Stiri pe aceeasi tema

- Asezati de o parte si de alta a mesei, presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si al Kosovo, Hashim Thaci, si-au aparat luni pozitiile in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate dupa decizia autoritatilor de la Pristina de a se dota cu o armata, relateaza AFP. "Sunt…

- Balcanii stau din nou pe un butoi cu pulbere. Dupa ce in acest an s-a vehiculat ideea unui schimb de teritorii, acum Serbia și Kosovo par a fi la un pas de razboi și asta din cauza unei decizii controversate a autoritaților de la Pristina. ! Miscari de trupe ale fortei internationale de…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a acuzat marti autoritatile kosovare ca vor ''sa alunge poporul sarb din Kosovo'' ridicand o bariera vamala si planificand crearea unei armate, relateaza AFP. Aceste doua decizii ''au drept scop alungarea poporului sarb din Kosovo'',…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a acuzat marti autoritatile kosovare ca vor ''sa alunge poporul sarb din Kosovo'' ridicand o bariera vamala si planificand crearea unei armate, relateaza AFP preluata de Agerpres. Aceste doua decizii ''au drept scop alungarea poporului sarb din Kosovo'',…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic le-a cerut joi sarbilor din Kosovo sa-si continue protestele impotriva taxelor vamale impuse de Pristina produselor importate din Serbia, relateaza AFP. Uniunea Europeana, Statele Unite si Misiunea ONU in Kosovo au cerut autoritatilor de la Pristina sa revina asupra…

- Serbia nu mai are niciun motiv sa aiba incredere in misiunea KFOR si in NATO in contextul in care tot ce au afirmat acestea despre ultimele manevre ale trupelor speciale ale politiei din Kosovo - ROSU - s-a dovedit a fi neadevarat. Declaratia a fost facuta vineri de presedintele sarb, Aleksandar Vucic,…

- Kosovo este pentru Serbia un asa-zis stat, indiferent cum se refera la el Washingtonul si ambasadorul SUA la Belgrad, a declarat marti presedintele sarb Aleksandar Vucic, comentand o declaratie a ambasadorului american Kyle Scott conform careia Kosovo este un stat suveran, relateaza agentia Tanjug,…

- Kosovo este pentru Serbia un asa-zis stat, indiferent cum se refera la el Washingtonul si ambasadorul SUA la Belgrad, a declarat marti presedintele sarb Aleksandar Vucic, comentand o declaratie a ambasadorului american Kyle Scott conform careia Kosovo este un stat suveran, relateaza agentia Tanjug.…