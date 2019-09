Diabetul uneori ucide. Cauzele care… Diabetul este o boala cronica netransmisibila care apare atunci cand pancreasul nu mai poate produce insulina, sau atunci cand organismul nu mai poate utiliza insulina cum trebuie. Dr. Dan Cheta, de la Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice ”Prof. Dr. N. Paulescu” explica motivele pentru care facem diabet. Moștenirea genetica „In principiu, diabetul zaharat are doua mari tipuri de cauze: cele genetice, moștenim de la parinți anumite predispoziții, nu este neaparat sa facem și boala , și pe acest fond se adauga cauzele de mediu. Printre factorii de mediu se numara stilul de… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

