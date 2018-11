Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Judecatoriei Craiova au decis, astazi, luarea masurii arestarii preventive pentru 30 de zile fata de barbatul care, miercuri seara, a ranit un politist. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva, din cadrul IPJ Dolj. Va reamintim ca incidentul a avut loc pe Centura…

- Un internaut a postat pe Facebook o inregistrare a unui dialog pe care l-a avut cu prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, despre protestul din 10 august. Barbatul a abordat-o la terasa unui restaurant din București și i-a cerut sa spuna daca ministrul Carmern Dan minte, prefectul raspunzand : asta…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a deblocat, marți, 41 de conturi ale unor utilizatori de Twitter, carora le blocase accesul pe contul sau din aceasta rețea sociala. Un tribunal din districtul Manhattan, New York, a decis, pe 23 mai, ca toate comentariile pe contul de Twitter…

- Incepand de astazi, amenzile contraventionale vor putea fi achitate la jumatate din valoare timp de 15 zile, in loc de 48 de ore, anunta Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, precizeaza MAI, tot de azi amenzile nu mai pot fi achitate direct la politist, astfel ca este eliminat "orice…

- Deputatul USR Adrian Claudiu Prisnel a publicat pe contul personal de Facebook un film inregistrat cu telefonul mobil din care reiese ca a fost agresat de un politist local din Radauti in in sediul primariei din localitate. Deputatul stranga semnaturi in cadrul campaniei „Fara penali in functii publice”.