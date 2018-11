Stiri pe aceeasi tema

- The Pink Legacy (Moștenirea roz), un diamant roz de aproape 19 carate, a fost vandut pentru 50 de milioane de dolari la o licitație organizata la filiala din Geneva, Elveția, a casei Christie's și a stabilit un nou record de preț per carat pentru o astfel de gema, respectiv 2,6 milioane de dolari,…

- Un triptic abstract cu o lungime de zece metri realizat de pictorul de origine chineza Zao Wou-Ki a fost adjudecat la prețul record de 65 de milioane de dolari la o licitație organizata duminica, in Hong Kong, de casa Sotheby's, potrivit cnn.com, citat de Mediafax.

- Un triptic abstract cu o lungime de zece metri realizat de pictorul de origine chineza Zao Wou-Ki a fost adjudecat la prețul record de 65 de milioane de dolari la o licitație organizata duminica, in Hong Kong, de casa Sotheby's, potrivit cnn.com, citat de Mediafax.Tripticul "Juin-Octobre 1985"…

- The Pink Legacy (Moștenirea roz), un diamant roz de aproape 19 carate, evaluat la 30 - 50 de milioane de dolari, va fi scos la licitație pe 13 noiembrie, la filiala din Geneva, Elveția, a casei Christie's, potrivit Reuters, scrie Mediafax. Diamantul de 18,96 de carate, cu o taietura dreptunghiulara,…

- Diamantul roz ”The Pink Legacy” va fi scos la licitație! Este evaluat la o suma care iți taie rasuflarea – 30 – 50 de milioane de dolari! The Pink Legacy (Moștenirea roz), un diamant roz de aproape 19 carate, evaluat la 30 – 50 de milioane de dolari, va fi scos la licitație pe 13 […] The post Diamantul…

- Cu ocazia Concursului de Eleganța de la Pebble Beach, casa RM Sotheby"s a organizat o noua licitație. In cadrul evenimentului și-a "facut loc" și un Ferrari 250 GTO fabricat in 1962. Modelul produs de constructorul italian a devenit in ultimii ani o piesa rara de colecție apreciata de toți iubitorii…

- ​Un Ferrari rar 250 GTO, din 1962, a fost vandut prin licitatie, in California, pentru suma record de 48,4 milioane de dolari, transmite Bloomberg, potrivit news.ro. Automobilul a fost oferit de catre casa de licitatii RM Sotheby’s in Monterey, estimandu-se ...

- Automobilul a fost oferit de catre casa de licitatii RM Sotheby"s in Monterey, estimandu-se un pret de 45-60 de milioane de dolari, aceasta fiind cea mai mare evaluare facuta vreodata la o licitatie de automobile vintage. Pretul obtinut a depasit recordul anterior, de 38,1 milioane de dolari, platit…