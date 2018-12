Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – ora 14:25 Premierul Viorica Dancila a avut, luni, la Zagreb, o intrevedere cu omologul croat, Andrej Plenkovic, cu care a discutat despre relatiile economice si comerciale dintre cele doua state, dar si despre preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene incepand cu…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, i-a asigurat miercuri pe ambasadorii statelor membre UE la Bucuresti ca Romania este pregatita de preluarea Presedintiei Consiliului UE, in cadrul unui dejun de lucru organizat de Ambasada Republicii Austria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei…

- "Am vazut ca are capacitatea de a duce la bun sfarsit proiecte majore pentru Romania, ma refer la Legea salarizarii, Legea pensiilor. Aceasta capacitate, dublata de experienta in domeniul administratiei, cred ca o face pe doamna Lia Olguta Vasilescu un candidat foarte bun pentru acest portofoliu.…

- Premierul Viorica Dancila a dat asigurari ca Romania ramane un membru stabil al Uniunii Europene și i-a rugat pe cei care vorbesc despre ieșirea din UE sa dea dovada de responsabilitate. Comisia Europeana a recomandat Romaniei, in raportul MCV publicat marti, sa suspende imediat punerea in…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca Romania trebuie sa ia exemplul celorlalte state membre ale UE privind existenta unui consens pe perioada Presedintiei Consiliului UE, subliniind ca disputele...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca Romania trebuie sa ia exemplul celorlalte state membre ale UE privind existenta unui consens pe perioada Presedintiei Consiliului UE, subliniind ca disputele politice trebuie puse pe loc secund. Dancila a adaugat ca este convinsa ca si presedintele…

- Viorica Dancila este de acord cu liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu in ceea ce privește faptul ca Romania trebuie sa ajunga la un consens politic inainte de a prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene. "Acest armistițiu a fost cerut insași de președintele Comisiei Europene, Jean Claude…

- Premierul Viorica Dancila face, marti si miercuri, o vizita la Bruxelles, pentru intalniri cu grupurile politice din Parlamentul European. Saptamana viitoare, in plenul Parlamentului European va avea loc o dezbatere despre statul de drept din Romania, transmite News.ro . ”Prim-ministrul Romaniei, Viorica…