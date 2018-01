Stiri pe aceeasi tema

- Se anunta 'apocalipsa' in PSD dupa ce Mihai Tudose si-a anuntat demisia din functia de premier ca urmare a retragerii sprijinului politic. Secretarul general al PSD, Niculae Badalau, a facut o previziune sumbra in direct la Romania TV si a spus ce s-a intamplat in sedinta.Citește și: Decizia…

- Membrii care fac parte din aceasta organizație au spus ca nu mai accepta un guvern propus de PSD-ALDE. "Prea multe experimente facute pe romani", a transmis Corupția Ucide. Mai mult decat atat, organizația amintește ca sambata, 20 ianuarie, oamenii ar trebui sa iasa masiv in strada, la "Revoluția"…

- Eurodeputatul PSD Victor Bostinaru, vicepresedintele Grupului S&D pentru politica externa, respinge declarația și violența limbajului prim-ministrului Mihai Tudose cu privire la autonomia așa-zisului Ținut Secuiesc. Conform eurodeputatului Victor Boștinaru: „Niciun lider politic, nicio organizație politica…

- "S-au facut multe premisiuni. (...) Cred ca va ramane Mihai Tudose, nu știu... poate se mai schimba vreo doi-trei miniștri, dar oricum nu vor fi schimbari majore in Romania, indiferent cine vine. Fiscalitatea este folosita ca arma politica. Vedem ca salariile, in privat, sunt afectate de schimbarile…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate".IMPORTANT…

- Eurodeputatul Tokes Laszlo, presedintele Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania, a cerut conducerii UDMR sa suspende, in 24 de ore, colaborarea cu PSD si ALDE daca premierul nu demisioneaza dupa declaratiile referitoare la "spanzurarea acelor maghiari/secui care se fac raspunzatori…

- Prezent in studioul Romania TV, Codrin Ștefanescu a precizat ca informația nu este reala. El negat categoric, dupa verificari, ca premierul Mihai Tudose ar fi inaintat demiterea ministrului Carmen Dan. In momentul in care Romania TV redifuza conferința ministrului Carmen Dan, Codrin Ștefanescu…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu, unul dintre principalii contestatari ai „Statului paralel”, anunta ca va candida la alegerile prezidențiale din anul 2019. Acesta si-a exprimat intenția intr-o postare pe Facebook. „Voi candida la prezidențialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa țina acel Congres, membrii…

- Gica Popescu, consilierul premierului Mihai Tudose. Se va ocupa de organizarea Euro 2020 in Romania! Dezvaluirea a fost facuta de premierul Mihai Tudose, la Antena 3. ”De azi, am un nou consilier, pe probleme de sport”, a explicat pesedistul. ”In 2013, am caștigat dreptul de organizarea a unei grupe…

- "Va dau o veste ca și cadou de ziua dumneavoastra, ca știu ca e prieten cu dumneavoastra În 2013, România s-a batut în piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal. Am batut palma cu UEFA, am fost foarte mândri în momentul ala. Nu s-a facut nimic. Ne trebuiau…

- Liviu Dragnea a declarat ca mai multor membri PSD li s-ar fi spus ca el va fi inchis, aceștia primind semnale ca ei pot sa preia șefia PSD. Dragnea a precizat ca nu știe daca acest lucru i s-a spus și lui Sorin Grindeanu sau Mihai Tudose, dar știe ca cel puțin doi membri din Guvern au fost contactați.…

- Reprezentantul Initiativa Romania, Mihai Politeanu, a precizat, miercuri, dupa intrevederea cu premierul Mihai Tudose, ca intalnirea cu acesta pe tema legilor Justitiei nu a fost „imbucuratoare” si ca, in consecinta, protestele vor continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala.„Am…

- Conform comunicatului difuzat de MAE, intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului. Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei…

- 'Singura explicatie posibila pentru acest buget al falimentului este dorinta lui Liviu Dragnea de a demite si acest guvern, probabil in primavara. Obsesia lui Liviu Dragnea de a scapa de Mihai Tudose se reflecta intr-un buget care va baga in faliment zeci de administratii locale, care va mentine…

- ”Aceasta magistrala cu siguranta va fi gata in anul 2020, pana in anul 2020, adica va fi gata la timp pentru angajamentul care il are Romania cu activitatile din anul 2020”, a spus Felix Stroe la inceputul sedintei de Guvern.El fusese intrebat de premierul Mihai Tudose cand va fi gata magistrala…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a afirmat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca magistrala M6 de metrou, 1 Mai-Otopeni, ”cu siguranta” va fi finalizata pana in anul 2020, el anuntand ca pe 27 decembrie va fi depusa aplicatia pentru obtinerea finantarii europene de 1,327 miliarde euro fara TVA.…

