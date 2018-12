"Diabetul mi-a ucis bebeluşul. Dacă nu era familia lângă mine clacam" Gabriela era insarcinata si ca orice gravida in ultimul trimestru isi numara zilele pana la marea intalnire cu bebelusul. Primul copil, mult asteptat, avea sa se nasca in cel mult doua saptamani, dupa calculele medicilor si evident daca totul mergea bine. Si teoretic nu ar fi avut ce sa mearga prost, fiindca nu avusese probleme de sanatate in timpul sarcinii. Dar ghinion, pe nepusa masa Gabi a intrat in coma si dupa o saptamana de inconstienta si lupta cu viata, a nascut, insa bebelusul din pacate nu a supravietuit. ,,Pana si-au dat seama medicii ca eu sunt de fapt in coma diabetica,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mama fetitei ale carei organe, dupa moarte, au salvat viata altor doi copii a acceptat sa le doneze stiind ca, in acest fel, o parte din propriul ei copil „va fi acolo”, si „face bine altui copil”, decizia fiind cea mai grea din viata ei.

- "Pentru sanatatea sarcinii si a fatului, este esential sa stim cat mai multe despre sanatatea parintilor. Un consult inainte de conceptie ne ajuta sa vedem daca exista riscuri pentru sarcina. Sunt numeroase infectii care pot fi transmise fatului in timpul sarcinii, infectii de existenta carora putem…

- Simona Gherghe a dezvaluit in ultimul numar din revista VIVA! ca a avut probleme de sanatate in timpul sarcinii. Medicii au suspectat-o pe vedeta de pancreatita, o boala grava care in trecut i-a adus mari probleme și lui Teo Trandafir. Simona a povestit cum a reușit sa treaca peste acel moment extrem…

- Caroline Wozniacki precizat ca a fost diagnosticata cu poliartrita reumatoida inainte de US Open. Ea a povestit ca a inceput sa se simta obosita dupa turneul de la Wimbledon si ca intr-o dimineata cand s-a trezit nu putea sa ridice bratul deasupra capului. "La inceput a fost un soc. Ai impresia…

- Ilie Balaci, inmormanat marți la Craiova cu onoruri militare, a reunit din nou in jurul sau fani, prieteni, familie. Mama ”minunii blonde” a cedat in fața durerii și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Ilie Balaci a fost condus pe ultimul drum. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a transmis live…

- Ilie Balaci s-a stins din viața azi, la doar 62 de ani , dupa ce s-a prabușit in brațele mamei sale. Medicii au facut manevre de resuscitare, dar in zadar. Ilie Balaci se intorsese la Craiova pentru a asista la meciul din aceasta seara dintre olteni și FCSB, unul dintre derby-urile campionatului. Langa…

- Valentina Pelinel este o femeie care isi iubeste familia mai presus de orice. A dovedit acest lucru chiar si atunci cand Cristi Borcea era in spatele gratiilor, fiindu-i aproape mereu. Valentina Pelinel gaseste bucuria si armonia in familia sa, astfel ca este in stare de orice.