Stiri pe aceeasi tema

- Diana de la “Insula Iubirii” are primele probleme de sanatate dupa ce a anunțat ca e gravida. Se pare ca tanara a racit foarte tare și a anunțat pe toata lumea. Mai mult, imaginea a creat isterie in randul admiratorilor, mai ales ca daca ar fi insarcinata, așa cum spune, bruneta nu ar trebui sa ia medicamente.…

- Andreea Banica trece prin clipe grele. Vedeta are mari probleme de sanatate și nu poate avea nici macar grija de copiii sai. Intr-o postare de pe blogul personal, artista a vorbit deschis despre ceea ce se intampla in viața ei, din punct de vedere medical.

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Celebra cantareața se confrunta, insa, cu mari probleme de sanatate. Durerile de spate o copleșesc, iar acesta se accentueaza in momentul in care iși ține bebelușul in brațe. „Durerile au inceput acum cativa ani buni. Asa tare…

- Doina Spataru, mama regretatei Malina Olinescu, a fost internata de urgența. Artista are niște probleme de sanatate și va ajunge pe masa de operație. Una dintre cantarețele de top ale Romaniei, Doina Spataru, in varsta de 70 de ani, trece printr-o perioada mai puțin buna. Mai mulți apropiați ai artistei…

- Diana Constantin, fosta concurenta a emisiunii “Insula Iubirii”, a lamurit situatia. Aceasta sustine faptul ca nu mai doreste sa-si faca relatia publica si ca absolut tot ce este intre ea si Aurel va ramane asa. De asemenea, aceasta isi cauta si colega de apartament. "Imi caut colega de apartament…

- Aurel si Alexandra de la Insula Iubirii, din nou impreuna! Au petrecut de Dragobete, iar noi avem dovada! Fostul concurent al reality show-ului care schimba vieti vine la face o marturie dureros de sincera!

- Diana Constantin, fosta concurenta de la “Insula Iubirii”, s-a desparțit ed Aurel, dar a ținut sa faca unele precizari. Asta pentru ca a fost pusa la zid de internauți, prin comentarii acide. Ea nu mai vrea sa discute de relația cu Aurel! “Imi caut colega de apartament pentru ca inainte am avut una…

- Diana Constantin, fosta concurenta de la “Insula Iubirii”, a lamurit situatia cu Aurel. Aceasta a raspuns comentariilor acide, dar a si sustinut faptul ca este mai bine ca relatia sa fie ascunsa de ochii lumii.

- Amorțeala care se resimte la nivelul picioarelor este normala atunci când stai mai mult timp în aceeași poziție. Te plimbi puțin, scuturi piciorul, trece. Dar, uneori, amorțeala din picioare poate fi cauzata de o problema de sanatate. Iata care este aceasta!

- Probleme de sanatate pentru Cornelia Catanga. Artista a fost la un pas de moarte, dupa ce a leșinat in casa, din cauza tensiunii. „Zilele trecute mi-a fost foarte rau, am avut tensiunea 21, noroc...

- O serie de studii au confirmat faptul ca pacienții care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera. In cadrul unei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa mixta de oameni de stiinta din importante universitați din Manchester, Liverpool…

- Actrița Camila Mendes, joaca rolul Veronicai Lodge in serialul “Riverdale” și-a destainuit problemele pe contul de Instagram pentru a-și face fanii sa ințeleaga ca dietele drastice și pastilele pentru slabit pot duce la probleme grave de sanatate. Intr-o postare induioșatoare, actrița vorbește despre…

- Ce destin nemilos! El, 23 de ani, ea, 22, sora și frate, studenți! Ambii mor intr-un accident de circulație! Mama lor vine in țara, pentru a-i ingropa! Lucra in Spania… Se intampla in primavara anului trecut! Femeia de 47 de ani, pe care soarta a lovit-o atunci atat de crunt, are motive sa zambeasca…

- Peter Tauber, care se confrunta la varsta de 43 de ani cu probleme de sanatate, urmeaza sa-si anunte retragerea din acest post strategic din cadrul CDU luni. Succesorul sau va fi desemnat in cadrul unui congres exceptional, prevazut la 26 februarie. Considerat un apropiat al Angelei Merkel,…

- Fostul papa Benedict al XVI-lea sufera de o maladie a sistemului nervos din cauza careia este adeseori nevoit sa se deplaseze cu ajutorul unui scaun cu rotile, a dezvaluit fratele lui, Georg Ratzinger, pentru un saptamanal german, citat joi de Reuters.

