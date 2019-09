Diabeticii și doliul adus prea repede, din neglijență, în casele lor Din ce in ce mai multi pacienti bolnavi de diabet se afla la limita dintre viata si moarte • Medicii specialisti sustin ca motivul principal este faptul ca acestia nu respecta indicatiile medicale. In acest an, trei pacienti ieseni diabetici au decedat din cauza ca au intrat in coma diabetica. Medicii specialisti trag un semnal de alarma asupra faptului ca numarul pacientilor, care din cauza neglijentei ajung intr-un stadiu avansat al bolii, creste. Reprezentantii clinicii de diabet sustin ca, in ultima luna, au ajuns la clinica de diabet din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” Iasi, 15 pacienti… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

