socializare, un mesaj transant dupa ce ex-partenerul ei s-a cuplat cu excentrica bruneta.…

- Diana si Aurel de la" Insula iubirii" au luat prin surprindere pe toata lumea in momentul cand au anuntat ca formeaza un cuplu. Fostii concurenti au vorbit despre parerile pe care le aveau unul despre celalalt, iar la un moment dat s-au si sarutat in platoul unei emisiuni tv. Printre altele, i-au…

- Diana si Aurel de la ”Insula iubirii” au luat prin surprindere pe toata lumea in momentul cand au anuntat ca formeaza un cuplu. Daca la inceput s-a crezut ca totul este doar o gluma, ei bine, lucrurile sunt cat se poate de serioase. Initial, cei doi au sustinut ca nu s-au placut deloc, dar ca ulterior…

- Indragita actrița Doinița Oancea revine pe micile ecrane in cadrul serialului ”Fructul oprit”, care este produs de Ruxandra Ion și va avea marea premiera luni, pe 15 ianuarie, de la ora 20.00 la Antena 1.

- Diana și Aurel, fostul iubit al Alexandrei, de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu. Cei doi au fost invitați in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde și-au recunoscut public relația. Alexandra, fosta iubita a lui Aurel a avut o intervenție telefonica, in direct la tv și a șinut sa ii felicite…

- In platoul "Agentia VIP" au existat un val de replici dure intre Dianei si Alexandrei, o batalie care s-a tinut intre actuala si fosta iubita a lui Aurel. Alexandra a desfiintat-o pe Diana, dar le-a urat si sa fie fericiti impreuna!

- In emisiunea "Agentia Vip", Diana si Aurel de la "Insula Iubirii" si-au oficializat relatia. Diana si Aurel au sustinut ca initial nu s-au placut deloc, dar ca ulterior a ajuns sa le surada ideea de a forma un cuplu.

- Aurel și Alexandra de la “Insula Iubirii” au recunoscut totul. Cei doi au vorbit despre ce s-a intamplat atunci cand au decis sa faca parte din show. Dupa incheierea show-ului, aceștia s-au desparțit. „Chiar in fața cand sa semnam contractul, i-am spus ca nu vreau sa mai merg. I-am spus: ma duci acolo…

- Aurel, fostul concurent de la "Insula Iubirii", a fost invitat in platoul emisiunii "Agenția VIP", acolo unde a facut dezvaluiri incendiare despre relația cu Alexandra, desparțiri, ispita Maria și unde a facut schimb de tachinari cu aceasta, in direct.

- In urma cu foarte mulți ani, Bianca Dragușanu participa la o emisiune unde incerca sa-și caștige iubitul. La aceea vreme, vedeta arata total diferit și avea multe kilograme in plus. Cu peste 15 ani in urma, Bianca Dragușanu recurgea la emisiunea „Din dragoste”, prezentata de Mircea radu, in incercarea…

- Alexandra de la "Insula Iubirii" le-a dezvaluit tuturor daca are iubit, la scurt timp dupa ce oamenii au cuplat-o cu ispita Raul. De asemenea, oamenii au speculat ca s-ar fi impacat cu Aurel, cel cu care a mers in Thailanda.