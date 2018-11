Stiri pe aceeasi tema

- The Pink Legacy (Mostenirea roz), un diamant roz de aproape 19 carate, evaluat la 30 - 50 de milioane de dolari, va fi scos la licitatie pe 13 noiembrie, la filiala din Geneva, Elvetia, a casei Christie's, potrivit Reuters.

- O scrisoare manuscris a lui Albert Einstein in care iși precizeaza clar ateismul dar și parerea despre religia iudaica va fi scoasa la licitație la New York, la inceputul lui decembrie, pentru o valoare estimata intre 1 și 1,5 milioane de dolari, a anunțat Christie's, potrivit AFP.

- Zapada a inceput sa dispara din Elvetia, tara identificata traditional cu campurile inverzite si dealurile acoperite de zapada, care au atras generatii de schiori si de excursionisti, se arata intr-un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea din Geneva

- O caligrafie aproape milenara, realizata de intelectualul chinez Su Shi, ar putea sa fie adjudecata cu 51 de milioane de dolari (43,6 milioane de euro) la licitatia organizata la sfarsitul lunii noiembrie, a estimat casa Christie's, potrivit AFP, preluata de News.ro.