- In urma cu un an dormea sub cerul liber, manca din mila trecatorilor si purta haine ponosite, scrie wowbiz.ro. Acum, dintr-un om al strazii, Arpi s-a transformat intr-un angajat model. Citeste si CEA MAI FRUMOASA POVESTE DE DRAGOSTE. Cum a ajuns o scriitoare celebra sotia unui om al strazii…

- Andra a trait emotii puternice, dupa ce l-a surprins pe David in timp ce facea un gest pe care il intalnim mai repede la oamenii mari, nu, la copii. Vedeta nu a stat prea mult pe ganduri si a impartasit experienta sa cu fanii. Imaginea impresionanta a fost insotita si de o descriere pe masura. Fanii…

- Andreea Berecleanu se considera o femeie implinita, dupa ce s-a recasatorit in toamna anului 2016. Vedeta si medicul estetician Constantin Stan si-au pus pirostriile dupa o relatie de trei ani ( VEZI AICIA IMAGINI EXCLUSIVE DE LA NUNTA ) si sunt foarte fericiti impreuna, alaturi de copiii prezentatoarei.

- Performanta uluitoare obtinuta de baschetbalistul american James Harden!Vedeta echipei Houston Rockets a devenit primul jucator din Liga profesionista Nord-Americana de Baschet masculin care a reusit un ”triple-double” ce cuprinde 60 de puncte marcate.

- Carmen Bruma, partenera de viața a moderatorului de televiziune Mircea Badea a povestit despre un episode cu totul șocant din viața sa. Vedeta a locuit in Miscov timp de cațiva ani, iar acest lucru a facut-o sa se teama pentru viața ei.

- Politistii bucuresteni au fost pusi in incurcatura de o metoda inedita de spargere a locuintelor. Criminalistii au ajuns miercuri intr-un imobil din Capitala, in urma unui apel la 112 si au fost uimiti sa constate ca se afla in fasa unui nou mod de operare al hotilor. Cativa politisti cu vechime au…

- Diana Bișinicu a avut parte de un incident care i-a provocat mari dureri, in timp ce se afla peste Ocean. Diana Bișinicu, mama a unei fetițe adorabile , a fost in America, acolo unde a fost invitata sa cante la un eveniment. Din pacate, artista și-a luxat piciorul și a cantat cu mari dureri și cu piciorul…

- Laurette a explicat care este starea de sanatate a mamei sale, care a avut nevoie sa fie operata de urgența. Laurette, care este mama unei fetițe , a tarit momente extrem de neplacute din cauza mamei sale, care a avut mari probleme la coloana. La postul de televiziune Antena Stars, laurette a explicat…

- Andreea Marin a vrut sa le impartaseasca fanilor ei un truc de frumusete, asa ca s-a fotografiat cu o masca pe fata. Vedeta si-a castigat de-a lungul timpul simpatia si admiratia oamenilor, pentru faptul ca abordeaza un stil natural si este mereu deschisa si pozitiva.A

- Intamplare in Pitesti, cu Dana Chera! Vedeta tv a intrat intr-o discutie cu o politista si a ramas impresionata de calitatile acesteia. Politista a avut o rugaminte la Dana Chera, iar aceasta i-a facut promisiunea.A

- O cunoscuta vloggerita de la noi a povestit, recent, doua episoade neplacute prin care a trecut in urma cu puțin timp. Aceasta a fost santajata de un necunoscut cu mai multe fotografii indecente care au ajuns pe mana lui chiar din cauza unei prietene foarte bune și a fost la un pas de a fi violata de…

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf formeaza cu siguranta unul dintre cele mai indragite si mai frumoase cupluri din showbizul romanesc, iar vedeta este hotarata sa dovedeasca tuturor acest lucru.

- Cosmin Seleși va prezenta cel de-al doilea sezon “Aici eu sunt vedeta”. Actorul a prezenta cel de-al doilea sezon al show-ului “Aici eu sunt vedeta”, care va incepe, in curand, la Antena 1. “Am primit cu bucurie propunerea sa prezint acest show nou, haios, curat și distractiv, pentru ca imi place…

- Monica Gabor este de mai bine de sase ani in America, iar, cu siguranta, acest lucru ii prieste foarte bine! Vedeta, alaturi de Mr. Pink formeaza un cuplu frumos, iar daca oamenii ar fi speculat ca cei doi nu se vor uni, oficial, niciodata, atunci s-au inselat.

