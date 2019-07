Stiri pe aceeasi tema

- Viata amoroasa a Dianei, concurenta la "Insula Iubirii" in sezonul cu numarul 5 si fosta iubita a lui Ben din sezonul 3, a starnit numeroase controverse. Acum insa, este destul de discreta in mediul online, iar internautii, curiosi, au incercat sa desluseasca misterul. Este sau nu intr-o relatie?

- Aurel a facut gest șocant fața de ispita Irina! Barbatul s-a enervat pentru ca nimeni nu a vrut sa mai asculte manele și i-a pus bautura in cap, apoi a inceput sa o loveasca, starnind reactii acide in jur.

- Diana, concurenta de la Insula Iubirii, care a venit in al cincilea sezon pentru a-și testa fidelitatea alaturi de Aurel, nu l-a uitat pe Ben, fostul ei partener. S-au desparțit in urma cu mai bine de un an de zile, iar acum i-a transmis un mesaj emoționant.

- Diana a fost pusa fața-n fața, la Bonfire, cu reactia lui Aurel pe care a avut-o dupa ce a primit imagini cu ea. Insa, concurenta a constientizat cateva lucruri care au facut-o sa rosteasca cuvintele la care nimeni nu s-a asteptat!

- La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, cand in Thailanda inca mai rasuna glasul suferinței, in Romania se arata in același timp zambetele pline de incredere. Apariția in aeroport a celui de-al patrulea cuplu, Aurel și Diana, a starnit reacții puternice…

- Insula Iubirii, episodul 1, sezonul 5, 22 aprilie 2019. Noul sezon Insula Iubirii a inceput cu declarații de dragoste, saruturi pasionale și promisiuni intre concurenți, dar și cu ironii și jigniri la adresa cuplului Aurel și Diana. Cei doi concurenți, care au mai participat la emisiune, alaturi de…

- Apariție neașteptata la "Insula Iubirii". Diana, fosta iubita a lui Ben si Aurel, fostul iubit al Alexandrei, se intorc in Thailanda, pentru sezonul 5 al show-ului. Au aparut primele imagini cu toti concurentii, inainte de a plecat in Thailanda. Printre aceștia se regasesc și Diana impreuna cu Aurel,…