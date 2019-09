Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Fiecare dintre noi a trecut, fie in calitate de pacient, fie de insoțitor, pe la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) și a avut tangența cu actul medical de acolo și, implicit, cu cadrele medicale. Nu o data au fost cazurile cand cei care s-au prezentat la Urgențe au acuzat timpul mare de așteptare…

- Modificarile aduse Codului penal ar putea ușura pedepsele pentru cei precum autorul crimelor de la Caracal. Funcționarii publici care nu iși indeplinesc indatoririle de serviciu, precum intervenția in astfel de cazuri, ar putea scapa de pedeapsa daca CCR respinge sesizarile pe Codurile ...

- Sindromul de tunel carpian este o afectiune frecventa in randul populatiei de pe intreg globul care se manifesta prin dureri foarte mari la nivelul mainilor, insa se poate opera cu o incizie minima in palma, spune doctorul neurochirurg Dan Bentia. ”De aceasta boala sunt afectate in special…

- Astfel, mulți dintre ei nu sunt consultați cu regularitate de un medic specialist, iar o parte prefera sa se trateze singuri, apeland la automedicație. La finele saptamanii trecute a avut loc cea de-a opta ediție a conferinței naționale „Managementul Bolilor Pulmonare”, una dintre cele mai importante…

- Un roman din cinci spune ca a acceptat cel putin o data de-a lungul carierei un job mai prost platit, iar doi din cinci spun ca ar fi dispusi sa accepte un job pe mai putini bani in schimbul altor avantaje pe care le considera mai valoroase, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare…

- Un roman din cinci spune ca a acceptat cel puțin o data de-a lungul carierei un job mai prost platit, iar doi din cinci spun ca ar fi dispuși sa accepte un job pe mai puțini bani in schimbul altor avantaje pe care le considera mai valoroase, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare…

- Pedichiura de weekend, dusul facut dupa antrenament la sala de sport sau plimbarea in jurul unei piscine publice ar putea sa va transmita un „cadou” nedorit. Este vorba de onychomycosis, cunoscuta si sub denumirea de ciuperca de unghii.

- In saptamana care a trecut, la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara s-au prezentat 34 de pacienți cu ințepaturi de capușa, conform reprezentanților acestei unitați sanitare. Conform noului protocol al Ministerului Sanatații (valabil de cateva zile) se face profilaxie…