- Un marinar polonez in varsta de 54 de ani a fost salvat recent in largul La Reunion dupa ce a plutit in deriva timp de sapte luni, in Oceanul Indian, potrivit spueselor sale, a anuntat marti seara Societatea Nationala francea de Salvare pe Mare (SNSM). Ambarcatiunea improvizata a acestui marinar de…

- Teo Trandafir a facut un live pe pagina personala de Facebook un interviu cu fiica ei, Maia, in care au vorbit despre fericire, sarbatori si... bani. Vedeta a intrebat-o pe adolescenta ce o face fericita, iar raspunsul a venit instant.

- Initial, disponibil doar pentru vizionare cu ecranul in pozitie orizontala, modul full screen va fi de acum adaptabil in functie de formatul sursei video, permitand vizionarea in conditii optime si a clipurilor filmate cu telefonul mobil tinut in pozitie verticala. Limitat in mod intentionat, modul…

- Andreei Marin a implinit 43 de ani. Vedeta implinește 43 de ani și cu aceasta ocazie, le-a transmis prietenilor virtuali un mesaj emoționant. Andreea Marin spune ca a fost adusa in sacul lui Mos Craciun, iar ziua sa de nastere este o binecuvantare. „Barza nu a reusit sa ma aduca, din cauza gerului…

- Andreea Marin, una dintre cele mai indragite femei din showbiz-ul romanesc, se considera o persoana norocoasa, care a fost inzestrata cu multa putere de lupta. Invitata de Florentina Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparente”, ea vorbeste despre felul cum a reusit sa faca fata greutatilor din…

- In urma cu mai bine de doua saptamani, omul de afaceri Ciprian Nistor si-a mandatat avocatul sa depuna la Judecatoria Sectorului 1 cererea prin care solicita desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a sotiei sale, Laurette, pe care o acuza de infidelitate. Vedeta a trecut, intre timp, peste socul provocat…

- Tinem cont de tendinte, dar pe primul loc va fi propria personalitate. O femeie care se respecta si se cunoaste foarte bine, are deja un ,,stil”; ea va sti sa aleaga din marea oferta de pe piata, chiar semnata de mari creatori, doar ceea ce se potriveste personalitatii ei. Alege simplitatea si nu…

- Incredibil, dar adevarat! Invitat in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, Catalin, sotul Dianei Bisinicu, a dezvaluit cum reuseste vedeta sa il tina departe de alte femei. Metoda aleasa de artista nu ii va supara rau de tot pe barbati.

- Emisiunea „Aici eu sunt vedeta“ de la Antena 1 va mai avea doua ediții in care apare Dan Bittman, urmand ca apoi acesta sa fie inlocuit. Noul prezentator va fi Cosmin Seleși. El va aparea in emisiune din sezonul al doilea, care incepe din ianuarie 2018. Contactat de paginademedia.ro , Dan Bittman a…

- 15 decembrie este probabil cea mai importanta zi din viata Andreei Marin, pentru ca in aceasta zi, acum 10 ani, se nastea Violeta, singurul copil al vedetei. Citeste si Andreea Marin, anunt-surpriza despre AL DOILEA COPIL "Cele mai mari emotii azi, ca niciodata... sa ne traiasca tuturor…

- Dupa succesul din televiziune, Zana s-a orientat spre actele umanitare, pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie. Andreea Marin face marturisiri despre ceea ce a moștenit de la parinții sai, despre mama și tatal sau. A devenit Zana surprizelor nu doar pe micul ecran, ci și in viața de zi cu zi. De ani…

- Ela Craciun marturisește ca a incercat aproape toata viața fel și fel de diete in dorința de a slabi, in special dupa cele doua sarcini avute, in urma carora s-a ingrașat cate 20 de kilograme. Vedeta TV spune ca ajunsese ca subiectul curelor de slabire sa o obsedeze, mai ales ca acestea nu dadeau rezultatele...

- Mirela Vaida este o femeie implinita, iar venirea pe lume a celor doi copii i-a umplut sufletul de bucurie. Prezentatoarea incearca sa le faca toate poftele copiilor sai, insa intotdeauna cu o limita pentru a-i invata ce inseamna ca totul se castiga.

