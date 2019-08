Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent al PNL Targu Jiu a decis sa il excluda pe Pantelimon Manta din formatiunea politica, fostul deputat spunand ca nici de data aceasta nu a primit vreun document in acest sens. Liderul interimar al organizatiei municipale, Dian Popescu,...

- Liderul PSD Gorj a reactionat dupa ce, saptamana trecuta, primarul comunei Turburea, Ion Barca, a declarat ca daca edilul PNL va candida din partea PSD, social-democrații vor pierde din nou primaria. Mihai Weber reafirma ca are o strategie privind bataliile electorale pentru recastigarea…

- Viorica Dancila anunta, vineri, ca a decis sa o demita pe Ecaterina Andronescu din functia de ministru al Educatiei. "Am decis sa o demit astazi pe doamna Ecaterina Andronescu din functia de ministru al Educatiei pentru declaratiile profund gresite facute recent in cadrul unei emisiuni televizate",…

- Dian Popescu are sustinerea lui Dan Ilie Morega la sefia PNL Targu Jiu, liderul liberalilor din judet fiind convins ca organizatia municipala va creste sub conducerea noului presedinte interimar. Omul de afaceri promovat in fruntea organizatiei munic...

- O veste a circulat ieri sub forma de zvon printre politicienii judetului, aceea a schimbarii lui Dan Ilie Morega de la sefia liberalilor, veste care nu avea cum sa fie reala mai ales de ziua celui mai sarbatorit membru din organizatie. Schimbarea s...

- Primaria Capitalei are mai probleme cu banii și asemeni altor administrații din țara a ajuns in faliment nedeclarat. Declarația ii aparține primarului Gabriela Firea care reclama ca bugetul municipalitații a ajuns la fundul sacului dupa ce Guvernul a alocat mai puțini bani decat a promis. Pentru…

- Igor Dodon s-a intalnit cu liderul PDM, Vlad Plahotniuc, in seara zilei de vinei, 7 iunie, pentru a-i propune un document unde erau expuse conditiile in care Socialistii sunt gata sa faca alianta cu Democratii. Printre conditii era si federalizarea tarii. Daca Igor Dodon va nega existenta acestei document,…

- Coreea de Nord a avertizat marti - la aproape un an de la summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, in Singapore - Statele Unite, pe care le acuza ca exercita presiuni nejustificate si contraproductive, ca pun in pericol declaratia din finalul…