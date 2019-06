Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 19 persoane, printre care 13 eleve care se ducea la școala, au fost ranite marți dimineața intr-un atac cu cuțitul in orașul Kawasaki, la sud de Tokio, potrivit anunțului facut de pompierii japonezi, transmite AFP.

- Scene șocante la Ferma, in semifinala de miercuri seara, de la Pro tv. Dupa ce ceilalți concurenți eliminați pe parcurs din show, s-au intors alaturi de cei cinci colegi ramași in concurs, situația a scapat de sub control. Kamara are inca polițe de platit pentru ca a fost eliminat și și-a varsat nervii…

- Alin Cocos si Monica Orlanda traiesc o poveste de iubire discreta, departe de lumina reflectoarelor. Monica Orlanda a acordat un interviu in exclusivitate pentru Star Matinal, in care a vorbit despre toate schimbarile care s-au petrecut in viata lor dupa ce au devenit parinti.

- Cantareata Lavinia Parva urmeaza sa nasca la inceputul lunii iunie un baietel, primul copil din relatia cu actorul si cantaretul Stefan Banica Jr. Desi se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, vedeta este inca foarte activa, fiind recent surprinsa la cumparaturi.

- Dan Laurentiu Stoichicescu, membru marcant al Aliantei Liberalilor si Democratilor, Filiala Olt, trece printr-o grea incercare. Sotia sa, Monica Stoichicescu, s-a stins din viata, joi-seara, 3 mai 2019, pe patul unui spital din Bucuresti, potrivit Adevarul. Avea doar 41 ani si lasa in urma…

- Medicii din Grecia și Spania au anunțat ca au reușit sa creeze un ovul din materialul genetic de la doua femei, reușind astfel sa aduca pe lume primul copil cu trei parinți biologici, avand ADN-ul a trei parinți. Baiatul, venit pe lume marți intr-un spital din Grecia, a avut o greutate de 2,9 kg și…