- Vietile a circa 100 de copii sunt puse in pericol de lipsa de pe piata a imunoglobulinei, iar unul dintre ei, grav bolnav, a incercat sa se sinucida, spune medicul pediatru imunolog Alexis Cochino. Problema e cunoscuta de foarte mult timp, dar ministrul Sanatatii, Florian Bodog, nu a reusit sa o rezolve…

- PSD a anuntat organizarea unui miting de protest pe 9 decembrie, impotriva asa zisului 'stat parale' incepe sa prinda contur. Chiar daca unii lideri din judete sau premierul Mihai Tudose nu s-au raliat la acest deziderat, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dat semnalul. In direct la Romania TV,…

- Radu Tudor spune, pe blogul personal, ca pe scena politica româneasca se afla trei zone de tensiune majora. Analistul politic precizeaza faptul ca în fiecare weekend au loc confruntari între Guvern/PSD și protestatarii anti-PSD. Exista tensiuni și în „interiorul…

- ”Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea e libera sa protesteze. Se intampla de atata vreme. E in ultima vreme o anumita tendinta de a muta disputele politice, lupta politica, din Parlament, care este forumul democratic, in strada”, a spus Calin Popescu Tariceanu, intrebat…

- "Ne-am intalnit pentru ca presedintii organizatiilor judetene au cerut aceasta intalnire cu Liviu Dragnea si cu conducerea partidului. Maine (luni - n.r.) va avea intalnire cu restul presedintilor de judete. S-a stabili azi sa facem un miting si noi, un miting de protest. Mitingul nostru nu este…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, joi, ca el vede de Guvern, in Romania exista "un stat de care trebuie sa ne ocupam" și romani carora trebuie sa le fie asigurate condiții de trai cat mai bune. "Deci, eu vad de Guvern, avem un stat de care trebuie sa ne ocupam,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, l-a criticat, miercuri, in ședința de Guvern, pe președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, pe tema creșterii prețului oualor. Scumpirea ouălor din ultima lună a provocat o anchetă oficială dar şi replici colorate în şedinţa…

- Presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, Eugen Teodorovici (PSD), ii acuza de dezinformare pe premierul Mihai Tudose si pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, dupa ce acestia au sustinut, la inceputul sedintei de Guvern de miercuri, ca Romania va cheltui doua miliarde de euro din fonduri…

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, i-a acuzat de dezinformare pe premierul Mihai Tudose si pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, care au discutat, la inceputul sedintei de Guvern de miercuri, despre faptul ca Romania va cheltui doua miliarde de euro din fonduri europene pana la finele anului.

- Liderii PSD au adoptat, cu unanimitate de voturi, in Comitetul Executiv de la Baile Herculane, o rezoluție politica impotriva Statului Paralel și a celor care ar lupta impotriva puterii legitime din Romania.”REZOLUTIE a Comitetului Executiv National al PSD, intrunit in data de 17 noiembrie…

- PNL si USR au depus vineri, la Parlament, motiunea de cenzura împotriva Guvernului Tudose intitulata „PSDragnea, în campanie muma, la putere ciuma”. Motiunea a fost semnata de 148 de parlamentari. „Aceasta motiune de cenzura vine în sprijinul…

- A doua rectificare bugetara din acest an este principalul subiect de pe ordinea de zi din sedinta de Guvern de miercuri, ministrul Finantelor Ionut Misa anuntand ca si aceasta este pozitiva. "8,8% crestere economica pe trimestrul doi. (...) Nu numai ca nu am murit cum doreau unii, suntem…

- Anunțul vine imediat dupa ce premierul Mihai Tudose a fost prezent la Congresul National CNSRL Fratia, acolo unde a fost primit bine pentru masurile fiscale care nu vor afecta salariile. Blocul Național Sindical precizeaza sesizarea la Avocatul Poporului va fi depusa astazi. "Miercuri,…

- ”Mesaj pentru Dana Grecu si cei care ne arata ca multinationalele nu au datorii la statul roman: Multinationalele externalizeaza profitul, deci ce cacat de datorii sa aiba si la ce?!?!?!? Ele nu declara profit in Romania! Asta e problema. Nu ca nu-si platesc datoriile pe care nu le recunosc! O fi…

