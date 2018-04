Stiri pe aceeasi tema

- Oltin Hurezeanu, faimosul pe care publicul larg il vede de cateva lui la Exatlon, a aparut in ipostaze tandre alaturi de Nicoleta Luciu. Mai exact, concurentul din echipa „Faimoșilor” a aparut intr-un serial alaturi de focoasa bruneta.

- EXATLON 31 MARTIE. Diana Bulimar a parasit scena de lupta de la Exatlon, iar colegii sai sunt mahniți de acest lucru. Chiar și adversarii au fost cuprinși de tristețe! Plecarea Dianei Bulimar i-a mahnit și i-a uimit, in egala masura pe colegii ei faimoși și razboinici. Luptatoarea Diana Belbița este…

- Dupa ce concurenții Exatlon se așteptau ca Oltin Hurezeanu sa fie eliminat, telespectatorii au fost șocați sa afle ca Diana Bulimar a fost cea eliminata. Mai nou, pe rețelele de socializare cei care se uita la emisiune scriu ca acesta va ajunge in finala „fara sa vrea”. Oltin, considerat cel mai slab…

- Diana Bulimar a tinut ascuns, la Exatlon, un tatuaj pe care si l-a facut in urma cu un an si jumatate, scrie kfetele.ro. Este vorba despre o fetita care tine in mana o sfoara care este legata de o semiluna, desen care se afla langa sanul stang. Citeste si EXATLON, de unde vine numele emisiunii…

- Devine din ce in ce mai greu, iar lupta din arena din ce in ce mai apriga! Mai exact, Faimoșii au ramas fara un membru important al echipei. De data aceasta, este vorba de fosta gimnasta Diana Bulimar. Printre nominalizatii propuși pentru eliminare s-a mai aflat si Oltin Hurezeanu, dar si Larisa. Dupa…

- EXATLON ROMANIA 29 MARTIE 2018: KANAL D LIVE VIDEO. Oltin Hurezeanu, Diana Bulimar si Larisa Vasile au fost nominalizati marti seara de coechipieri pentru eliminare, insa niciunul dintre Faimosi nu se astepta ca persoana eliminata sa fie altcineva decat Oltin Hurezeanu. Totusi, in urma unei mobilizari…

- Diana Bulimar, eliminata de la Exatlon. Printre cei propuși sa plece acasa s-a mai aflat si Oltin Hurezeanu, dar și Larisa. Nimeni nu se aștepta ca tocmai fost gimnasta sa paraseasca show-ul. Telespectatorii au votat concurentii pe care si-au dorit sa ii vada in continuarea in concurs, iar in urma…

- Anda Adam a facut dezvaluiri din culisele show-ului Exatlon. Cantareața a facut parte din echipa Faimoșilor in concursul respectiv, insa a parasit competiția. Diana Bulimar a fost ultima concurenta eliminata, iar acum Anda Adam a vorbit despre strategia „Faimoșilor”. Potrivit strategiei facute de aceștia,…

- Diana Bulimar a fost eliminata de la ”Exatlon Romania”. Ea a fost nominalizata de Catalin Cazacu, jucatorul saptamanii. Larisa și Oltin Hurezeanu au mai fost nominalizați. Echipa ”Faimoșii” il voia afara pe Oltin Hurezeanu. Conflictul lui Giani Kirița cu echipa albastra se pare ca i-a pus capac. …

- Un nou concurent de la Exatlon parasește competiția. Este vorba despre Diana Bulimar, componenta a echipei Faimoșilor. Printre nominalizați se mai aflau Oltin Hurezeanu și Larisa. In prima ei reacție dupa eliminare, Diana a spus ca e bucuroasa ca merge acasa. „Este un reality show, ma bucur ca s-a intamplat…

- Diana Bulimar, Oltin Hurezeanu si Larisa Vasile, propunerile Faimoșilor spre eliminare de la “Exatlon”. Marți seara, batalia intre Faimosi și Razboinici s-a dat atat pentru casa, cat si pentru imunitatea in fata eliminarilor. Dupa cinci saptamani in care au pierdut in fata adversarilor, in duelul…

- EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Inca din prima saptamana in Republica Dominicana, Oltin a știut ca el va fi prima nominalizare pentru eliminare. A petrecut, totuși, patru saptamani alaturi de Faimoșii. EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018 LIVE VIDEO EXATLON ROMANIA 28 MARTIE 2018…

- Diana Bulimar a dezvaluit un moment din cariera ei, care a dezamagit-o foarte tare. Sportiva a povestit ca Federația a forțat-o sa minta și sa prefaca accidentata, astfel incat, Larisa Iordache sa mearga in locul ei la Olimpiada de la Londra din 2012. „In 2012 a venit un val, trecusem de la juniorat…

- Mariana de la Exatlon s-a intors saptamana trecuta in Romania! Experiența din Republica Dominicana a fost una emoționanta pentru ea. Fosta concurenta are o poveste de viața care i-a impresionat pe telespectatori. Mariana are un baiat adolescent pe care il crește singura. Valentin nu a așteptat-o la…

