Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei Partidele amicale din fotbalul internațional revin in atenția redacției pariuri1x2.ro, programul de azi fiind unul foarte generos. Doua pronosticuri ne pot dubla banii. La Berlin se intalnesc doua din principalele favoritele la caștigarea titlului mondial. Germania are o serie…

- Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției la pensiile private din Pilonului II, in cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei. Oficialii europeni spun despre economia țarii noastre ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private” și ca „este…

- Calin Popescu-Tariceanu, Președintele Senatului Romaniei, i-a primit pe șefii delegațiilor participante la Prima Reuniune a Miniștrilor Apararii a Formatului București (B9), inalți oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia și Ungaria, precum și reprezentanți…

- Textul remarca ratele mari ale cresterii economice din Europa Centrala si de Est in toate trimestrele anului trecut, de peste 3-4- (Ungaria, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Croatia) si chiar 5-6- (Romania, Letonia, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia), fata de o medie a UE sub 3-, sustinuta de…

- Fostul parlamentar UDMR si consilier prezidential, Peter-Eckstein Kovacs, critica apropierea UDMR de coalitia PSD-ALDE si tendinta celor doua forte de a impinge Romania spre zona iliberala, pozitie adoptata deja si promovata de tari precum Polonia si Ungaria.Citeste si: Lovitura DURA: Compania…

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…

- Un studiu Eurostat arata ca hainele sunt cu aproape 10% mai ieftine in tara noastra, fata de media Uniunii Europene, in schimb, incaltamintea este mai scumpa decat media europeana, in conditiile in care Romania are al treilea cel mai mic salariu pe economie din UE . In tara noastra, articolele vestimentare…

- Jaroslav Kaczynski, seful partidului la guvernare in Polonia, premierul ceh Andrej Babis si Liviu Dragnea, presedintele PSD, sunt printre liderii europeni despre care publicatia The Economist afirma ca dirijeaza din umbra, pe un drum gresit, tarile lor, adaugand ca Italia ar putea urma aceeasi cale,…

- De ceva vreme democratia europeana se confrunta cu o problema. In cateva state puterea este exrcitata din umbra de oameni cu probleme penale care nu pot ocupa o functie executiva si au recurs la premieri si ministri marioneta. Este cazul Poloniei, Romaniei si Cehiei, scrie publicatia „The Economist“…

- Scoala Gimnaziala Nr. 4 Suceava deruleaza prin Programul Erasmus+, finantat de Comisia Europeana, in perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, Proiectul „Healthy Foods, Happy Moods", tara coordonatoare fiind Turcia, iar parteneri Croatia, Italia, Polonia si Romania. Prin acest ...

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus ca "nu se pune in niciun caz" problema asemanarii situatiei din Polonia cu cea din Romania, a declarat vineri, la Digi24, ministrul de externe, Teodor Melescanu. "Frans Timmermans a spus ca nu se pune in niciun caz problema…

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, europarlamentarul Laurențiu Rebega a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles, potrivit stiripesurse.ro. Rebega a precizat in discursul sau ca ”activarea articolului 7 din TUE…

- Cehia este tara cu cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de 4,5% in Polonia si de 4,6% in Romania. In Austria, rata somajului a fost in ianuarie…

- Lucrurile stau cat se poate de prost. Ele au fost comunicate voalat și oficial, dar neoficial se poate vorbi de o adevarata catastrofa. Oficial am aflat cu toții ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost intr-o vizita oficiala la București pentru a netezi asperitațile in…

- Eurodeputatii au aprobat joi procedura Comisiei Europene (CE) vizand sa sanctioneze reformarea sistemului judiciar si sa plaseze presa din Polonia sub un control strict, considerate de Bruxelles o incalcare a statului de drept, relateaza Reuters.

- Conform sondajului realizat pentru ONG-ul central-european Charta XXI, in medie 63- dintre respondentii din Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Croatia, Serbia, Romania si Bulgaria au o opinie favorabila fata de Ungaria. Tot in Romania, unde s-au consemnat cele mai putine opinii pozitive despre…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), citat de site-ul agentiei ANSA. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria,…

- Cetatenii din tarile vecine Ungariei au in general o parere pozitiva despre aceasta tara. Cele mai putine pareri pozitive despre Ungaria se inregistreaza in Romania - 57%, iar cele mai multe in Bulgaria - 85%, releva un studiu al Institutului Nezopont, citat miercuri de MTI. Conform sondajului realizat…

- Valul de frig siberian abatut in ultimele zile asupra Europei s-a soldat cu peste 40 de morti pana miercuri, printre care multe persoane fara adapost, si continua sa provoace haos in transporturi, relateaza AFP.Supranumit "Bestia din Est" de media britanice, "Ursul din Siberia" in Olanda,…

- Timmermans: "Asta le voi spune autoritatilor romane: daca faceti tot ceea ce va cerem, puteti scapa de MCV" Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca Executivul european nu intentioneaza sa propuna activarea Articolului 7 in cazul Romaniei si a incurajat autoritatile romane…

- „Doar din dorința de a ataca Guvernul pentru a se face remarcați, unii politicieni emit opinii total lipsite de logica. Așa a procedat un primar deja celebru-cel al municipiului Iași, Mihai Chirica. Acesta spune ca, intr-adevar, este necesara o reforma a justiției, dar, citez: „de ce apar cazuri…

- Avocatul general - ale carui concluzii sunt urmate, in general, de catre Curte - considera ca taierile ordonate de catre Varsovia din motive sanitare nu sunt justificate si sunt susceptibile sa ”deterioreze” siturile de reproducere ale unor specii protejate, se arataintr-un comunicat. In iulie 2017,…