- Situatie stânjenitoare pentru ministrul de Finante. Invitat la Sinteza zilei, acesta a început sa plânga în momentul în care vorbea despre masurile adoptate de Guvern. Printre lacrimi, Ionut Misa a dat asigurari ca salariile nu vor scadea. ”Am…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, participa marți, la Palatul Victoria, la discuțiile pe care premierul Mihai Tudose le are cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania pe tema modificarilor Codului fiscal, potrivit unor surse politice. Din delegația AMR fac parte, printre…

- Nemultumiti de masurile fiscale anuntate de Guvern, reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania s-au intalnit, marți dimineața, cu premierul Mihai Tudose, . Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spunea ca pachetul de modificari fiscale trebuie revizuit, pentru ca “ar fi o lovitura foarte mare pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca s-ar impune o amanare semnificativa a modificarilor legislației fiscale, precizand ca termenul de aplicare a acestora la 1 ianuarie 2018 este inoportun. „Am vazut cu toții ca in afara de inițiatori toata lumea este impotriva acestor modificari. Cred ca…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, intervine in scandalul din Guvern. Dupa ce Executivul a amanat de doua ori revolutia fiscala, se pare ca totul a luat-o razna. Basescu le ia apararea lui Mihai Tudose si Ionut Misa si ii considera vinovati pe Liviu Dragnea, Darius Valcov si Lia Olguta Vasilescu.…

- Primele doua forțe politice în Republica Moldova sunt Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PSRM ar acumula 44,5% din voturi, iar PAS – 22,9%. Partidul Democrat ar obține 5,5% din voturi, iar PPPDA –…

- Legea parteneriatului public privat (PPP) ar putea publicata in Monitorul Oficial "cel tarziu" saptamana viitoare, a anunțat premierul Mihai Tudose, luni, la ședința Asociației Municipiilor din Romania (AMR). "Legile privind achizițiile și contractul —…

- Ministrul de Finanțe Ionuț Mișa a anunțat in urma cu scurt timp ca ordonanța de urgența privind transferul contribuțiilor de la angajator la angajat va intra pe ordinea de zi a ședinței de Guvern care va avea loc miercuri, relateaza Romania TV. Ionuț Mișa spune ca ordonanța are deja toate…

- Fondul Opiniei Publice (FOP) a publicat luni, 6 noiembrie, un sondaj de opinie realizat la comanda ziarului „Timpul”. Studiul arata ca majoritatea cetatenilor Republicii Moldova nu-si doresc Unirea cu Romania. Conform cifrelor, moldovenii pledeaza impotriva aderarii tarii la NATO si impotriva integrarii…

- Ședința de Guvern a fost amanata de data aceasta pentru miercuri. Initial, aceasta sedinta era programata pentru ziua de vineri, fiind amanata pentru luni, 6 noiembrie. Vineri, se aflau pe ordinea de zi proiectele care transfera contributiile sociale in sarcina angajatilor si care instituie…

- Romania pare sa fi intrat in zodia protestelor, pentru in Capitala se desfașoara proteste chiar și la aceasta ora. Peste 150 de persoane de diferite varste protesteaza sambata, in Parcul Izvor, impotriva obligativitatii vaccinarii. Citește și: Rupere in PSD Un ministru al lui Mihai Tudose,…

- Europarlamentarul Ana Gomes, vicepresedinte al Comisiei Panama Papers din Parlamentul European, a declarat, vineri, ca Portugalia a interzis complet actiunile la purtator, iar Romania poate face acelasi lucru, daca exista "vointa politica". Gomes spune ca lipsa acestei vointe este si motivul pentru…

- Senatorul liberal Florin Citu a lansat "o provocare" premierului Mihai Tudose, ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor Publice, Ionut Misa, si le propune "sa plece acasa" daca in Romania, de la 1 ianuarie 2018, vor scadea "100 de salarii"."As trage o concluzie dupa…

- Cele doua imobile sunt compuse din constructii si suprafete de teren, se arata intr-un comunicat al Executivului. "Cele doua imobile sunt acum dezafectate ca urmare a procesului de reorganizare si restructurare a Armatei Romane si se afla in comunele Magura si Unguriu, din judetul Buzau.…

- Instabilitatea legislativa pornita de la Guvern afecteaza mai toate mediile din Romania. Excepție nu fac nici cei care vor sa se implice in afaceri sau cei care sunt deja in domeniu și care sufera de pe urma modificarilor de legislație, a incoerenței cu care se dau anumite legi. Decanul Facultații de…

- Protest in Piata Victoriei. Zeci de oameni au scandat impotriva ministrului Justitiei . Zeci de oameni s-au strans in duminica seara in Piața Victoriei pentru a protesta impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii au desfașurat un tricolor lung de cațiva metri și au scandat atat impotriva…

