- ''Greutatea sa exacta este de 18,96 carate. Tinand cont ca majoritatea diamantelor roz cantaresc mai putin de un carat, este o greutate considerabila", a explicat pentru AFP Jean-Marc Lunel, specialist in bijuterii la Christie's, potrivit Agerpres. "Trebuie sa stiti ca acesta este extraordinar…

- O companie americana care activeaza in domeniul securitatii cibernetice a avertizat ca un grup de hackeri din Coreea de Nord au furat sute de milioane de dolari infiltrandu-se in sistemele informatice a mai multor banci din cel putin 11 tari, incepand cu anul 2014, relateaza AP.

- Un triptic abstract cu o lungime de zece metri realizat de pictorul de origine chineza Zao Wou-Ki a fost adjudecat la prețul record de 65 de milioane de dolari la o licitație organizata duminica, in Hong Kong, de casa Sotheby's, potrivit cnn.com, citat de Mediafax.

- The Pink Legacy (Moștenirea roz), un diamant roz de aproape 19 carate, evaluat la 30 - 50 de milioane de dolari, va fi scos la licitație pe 13 noiembrie, la filiala din Geneva, Elveția, a casei Christie's, potrivit Reuters, citata de Mediafax.

- Un celebru tablou in ulei al pictorului britanic David Hockney, "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", evaluat la 80 de milioane de dolari, va fi scos la licitatie pe 15 noiembrie, la casa Christie's din New York, si ar putea stabili un...

- ​Un Ferrari rar 250 GTO, din 1962, a fost vandut prin licitatie, in California, pentru suma record de 48,4 milioane de dolari, transmite Bloomberg, potrivit news.ro. Automobilul a fost oferit de catre casa de licitatii RM Sotheby’s in Monterey, estimandu-se ...