- Romania, declin al suprafetelor certificate ecologic Foto: Arhiva. România si Polonia înregistreaza un declin al suprafetelor certificate ecologic si al producatorilor de alimente bio, desi cele doua tari se afla într-un top 10 al regiunii, ca suprafata totala agricola ecologica.…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, printr o scrisoare, sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare MCV pentru Romania si spune ca in cazul unor noi atacuri asupra independentei…

- In cadrul seminarului ”Innovation networks in the Central Eastern European region for increasing value chain development in the organic sector” organizat in data de 14 februarie 2018 la Expo Biofach Nurnberg, cel mai mare targ internațional specializat in domeniul ecologic din lume, Romania a fost menționata…

- Patru confederatii patronale reprezentative din Romania, Ungaria, Polonia si Slovacia au semnat, vineri, la Cluj-Napoca, un acord de cooperare regionala, constituind Alianta patronala a tarilor est-europene cu scopul reprezentarii intereselor mediului de afaceri in raport cu conducerea UE.

- Un acord de cooperare regionala a fost semnat vineri, la Cluj, de patru confederatii patronale reprezentative din Romania, Ungaria, Polonia si Slovacia, care au constituit astfel Alianta patronala a tarilor est-europene, cu scopul de reprezenta unitar interesele mediului de afaceri din aceste tari…

- In data de 5 Februarie 2018, in Paris la Biroul Consiliului Europei au avut loc intalnirea anuala de coordonare a evenimentului ”Saptamana Europeana a Democratiei Locale” (SEDL) si ceremonia de premiere a oraselor care s-au implicat activ in promovarea manifestarii și dezvoltarea spiritului civic.…

- "Nu Europa are ceva cu noi, ci, se pare ca noi avem ceva cu noi" Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, la TVR 1, ca în dezbaterile din Parlamentul European despre legile justitiei au fost spuse "multe inexactitati, multe neadevaruri", fiind "un fel de furtuna…

- „Exista, intr-adevar, o anumita diferențiere pe anumite poziții fundamentale ale Uniunii Europene (UE), in care țarile din Europa Centrala și de Est, cum e Polonia, au opinii diferite. Una din aceste teme, pe care o știm cu toții, este problema imigranților și a cotelor pentru primirea de imigranți.…

- Romania a devenit singura țara din regiune care nu mai este promovata in cataloagele marilor turoperatori din Germania, stat care recent era principalul furnizor de turiști pentru piața locala. Dupa TUI și Neckermann, și compania Dertour a renunțat acum sa mai promoveze ofertele romanești.…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept în Polonia si România ar constitui &"o încalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Polonia si Romania ar constitui ”o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene”.

- Biletul zilei: Italia, favorita grupei A a Europeanului de futsal, da astazi piept cu reprezentativa Serbiei. Diferența dintre cele doua formații este extrem de mare, "Squadra Azzura" mizand pe cateva din starurile acestui sport, jucatori autohtoni, cat și brazilieni naturalizați de mare valoare.…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Poloniei, Adam Glapinski, a facut, intr-un interviu acordat Gazeta Prawna, o declaratie surprinzatoare, aratand ca nu este de dorit pentru Polonia sa aiba o rata de crestere similara cu cea din tara noastra. "Nu pacatuiesc spunand ca, pentru Polonia, ar fi mai bine sa…

- S-a indepartat perspectiva considerarii Poloniei drept tara care nu respecta statul de drept, dar devine reala viziunea banilor mai putini din viitorul buget al Uniunii, potrivit Rzeczpospolita , citat de Rador. In plus, in afara de Polonia si alte tari au probleme. In mod traditional Ungaria, dar acum…

- Republica Moldova va evolua în cadrul concursului internațional de muzica Eurovision Song Contest 2018, care se va desfașura în orașul Lisabona, Portugalia, pe 10 mai, în cadrul celei dea doua semifinale, pe locul VII. Tragerea la sorți a avut loc luni, 29 ianuarie, iar rezultatele…

- De la Marea Baltica la Marea Neagra, in primavara anului 1937, domnea acelasi curent de ingrijorare fata de evolutia politica de pe batranul continent. Pe atunci vecine, Romania si Polonia au renuntat la orgolii pentru a relua „Alianta inimilor“ facuta de regele Ferdinand cu liderul Poloniei interbelice.…

- Romania are rezerve privind Planul strategic pentru schemele de plati directe, deoarece elaborarea si aprobarea acestuia poate fi un proces indelungat ce ar putea determina penalitati substantiale si o posibila nationalizare a acestor plati, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Agriculturii…

- De la Marea Baltica la Marea Neagra, in primavara anului 1937, domnea acelasi curent de ingrijorare fata de evolutia politica de pe batranul continent. Pe atunci vecine, Romania si Polonia au renuntat la orgolii pentru a relua „Alianta inimilor“ facuta de regele Ferdinand cu liderul Poloniei interbelice.…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Daniel Buda a declarat,…

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind modificarile legislative in domeniul justitiei din Romania reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei,…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- Curtea de Conturi Europeana (CCE) a constatat deficiente in definirea obiectivelor principale ale programului JASPERS in patru tari, printre care si Romania, care au antrenat anumite probleme la nivelul activitatilor si care prezentau un risc pentru asigurarea raspunderii de gestiune, se arata intr-un…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Comisia Europeana a activat miercuri, impotriva Poloniei, Articolul 7 din Tratatul UE, care permite suspendarea dreptului de vot al unui stat membru. Este o procedura aplicata in premiera și care sancționeaza așa-numita reforma judiciara din Polonia, prin care partidul de guvernamant PiS incearca sa-și…