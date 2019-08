Decizia definitiva in cazul drogurilor care au invadat“ litoralul

Curtea de Apel Constanta a decis ca cei doi cetateni sarbi trimisi in judecata in dosarul capturii de peste o tona de cocaina gasita in Delta Dunarii, la Sfantu Gheorghe, sa ramana in arest. Decizia instantei este definitiva. Conform anchetatorilor, cei doi sunt acuzati… [citeste mai departe]