- Tensiunea și replicile acide nu se spun doar in cadrul competiției „Exatlon”, concurenții fiind parca la capatul rabdarilor, ci și acasa, unde sunt așteptați de cei dragi. Așa s-a intamplat intr-un platou de televiziune, unde mama lui Giani Kirița și a lui Alex Nedelcu s-au certat aproape ca la ușa…

- Giani Kirița a lansat inca un atac asupra “Razboinicilor”. In timpul probei de recompensa, fostul fotbalist a luat-o in colimator pe Alina. Ce-i drept, pe un ton mai glumeț, fața de zilele trecute. Totul a pornit dupa ce concurenta a inceput sa strige de pe margine: „N-a mai apucat Oltin sa dea și avem…

- Exatlon 25 martie. ”Faimoșii” s-au impus in fața ”Razboinicilor” cu 10-8, dupa o lupta pe muchie de cuțit și extrem de tensionata, și s-au bucurat de scrisorile pe care le-au primit de acasa, de la familie, prieteni. Draghia a inceput sa planga. ”Faimoșii” au inceput sa planga, atunci cand au citit…

- Exatlon 24 martie. Accidentare urata in timpul confruntarii ”Razboinicilor” cu ”Faimoșii” in tabara ultimei echipe. Alex „Bentița” s-a accidentat in timpul probei pentru casa. Razboinicul s-a lovit la nas, in timp ce cobora pe toboganul cu apa. Alex a reușit sa duca proba pana la capat, insa la final…

- “Razboinicii” au pierdut pentru a cincea oara casa și protecția. “Faimoșii” s-au impus cu scorul de 10-7, iar Ștefan este foarte trist. Mai ales ca, din ce susține, echipa a pierdut din cauza sa. „Cred ca azi am avut o piesa slaba in echipa: eu. Daca obțineam puncte nu mai pierdeam. Cand suntem atat…

- Anca Mihailescu a fost eliminata din cadrul concursului Exatlon. A facut parte din echipa “Razboinicilor”. Tanara iși dorește, insa, sa revina in cadrul show-ului, insa de data aceasta vrea sa participle alaturi de “Faimoși”. „Am tot glumit și am facut mici aluzii pana acum referitor la echipa pe care…

- La ultimele probe, Larisa și Anca Surdu au lipsit. Potrivit colegilor lor, cele doua s-au simțit foarte rau in ultima perioada. Larisa s-a intors in ediția de aseara, 17 martie, Anca a stat pe banca. Ea a fost alaturi de colegii ei și i-a susținut. Telespectatorii au inceput sa-și ridice semne de intrebare.…

- EXATLON 17 MARTIE. Cunoscut pentru temperamentul sau vulcanic, Giani Kirița a rabufnit in mijlocul unei probe de la ”Exatlon”. Giani s-a luat la harța cu doi dintre oponenții sai. EXATLON 17 MARTIE. Giani Kirița nu s-a putut abține cand Mariana l-a incurajat pe Jaguarul in proba impotriva lui Oltin…

- Diana Bulimar a trecut printr-o dezamagire cumplita in viața de sportiva. Ea a ratat Campionatele Mondiale din 2013, din cauza unei accidentari la genunchi. Bruneta s-a operat atunci la Viena. Recuperarea a facut-o la clinica lui Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin. Diana Laura Bulimar, cunoscuta…

- Inca un membru al echipei Razboinicilor a parasit Exatlon. Lupu a ratat șansa la marele premiu de 100.000 de euro, el plecand din Republica Dominicana. Cosmin Cernat, prezentatorul emisiunii, l-a felicitat pentru evoluția lui din competiție. „In numele celor de acasa și in numele adversarilor iți spun…

- EXATLON 14 martie. In tabara “Razboinicilor” nu este deloc liniște. Mai ales dupa ultimul episod de la Arena. Nominalizata sa plece din concurs, Alina a discutat cu Ștefan și Lupu, pe plaja. A dorit sa afle care sunt motivele pentru care colegii vor sa scape de ea. „Nu sunt suparata, sunt doar dezamagita…

- EXATLON 13 martie. “Faimosii” au toate motivele sa fie mandri. Au ieșit victorioși in edișia de marți, pentru a patra oara la rand. Fapt care i-a adus pe concurenții de la “Razboinicii” in pragul depresiei. Au fost extrem de triști, dar au avut puterea sa felicite echipa adversa. ”Imi pare rau ca am…

- Zilele trecute Andrei Stoica a plecat acasa, din cauza unei accidentari la genunchi și a fost inlocuit deja. Andrei Stoica a renunțat la competiția din Republica Dominicana, la sfatul medicilor. Producatorii s-au hotarat sa-l inlocuiasca cu Bruce, pe numele sau real Valentin Chiș (28 de ani), un dansator…

