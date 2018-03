Stiri pe aceeasi tema

- Moment uluitor povestit de Diana Bulimar, fosta componenta a lotului olimpic de gimnastica. Sportiva a dezvaluit la reality-show-ul Exatlon ca a fost fortata sa se retraga inaintea finalei de la barna din cadrul JO de la Londra pentru a-i lasa locul Larisei Iordache. Diana Bulimar, constransa…

- Diana Bulimar a vorbit la Exatlon cel mai greu moment din cariera ei. Fosta gimnasta, care in prezent are 22 de ani, a explicat ce s-a intamplat la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012, cand Larisa Iordache a inlocuit-o la exercițiul de la barna. Deși oficial ar fi fost vorba despre o accidentare,…

- Anca Surdu a dezvaluit ca anumite clipe din timpul parcursului sau nu au fost difuzate si ca nu intelege care este cauza pentru care producatorii au ales sa le omita. "Nu știu de ce nu s-a dat, am avut un intreg moment in care mi-am luat ramas-bun de la colegi, am plans, a fost greu", a spus…

- Peste 100 de diplomati rusi expulzati din Europa si Statele Unite! In semn de solidaritate cu Marea Britanie in cazul Skripal, 17 tari europene plus Statele Unite si Canada au anuntat ca expulzeaza agenti rusi de informatii care lucreaza ca diplomati.

- EXATLON ROMANIA 25 MARTIE: LIVE VIDEO KANAL D. Acesta spune ca Razboinicii joaca murdar și il propun mereu pe Oltin in jocurile lor pentru a slabi Echipa Faimoșilor. Catalin Cazacu a vorbit despre framantarile sale mai deschis ca niciodata. Acesta a spus tot ce il supara lasand sa ințeleaga…

- Imaginile au fost difuzate in cadrul editiei de luni, dupa meciul principal, iar detaliul de pe perete a fost vizibil chiar pe mijlocul ecranului in timpul unui dialog intre Larisa Vasile si Diana Belbita. Au trecut 27 de zile de cand Razboinicii n-au mai pus piciorul in casa, insa urmele prezentei…

- Anca Surdu, dubla campioana modiala si europeana la gimnastica aerobica, se afla, inaintea de aparitia problemelor medicale, in topul jucatorilor din echipa #Faimosii. Anca Surdu nu a mai jucat de aproape o saptamana la EXATLON si lipsa ei a ridicat multe semne de intrebare pentru fanii emisiunii. Misterul…

- Romania este surda la toate avertismentele, interne si internationale, cu privire la riscul ca economia sa derapeze in perioada urmatoare, din cauza deciziilor paguboase adoptate in ultimii ani, de stimulare a consumului in detrimentul investitiilor, in paralel cu stoparea si chiar reversarea unor…

- EXATLON ROMANIA 17 MARTIE 2018: Faimoșii au caștigat și a doua proba și vor merge la restaurant. RAZBOINICI - FAIMOȘI: 1 - 0 / 1 - 1 / 2 - 1/ 3 - 1/ 3 - 2 / 4 - 2 / 4 - 3 / 5 - 3 LIVE AICI In ceea ce privește a doua confruntare, echipa caștigatoare va merge la restaurant. …

- NATO a oferit Ucrainei statut de tara aspiranta la aderare, un statut pe care îl au deja Georgia, Macedonia si Bosnia-Hertegovina. Macedonia si Bosnia-Hetegovina sunt în acest moment singurele tari aspirante care au un Plan de Actiune. Într-o declaratie de presa din…

- Viceprimarul Costel Mihai a oferit astazi flori doamnelor și domnișoarelor din Piața Sfatului, insoțit de gimnastele Diana Chelaru și Carla Stoica. „Le doresc tuturor doamnelor și domnișoarelor din Brașov «La mulți ani!» și o primavara frumoasa și le mulțumesc ca ne sunt alaturi ca mame, bunici, prietene…

- EXATLON ROMANIA. Claudia Pavel a povestit experienta sa intr-un interviu pentru cel mai noua numar al revistei "Tango. Marea Dragoste". "Am primit propunerea la final de noiembrie 2017. Am zis da, de principiu, din prima clipa, pentru ca mi parut o idee foarte tare, mai ales ca mi s-a explicat ca…

- EXATLON. Scandal mare in timpul disputei dintre Romania și Turcia! Totul a plecat dupa ce un component al romanilor a aruncat bila pe pista turcilor. Unul dintre componenții echipei din Țara Semilunei a luat atitudine. Mai precis, a aruncat cu nisip! EXATLON. Ionuț a luat mingea și a aruncat pe pista…

