Stiri pe aceeasi tema

- Calvarul Silviei Gradinaru a inceput in 2014. Femeia a mers la spitalul din Slatina dupa ce a inceput sa simta o durere la umarul drept. In urma unui tomograf, i s-a spus ca este vorba despre o recidiva a cancerului de san iar doctorii au trimis-o la Institutul de Oncologie din Bucuresti. Disperata,…

- Silvia Gradinaru i-a dat in judecata pe medicii din Slatina, carora le cere daune morale de 150.000 de euro, acuzandu-i ca i-au distrus viața dupa ce au diagnosticat-o greșit. Ea avea dureri la umarul drept dupa ce s-a operat, acum cațiva ani, de cancer la san. Femeia a mers la un oncolog de la Spitalul…

- Talharii sunt cu ochii in patru cand e vorba sa faca rost de bani. O metoda prin care iși pun planurile in aplicare este sa stea in apropierea bancomatelor și sa-i urmareasca pe cei cu buzunarele pline. Cel mai recent caz s-a petrecut marți seara la Dej. In jurul orei 20, un barbat de 49 …

- Alina Pușcaș ar fi insarcinata cu cel de-al treilea copil, conform informațiilor de ultima ora aparute in presa. Pana in acest moment, prezentatoarea TV nu a facut nicio declarație in acest sens, marind și mai mult suspansul. Alina Pușcaș, in varsta de 33 de ani, va deveni mamica din nou, pentru a treia…

- Veste proasta pentru mii de romani ce beneficiaza de aceasta pensie! Toți vor fi nevoiți sa plateasca o taxa. Masura devastatoare se regasește intr-un proiect de act normativ ce a fost publicat de Ministerul Finanțelor Publice. Citește AICI ce LOVITURA primesc mii de romani și ce TAXA ar putea fi…

- Acesta spune ca, deși fetița sa avea intestinele încrucișate, la Urgențe i s-a comunicat ca este suspecta de encefalita, fiind internata ulterior la secția boli infecțioase. Iata mesajul taticului: "Atenție, la Serviciul Urgențe Pediatrice se merge pe ghicite și posibilitați, este…

- Madison, un caine din rasa ciobanesc anatolian, a stat o luna in fața ruinelor casei stapanii sale dupa incendiile din California. Deși era vizitat zilnic și i-au fost aduse mancare și apa, cainele a refuzat sa fie dus la un adapost pentru animalele care au supraviețuit incendiilor, scrie ABC News.…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, despre faptul ca, incepand de miercuri, 31 octombrie a.c., ora 23:00 (ora Romaniei) pana joi 1 noiembrie a,c, ora 23:00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia…