- Vicepremierul italian, Luigi Di Maio, a declarat marti ca s-a intalnit cu liderii miscarii antiguvernamentale "vestele galbene" din Franta, o intalnire care ar putea sa testeze relatiile bilaterale deja tensionate, relateaza Reuters.

- „Vantul schimbarii a trecut de Alpi", a scris Di Maio pe Twitter. El si-a aratat sustinerea fata de miscare in trecut. Di Maio si Matteo Salvini, cel care conduce partidul de dreapta Liga Nordului, care se afla in coalitia de guvernare din Italia alaturi de Miscarea 5 Stele au dat declaratii critice…

- Matteo Salvini, vicepreședintele Italiei și ministru de interne, a lansat un atac dur la adresa politicilor franțuzești cu privire la Africa, spunând ca Franța nu este interesata de instaurarea pacii în Libia deoarece interesele sale din domeniul energetic sunt în contradicție cu…

- Vicepremierul italian si ministrul de Interne Matteo Salvini a declarat ca Franța nu dorește stabilizarea situației din Libia, deoarece are interese energetice in țara devastata de violențe, relateaza Euronews. „Franța nu are niciun interes sa stabilizeze situația din Libia, probabil pentru…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat vineri ca bugetul Italiei pe 2019, care prevede cresterea cheltuielilor, motiv pentru care este contestat de Comisia Europeana, va preveni izbucnirea unor revolte ca cele din Franta, relateaza Reuters, informeaza Agerpres."Sunt cateva milioane…

- Mai multe media guvernamentale ruse compara de duminica manifestatiile violente ale "vestelor galbene" din Franta cu "revolutiile colorate" care au zguduit in ultimii ani foste republici sovietice, spunand ca vad aici mana Statelor Unite care vor sa il pedepseasca pe presedintele francez Emmanuel…

- Alte câteva zeci de protestatari au fost arestați de poliția belgiana dupa ce au incendiat și distrus cel puțin doua autovehicule ale forțelor speciale. Potrivit Reuters, care citeaza poliția belgiana, la protest au participat peste 500 de persoane. Prim-ministrul Belgiei,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a transmis marti ca intelege furia resimtita de cetatenii francezi datorata cresterii pretului la combustibil, dar a insistat ca nu va ceda presiunii exercitate de „huligani” pentru a-si schimba punctul de vedere, relateaza Reuters.