Dialogul cu autoritatile pare ca se reia! Ce solicita mediul privat si ce promite Guvernul?

- "Eu, personal, pot sa recunosc ca am facut greseli in trecut, si ma refer aici la guvernul Grindeanu, guvernul Tudose. Sa se schimbe iarasi guvernul ar fi fost anormal, o dovada de iresponsabilitate. Din punctul meu de vedere, intreaga responsabilitate se muta acum la guvern, la doamna prim-ministru,…

- Romania si Sultanatul Oman pot dezvolta proiecte bilaterale in domenii pentru agricultura, turism, petrol, petrochimie si energie, in prezent volumul schimburilor comerciale dintre cele doua tari fiind de 60,2 milioane de dolari, informeaza AGERPRES.Ministrul de resort, Stefan-Radu Oprea,…

- Autoritatile indiene se pregatesc sa evacueze peste 300.000 de persoane care locuiesc pe coastele sale vestice in contextul in care un ciclon deosebit de puternic, Vayu, este asteptat sa loveasca joi dimineata acele regiuni din statul Gujarat, informeaza Reuters. Ciclonul Vayu, care s-a format in Marea…

- Tema deficitului de forta de munca generat, in principal, de milioanele de romani care lucreaza in afara tarii este una intens discutata de autoritatile din Romania, insa masurile concrete lipsesc cu desavarsire. Astazi, potrivit statisticilor, peste...

- Autoritatile locale sustin ca Podul Ferdinand de langa Parcul Central si Insulita din Targu Jiu are nevoie urgenta de lucrari de reabilitare. Conform viceprimarului din Targu Jiu, Adrian Tudor, primarul Marcel Romanescu ar trebui sa trateze cu prioritate un astfel de monument. Este nevoie de fonduri…

- Mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in valoare de cateva miliarde in zacamantul Neptun din Marea Neagra, se arata in raportul financiar al OMV Petrom pentru primul trimestru, publicat vineri. "Neptun Deep: mediul legislativ actual nu oferă premisele…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca isi doreste ca prin amnistie fiscala, redenumita restructurare financiara, Guvernul sa dea o sansa in principal companiilor publice, care au datorii mari catre stat, sa se salveze de la inchidere. Ministrul a precizat că amnistia…

- Vom avea spitale regionale la Cluj, Iasi si Craiova, da asigurari ministrul Sorina Pintea, dar constructia lor incepe abia dupa 2021. Se fac mai tarziu,dar cu costuri mai reduse pentru tara noastra, sustine ministrul Sanatații, care spune ca Romania a cerut o majorare a fondurilor europene in exercițiul…