- EXATLON 7 martie. Clipe de coșmar a trait unul dintre participanții aflați la indragitul concurs care se filmeaza in Republica Dominicana. In timpul unei probe care s-a desfașurat pe plaja, el s-a accidentat cumplit, iar in ajutorul sau au fost chemați de urgența medicii. EXATLON 7 martie. El e concurentul…

- Exatlon made in Romania! Exatlon este urmarita de milioane de oameni din intreaga țara și ii ține pe romani de fiecare data cu sufletul la gura. Nu numai in Republica Dominicana se joaca cele mai tari probe, ci și in Arieșul de Padure, județul Maramureș. Inspirati de show-ul difuzat la Kanal D, cațiva…

- Anca, fosta concurenta la Exatlon, a avut o confruntare in direct cu mama Alinei, concurenta pe care Anca o vrea afara din concurs. Alina este nominalizata pentru eliminare din echipa Razboinicilor, iar Anca se bucura pentru acest lucru. „Nu fac foarte bine, am simtit ca va fi nominalizata. Ma asteptam.…

- Oltin Hurezeanu de la Exatlon apare batut și plin de sange pe fața și pe maini intr-o imagine care face inconjurul internetului. Nu, Oltin nu a fost batut de nimeni, este o poza din ultimul film in care a jucat actorul inainte de a deveni concurent Exatlon. Inainte de a pleca in Republica Dominicana,…

- Anca a parasit competiția Exatlon și urmeaza sa se intoarca din Republica Dominicana. Aceasta a fost eliminata in urma voturilor telespectatorilor, la nominalizarea echipei. Ioana Mihailescu, mama Ancai, spune ca se bucura ca fiica ei se intoarce acasa și ca se aștepta ca ea sa fie eliminata. „Ma așteptam…

- Oltin Hurezeanu, prietenul lui Ion Oncescu, erste noul concurect al reality show-ului din Republica Dominicana. El a pierdut insa prima proba, iar reacțiile nu s-au lasat așteptate. Mariana a marturisit ca ii pare rau ca Oltin nu a facut fața probei. „Mi-e mila de el”, a spus Mariana. „Va pare rau?…

- Exatlon 25 februarie. O noua victorie pentru concureții ”Faimoșilor” in disputa cu ”Razboinicii”! Giani Kirița a ”explodat” de fericire la finalul intrecerii și i-a felicitate pe colegii lui. Exatlon 25 februarie. Anca Surdu a fost cea care a adus ultimul punct pentru echipa, astfel ca scorul a fost…

- Anca de la Exatlon, din echipa Razboinicilor este cea mai controversata persoana din cadrul show-ului. De mai bine de o luna, de cand se afla in competiție, tanara a avut altercații atat cu cei din echipa sa, cat și cu Faimoșii. Ultimul cu care s-a certat a fost nimeni altul decat Giani Kirița, la fel…

- Competiția este din ce in ce mai dura la Exatlon! Zilele trecute, echipa „Faimașilor” a trecut prin momente delicate, dupa ce Andrei Stoica a ajuns de urgența la spital. portivul nu a acuzat dureri, insa articulația genunchiului stang i-a fost obstrucționata. El este nevoit sa se deplaseze in carje,…

- Mariana de la ”Razboinicii” este convinsa ca va caștiga marea competiție! Ea și-a facut și planurile, dupa ce se va incheia provocarea din Republica Dominicana. A recunoscut ca nu știe sa inoate, dar se va pune la punct in Romania. Și nu oricum, la cel mai inalt nivel. Exatlon 19 februarie. Mariana…

- Exatlon 18 februarie: Momente dificile pentru „Faimoși”. Dupa ce Ion Oncescu s-a retras temporar de langa colegii lui de echipa, din cauza unor probleme de sanatate cauzate de niște pietre la rinichi, Andrei Stoica a acuzat senzații „ciudate” in timpul competiției din Republica Dominicana. Sportivul…

- Cunoscuta gimnasta Monica Rosu isi doreste sa participe la Exatlon! Cel putin asta a lasat marea noastra gimnasta sa se inteleaga in cadrul unui interviu. Gimnasta Monica Rosu vrea la Exatlon, cel mai tare reality-show al momentului, desfasurat in Republica Dominicana si difuzat de Kanal D. Sportiva…

- EXATLON 13 februarie 2018. Razboinica nu se lasa, este optimista si spera sa se recupereze cat mai repede pentru a continua concursul. "Nu pot sa-mi misc picioarele. Imi doresc sa nu fie nimic grav. Doua zile nu pot sa joc. Moralul meu este sus, zambesc, am incredere in echipa mea si vreau sa castigam…

- EXATLON 6 februarie. Dupa ce sora ei, Claudia, a fost eliminata de la Exatlon, Paula Pavel a avut o prima reactie la o emisiune de seara. Paula a vorbit si despre apropierea dintre Claudia Pavel si Catalin Cazacu.