- Vesti bomba de la meteorologi. Daca in ultimele zile iarna si-a intrat in drepturi spre final de anotimp, lururile sunt mai mai grave in cele ce urmeaza.Un al doilea val de aer arctic va lovi Europa. Vestile sunt cu atat mai sumbre cu cat informatiile de la specialisti vor fi valabile pana la jumatatea…

- Elena Udrea, fotografiata in Costa Rica alaturi de Alina Bica. Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a fost fotografiata in Costa Rica, duminica, alaturi de prietena ei buna, fosta șefa a DIICOT, Alina Bica. ”Nuți, spaima Pleșcoilor, e la fel de blonda, la fel de neburtoasa și foarte departe…

- Motto: „Ceea ce este cultura pentru umanitate este olimpismul pentru sport”. Pierre de COUBERTIN (1863-1937), pedagog și istoric francez, parintele Jocurilor Olimpice moderne Jocurile Olimpice (JO) de iarna 2018 s-au incheiat. Olimpiada continua! Da, este vorba despre perioada dintre doua jocuri olimpice,…

- Exatlon 28 februarie. A fost o seara exploziva la „Exatlon”. Și asta pentru ca nominalizarile pentru eliminarea concurenților Ștefan și Ionuț i-au surprins pe concurenții din echipa „Faimosilor”. Vladimir Draghia i-a cerut explicații Alinei, iar argumentele sale l-au infuriat pe Alex de la „Razboinici”,…

- Sorin Dumitras, fostul concurent de la „Burlacita”, care si-a dorit sa fie impreuna cu Andreea Mantea, dupa finalizarea concursului face dezvaluiri incendiare despre relatia pe care o avea bruneta cu tatal copilului, atunci cand nu erau camerele pornite.A luptat pentru inima ei, dar se pare ca ceva…

- EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 3. In acest moment, scorul este de 3-1 pentru echipa Faimoșilor. Primul punct pentru Razboinici a fost obținut de Mariana. EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 2. Primul punct pentru…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a criticat posturile Antena 3 si Romania TV, care au difuzat o stire falsa despre un presupus proces in care ar fi fost implicat. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, a scris, ironic, Ion Iliescu, pe blog. In urma cu cateva zile, Nina Iliescu, sotia fostului…

- Exatlon, 17 februarie. Ultimele saptamani petrecute in Republica Dominicana au fost foarte grele pentru Anca Surdu. Și nu pentru ca nu ar face fața probelor de la Exatlon, ci pentur ca ii este foarte dor de iubitul ei, la care se gandește in permanența de cand a plecat din Romania. Sportiva a recunoscut…

- Cunoscuta gimnasta Monica Rosu isi doreste sa participe la Exatlon! Cel putin asta a lasat marea noastra gimnasta sa se inteleaga in cadrul unui interviu. Gimnasta Monica Rosu vrea la Exatlon, cel mai tare reality-show al momentului, desfasurat in Republica Dominicana si difuzat de Kanal D. Sportiva…

- Sportiva romana Raluca Stramaturaru, care a reusit cel mai bun rezultat al Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, a declarat, marti, ca locul 7 ocupat la sanie la Jocurile de la PyeongChang reprezinta incununarea muncii sale de pana acum. ''A fost supergreu, ma bucur…

- Claudia Pavel a fost eliminata din show-ul Exatlon, dupa ce a primit mai multe voturi din partea coechipierilor ei. Cantareata a fost extrem de suparata pe Anca Surdu si Diana Bulimar, deoarece nu se astepta sa o nominalizeze tocmai pe ea.

- EXATLON ROMANIA 2018 vs. EXATLON MEXIC, CONFRUNTARE 12 FEBRUARIE 2018. Confruntarea din aceasta seara, de la ora 19:45, va fi a treia dintre EXATLON ROMANIA 2018 și EXATLON MEXIC. In primele doua confruntari, echipa din Romania a fost infranta. LIVE AICI Ultima confruntare dintre cele…

- "Il nominalizez pe Ionut Oncescu", a spus Giani Kirita. "E important sa tragem toti la aceeasi caruta si sa aducem puncte pentru echipa, asa ca o sa scurtez si o sa spun: Ionut Oncescu", a spus Diana Belbita Citeste si EXATLON. Cine este castigatorul surpriza al concursului de pana…

- Concurenții propuși pentru eliminare la Exatlon. Catalin Cazacu, la un pas sa plece acasa, dupa ce in urma cu doar cateva Zile, Clauda Pavel a parasit competiția. Vladimir Draghia a nominalizat-o pe Diana Bulimar, Catalin Cazacu l-a nominalizat pe Flo, iar cativa concurenti l-au nominalizat pe Ion Oncescu.…

- Hotii fac miliarde pe seama lipsei de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), iar noi cerem sa se implementeze sistemele informatice promise in Programul de guvernare, a declarat, joi, fostul secretar de stat in Ministerul Finantelor, avocatul Gabriel Biris, intr-o conferinta…

