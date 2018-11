Diana Constantin s-a nascut cand mama ei avea doar 15 ani, motiv pentru care aceasta a decis sa o lase la orfelinat. Ulterior, a fost adoptata de o matusa. Fosta ispita s-a confesat pe un cont de socializare.

"Leaganul copilariei 2. Adoptia

Mama mea era un copil cu copil, avea doar 15 ani cand eu am aparut, asa ca am ajuns intr-un orfelinat, o a doua casa in care am locuit doar un an. Varsta nu imi permitea sa inteleg de ce sunt atatea fete straine langa…