- “Garajele sunt goale, curtea goala… S-a ajuns in situația asta din cauza starii tehnice de uzura avansate, de suprasolicitare peste orice limita. Singura ambulanța pe care o mai avem este in service și are 730.000 de kilometri la bord”, spune Mielu Toderița, șeful parcului auto. Substația de Ambulanța…

- Un nou miracol la celebrul loc de pelerinaj de la Lourdes, din Franta. O calugarita care se deplasa doar cu ajutorul unui carucior cu rotile s-a vindecat dupa decenii intregi de probleme grave la coloana. Bernadette Moriau a avut probleme de sanatate de cand s-a nascut.

- Kilogramele în plus pot deveni o problema deranjanta pentru o mulțime de femei, iar atunci când procentul de grasime din organism este mult prea ridicat, nu doar aspectul are de suferit, ci pot sa apara și o serie de probleme de sanatate.

- Irina Loghin a avut probleme de sanatate. Un virus puternic i-a dat batai de cap. Irina Loghin a stat trei saptamani in America, timp in care a sustinut un turneu impreuna cu mai multi artisti romani. Interpreta a avut probleme de sanatate, dar din fericire si-a revenit. „Nu e chiar asa de grav. Si…

- Anda Adam trebuie sa se opereze de urgența la picior.Vestea a primit-o la scurt timp dupa ce și-a anunțat prietenii virtuali ca se afla la spital, pentru mai multe investigații . Din pacate, vedeta a primit vestea dura. Anuntul a fost facut chiar de Anda Adam, pe Instagram. Prietenii virtuali au incurajat-o …

- Un nou scandal e pe cale sa izbucneasca? Relația dintre Diana și Aurel, foști concurenți la "Insula Iubirii" a starnit o mulțime de controverse chiar și in randul ispitelor. Maria Ilioiu a facut un atac dur la adresa brunetei.

- Ionela Prodan este internata de mai bine de o saptamana la spitalul Fundeni cu probleme grave de sanatate. Inițial, artista, in varsta de 70 de ani, a acuzat probleme cu inima , insa in aceasta direcție nu sunt motive de ingrijorare. Veștile proaste despre artiștii generației anilor ’80 continua sa…

- Cele cinci elemente chinezesti decid in astrologia chinezeasca faptul ca acest an apartine elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT.Fiind dominat de semn de Pamant, 2018 este legat de culoarea Galben iar culoarea norocoasa a acestui an este Galben.Cum iti va merge…

- Diana Constantin de la "Insula Iubirii" pare ca s-a indragostit pana peste cap. Desi dupa terminarea emisiunii a starnit numeroase controverse, Diana Constantin pare mai fericita ca niciodata.

- Mircea Nebunu a dezvaluit ca starea de sanatate a lui Florin Salam nu este deloc una buna. Conform interlopului, cantaretul de manele ar avea mari probleme cu gatul. Acesta a mai precizat ca nu l-a tradat niciodata pe artist. A

- Elton John a anunțat astazi ca se retrage din muzica, dupa 50 de ani petrecuți pe scena, iar ultimul sau spectacol, intitulat The Million Dollar Piano va avea loc pe 19 mai 2018, in Las Vegas, punctand cu aceasta ocazie cel de-al 200-lea show din cariera sa artistica. Retragerea sa a fost, oarecum,…

- La scurt timp dupa ce Diana, fosta concurenta la "Insula Iubirii" a dat semne ca vrea un copil, Aurel le-a facut o surpriza prietenilor de pe retelele de socializare. Chiar daca niciunul dintre ei nu a confirmat, oamenii cred ca bruneta este insarcinata.

- Vrei sa nu ai parte de depresie? Acestea sunt plantele minune pentru sanatate. Tin depresia la distanta de tine. Natura are foarte multe remedii care te așteapta sa le incerci. Mai ales daca treci printr-o perioada stresanta, anumite plante te pot ajuta sa ii faci fața cu brio.Indiferent ca…

- Aurel si Diana de la "Insula Iubirii" au vorbit in cadrul emisiunii "Agentia Vip" despre Alexandra, fosta iubita a lui Aurel. In acest sens, Aurel a spus ca Alexandra nu a trecut peste relatia cu el, dar si ca aceasta si-a dorit cu indarjire sa sa se impace cu el.