- Eliminarea Claudiei Pavel de la “Exatlon” a incins spiritele si a iscat discutii aprinse intre concurentii Echipei Faimosilor. In urma propunerilor spre eliminarea artistei facute de catre Anca Surdu si Diana Bulimar, acestea au fost declarate persoana non grata de unii dintre coechipierii lor. Vladimir…

- A fost un adevarat scandal la Exatlon, in editia marti seara, 6 februarie. Echipa „Faimosilor” a fost dezbinata de nominalizarile facute de Anca Surdu si Diana Bulimar. Desi s-au inteles cu totii sa-l nominalizeze pe Ion Oncescu, Anca si Didi au propus-o spre eliminare pe Claudia Pavel.

- Tara Hategului-Retezat, a treia destinatie ecoturistica certificata din Romania, a fost promovata alaturi de alte zone turistice romanesti la Targul International de Turism de la Londra, care a avut loc la inceputul acestei luni si a prezentat cele mai atractive destinatii de vacanta sau excursii. De…

- Accidentata destul de rau la Exatlon, Anda Adam s-a intors zilele trecute in carje in Romania. Cantareata a povestit, luni seara, despre experienta pe care a trait-o in Republica Dominicana. Blondina a dezvaluit ca este o competitie foarte grea, mult mai dificila decat ce se vede pe micul ecran.

- In 2010, Narcisa Suciu renunța la muzica și la viața din Romania pentru a se muta in Finlanda, unde locuia actualul ei soț, Veikko. Chiar daca s-a departat de locurile natale și de prietenii din Romania, artista nu regreta nicio clipa. Nici nu ar avea de ce. Narcisa Suciu este rasfațata permanent de…

- Mai mulți miniștri scapa de acuzațiile din cel mai mare dosar din Romania, Microsoft, deoarece noul procuror care l-a preluat a constat ca suspecții au fost puși sub acuzație pentru infracțiuni care intre timp s-au prescris.

- Anda Adam a fost exclusa, marti seara, din competitia ”Exatlon”, dupa ce a fost votata de catre colegii de echipa. Sotul artistei, Sorin Andrei, a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , adevarul despre eliminarea ei. ( CITESTE SI: Anda Adam, eliminata de la Exatlon! Cum a reactionat…

- Vicepresedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu, a declarat, dupa Comitetul Executiv National al PSD, ca nu isi da seama ratiunea pentru care Comisia Europeana a transmis scrisoarea in care isi exprima ingrijorarea cu privire la modificarea legilor justitiei din Romania, subliniind ca…

- Schiorul Ioan Achiriloaie, dat jos din avionul de Pyeongchang. Situație incredibila pentru Romania, inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna 2018. Ioan Achirlioaie a fost primul sportiv roman care a indeplinit baremul de calificare la JO de Iarna din Coreea de Sud (competiție care va avea loc intre 9 și…

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…

- Borșa va avea o partie olimpica de schi. Investiție de zece milioane de euro. Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania, a fost relansat de Primaria Borsa, fiind o investitie estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale…

- In cadrul unei conferinte sustinuta la Royal Institute din Londra astrofizicianul Stephen Hawking a vorbit despre depresie, comparand-o cu o gaura neagra, potrivit The Independent. „Mesajul acestei prelegeri este ca...

- Show-ul “Exatlon” a atras inca din prima editie, sute de mii de romani au urmarit cu sufletul la gura cea mai dura si completa competitie sportiva televizata din Romania! Douazeci de concurenti, doua echipe, cea a Faimosilor si cea a Razboinicilor, se dueleaza in probe sportive demne de o Olimpiada,…

- Mai sunt fix 30 de zile pana incep Jocurile olimpice de iarna 2018, care se vor desfașura la PyeongChang, in Coreea de Sud, intre 9 și 25 februarie 2018 . Mascota aleasa reprezinta un tigru alb și se numește Soohorang. “Sooho”, care inseamna “protecție in coreeana, simbolizeaza protecția oferita sportivilor,…

- Corina Caprioriu, vicecampioana olimpica de la Londra la judo, a revenit pe tatami la 31 de ani cu gandul la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Corina Caprioriu și-a anunțat revenirea in concurs la 31 de ani. Campioana europeana, vicecampioana mondiala și olimpica, judoka spune ca mai are inca motivația…

- Rita Mureșan ramane singura. Dupa ce fiica ei Rebeca a plecat in strainatate, acum a venit randul Gloriei, acre a decis sa iși urmeze visul departe de Romania. Rebecca invata deja in strainatate, iar anul viitor va pleca si Gloria in Londra, unde va studia marketing. Mama lor a facut anunțul in direct…