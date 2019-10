Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o tona de canabis, care valoreaza aproximativ noua milioane de euro pe piața neagra, a fost descoperita, duminica, de polițiștii de frontiera de la Giurgiu in interiorul unui microbuz condus de un cetațean sarb in varsta de 32 de ani, care voia sa intre in Romania, anunța DIICOT.Duminica,…

- Politistii efectueaza, marti, 69 de perchezitii in Bucuresti si judetele Calarasi, Ilfov, Ialomita, Prahova la locuintele unor persoane banuite de comercializarea ilegala de tutun, precum si la depozite si la oficii postale utilizate pentru livrarea tutunului prelucrat."In fapt, o grupare…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice fac, marti, 69 de perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Calarasi, Ilfov, Ialomita, Prahova, la locuintele unor persoane banuite de comercializarea ilegala de tutun, precum si la depozite si la oficii postale utilizate…

- Fundația Mereu Aproape și compania RURIS desfașoara a doua ediție a proiectului „Adopta un Premiant” prin care susțin opt copii performanți, in cadrul campaniei „Schimba o viața”. Beneficiarii direcți ai acestei ediții sunt elevi excepționali care provin din familii cu resurse materiale limitate din…

- Echipa de minifotbal a IPJ Gorj a ajuns, miercuri, in finala campionatului MAI. Etapa finala s-a desfașurat in municipiul Vaslui, participand cele mai bune opt echipe din cele 88, care s-au inscris la inceputul competiției. In aceeași zi, miercuri, IPJ Gorj a obținut doua rezultate istorice.…

- Conform unui comunicat, remis miercuri Agerpres, in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2019, City Insurance a raportat prime brute subscrise in valoare de 239 de milioane de euro, echivalentul a 1,132 miliarde de lei, iar numarul politelor emise s-a ridicat la 4,07 milioane. Datele oferite de…

- Haos total in vamile din Romania. Sistemul IT al Directiei Generale a Vamilor, parte a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a picat, iar angajații au fost nevoiți sa se intoarca la pix și hirtie. Se noteaza totul de mana, ceea ce a dus la prelungirea timpilor de așteptare in vami. Daca…

- Ministerul Finantelor Publice a elaborat un proiect de act normativ care prevede infiintarea Autoritatii Vamale Romane, ca institutie de specialitate a administratiei publice centrale in domeniul vamal, cu personalitate juridica. Potrivit unui comunicat al MFP, scopul proiectului de act normativ este…