- Din pacate, inclusiv de sarbatori vedeta trebuie sa mearga la spital. Oana Roman a spus ca face perfuzii, cate una pe saptamana. Rezultatele se vad deja, dar este un proces care dureaza mai multe saptamani si e nevoie de rabdare, scrie spynews.ro. Oana Roman trebuie sa mearga o data pe saptamana…

- Bianca Dragusanu a oferit detalii incredibile joi, 7 decembrie, in cadrul emisiunii ”Te vreau langa mine”, pe care o modereaza la Kanal D. Prezentatoarea tv a povestit cum a fost prima noapte in compania lui Victor Slav. A

- Indragita actrita Laura Cosoi se considera o femeie norocoasa pe toate planurile. Vedeta a vorbit despre felul cum decurge viata ei in acest moment, atat pe plan professional, cat si personal si marturiseste ca este destul de aglomerata uneori, dar sotul ei, Cosmin este foarte grijuliu cu ea si cu relatia…

- Mihaela Radulescu a vorbit despre moarte intr-un articol publicat pe blogul sau. Vedeta si-a impresionat fanii alegand acest subiect, insa a incercat sa explice cum stau lucrurile dupa moartea unei persoane publice.

- Oana Lis a gasit in ghete biletul caștigator, in urma unui joc la pariuri. Fericita nevoie mare, soția fostului Primar al Capitalei a facut publica o imagine cu dovada. Oana Lis a gasit in ghetele sale, un bilet castigator in valoare de 566,91. Aceasta a impartașit bucuria cu fanii ei. Oana Lis a gasit…

- Diana Bisinicu a trecut prin momente de panica in urma cu cateva zile si a ajuns pe mainile medicilor oftalmologi de la urgenta! Vedeta nu a mai putut sa deschida ochii, iar doctorii i-au prescris mai multe medicamente si au trimis-o acasa!

- Oana Roman a vorbit despre dezamagirile pe care oamenii apropiati i le-au adus, dar si despre cei care i-au fost si sunt alaturi de ea, cum ar fi familia lui Pepe, dar si Mihai Mitoseru. Vedeta a trecut prin multe momente grele, insa a reusit sa treaca peste.

- Raluca Moianu a fost ani de zile una dintre cele mai iubite prezentatoare din tara noastra, iar emisiunile prezentate, pe rand, i-au asigurat un numar imens de admiratori. Raluca s-a retras in cele din urma din televiziune, iar divortul prin care a trecut acum cinci ani a fost unul dintre momentele…

- In ultima vreme, vedetele odata rotunjoare au ajuns sa arate ca scoase din reviste! Printre acestea se numara Feli Donose, Ozana Barabancea, Oana Radu si Raluca Badulescu. Vedeta care a slabit cel mai mult, recent, este Ozana, care i-a socat pe toti cu noua ei silueta.

- Paznicul unei școli din București, vedeta pe Facebook, dupa ce o filmare cu el a fost postata pe contul de socializare de un alt parinte. Barbatul a reușit sa starneasca admirația tuturor cu gestul lui. Videoclipul a fost postat de Alexandru Sandulescu in urma cu doua zile și a fost vazut pana acum…

- In platoul emisiunii “Aici eu sunt vedeta” s-a incins o bataie, dupa modelul celei de la Ruginoasa, intre prezentatorul Dan Bittman și invitații sai, Maria Dragomiroiu, Tavi Colen și Diana Bișinicu.

- Cei doi vor incerca sa ii puna in dificultate pe invitații ediției, Maria Dragomiroiu, Diana Bișinicu și Tavi Colen. Aceștia vor trebui sa ghiceasca deznodamantul unei intamplari din copilaria lui Marian, pe care o va povesti Silvia Dragulescu. Aceasta iși va aminti cum l-a lasat cateva…

- Monica Anghel si-a schimbat stilul de viata si a reusit sa slabeasca in timp record opt kilograme. Vedeta arata si se simte foarte bine, datorita unuui program, de care se declara foarte multumita si a declarat ca este recuperata din punct de vedere al coloanei.

- La cateva ore de la operatia lui Viorel Lis, Oana a dezvaluit clipele de cosmar pe care le-a trait alaturi de sotul ei, care saptamana trecuta a iesit pe semnatura din spital. Vedeta s-a temut ca va ramane vaduva si, printre lacrimi, a povestit ca alaturi de fostul edil a fost si fiul acestuia.