- Omul modern sta peste 8 ore la birou, in fața unui calculator. Dincolo de afectarea vederii, mai sunt cateva probleme serioase, care se rasfrang asupra starii noastre de sanatate. Citeste si: Florin Calinescu, atac FARA PRECEDENT la adresa lui Iohannis dupa desemnarea unui premier de la PSD:…

- Diana de la Insula Iubirii ar avea unele probleme in dragoste! Momentele alaturi der Aurel nu mai sunt tandre, ca la inceput, iar tanara a inceput sa-si puna semne mari de intrebare. Diana Constantin a postat o fotografie in acest sens, in care spune ca nu vrea sa fie parasita de iubitul ei. Si nu vrea…

- Diana de la Insula Iubirii se pare ca a inceput deja sa treaca prin momente de cumpana cu Aurel, cel fata de care spunea ca este foarte atasata. Pe o retea de socializare, Diana Constantin a postat o fotografie in care afirma ca nu doreste sa-si lase iubitul sa plece de langa ea.

- Simona Halep a reușit sa se impuna in fața adversarei de marți, Destanee Aiava, pe care a invins-o cu scorul de 7-6 (5), 6-1. Cu toate acestea, constanțeanca se arata ingrijorata de starea ei de sanatate.

- Simona Halep a reușit sa se impuna in fața adversarei de marți, Destanee Aiava, pe care a invins-o cu scorul de 7-6 (5), 6-1. Cu toate acestea, constanțeanca se arata ingrijorata de starea ei de sanatate.

- Dupa ce au dezvaluit ca formeaza un cuplu, Diana si Aurel de la "Insula Iubirii" nu mai au nicio inhibitie in ceea ce priveste relatia lor. In acest sens, Diana Constantin a postat pe o retea de socializare o poza provocatoare.

- Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american.

- Diana și Aurel, fostul iubit al Alexandrei, de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu. Cei doi au fost invitați in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde și-au recunoscut public relația. Alexandra, fosta iubita a lui Aurel a avut o intervenție telefonica, in direct la tv și a șinut sa ii felicite…

- Celebrul chitarist britanic a anunțat, intr-un interviu recent pentru BBC Radio 2, ca-și pierde auzul. Acesta lucru vine dupa ce muzicianul a dezvaluit, acum doi ani, ca sufera de ceea ce numesc medicicii neuropatie periferica, o boala care afecteaza conexiunea sistemului nervos periferic cu creierul…

- Guvernele ar trebui sa trateze accidentele rutiere ca o problema de sanatate publica si in consecinta sa imbunatateasca sistemele publice de transport, planificarea rutiera si designul urban...

- Kim Jong-Un ar avea probleme grave de sanatate. Cel puțin asta susține un profesor sud-coreena, care a ajuns la aceasta concluzie dupa ce a ascultat discursul de Anul Nou al liderului de la Phenian. Potrivit acestuia, Kim Jong-un are probleme cu rinichii, noteaza The Telegraph. Profesorul Cho Dong-uk…

- Viorica de la Clejani s-a pus pe topit kilograme, iar greutatea la care a ajuns este una de invidiat. Din pacate pentru artista, dieta pe care a urmat-o i-a adus si multe probleme de sanatate. A

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Adriana Bahmuteanu a inceput anul cu un anunt-soc! Vedeta si-a dat demisia de la Antena Stars si se retrage, cel putin temporar, din televiziune. Se pare ca vedeta are motive intemeiate pentru care a luat aceasta decizie radicala. Ea are probleme de sanatate si nu mai poate continua sa faca parte din…

- Iti oferim cele mai importante secrete inaintea masei copioase de Anul Nou. Ce trebuie sa mananci pentru a nu avea probleme de sanatate? Nu-i suficient sa citesti eticheta unui produs alimentar pentru a vedea daca ca este natural si sanatos – trebuie sa stii cateva lucruri simple si sa tii cont de…

- Pe 22 noiembrie, Chrissy Teigen și soțul sau, John Legend, veneau cu o veste minunata – ca așteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil al cuplului, iar de atunci s-au tot afișat pe la evenimente mondene, Chrissy etalandu-și burtica pronunțata in rochii de seara foarte elegante. La un an și…

- "Anunt cat se poate de important: Anul acesta nu o sa particip la spectocolul de la Sala Palatului. M-am gandit foarte mult inainte sa iau decizia asta. Imi pare rau pentru oamenii din public care vor fi dezamagiti, dar decizia asta a aparut strict din cauza unor probleme de sanatate…