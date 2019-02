Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, astazi, dupa ce a fost impins in fața tramvaiului de catre un om al strazii in stația Calea 13 Septembrie din Capitala, informeaza STB pe pagina de Twitter. Barbatul aștepta tramvaiul pe refugiu, cand a fost lovit in lateral, in prezent liniile 1, 8, 11 și 25 fiind deviate. Un accident…

- Barbatul in varsta de 56 de ani despre care s-a spus inițial in fața tramvaiului in zona Calea 13 septembrie din Capitala, a fost de fapt impins de un alt barbat cu care a avut un conflit inainte.

- In aceasta dimineața, prin apel 112, a fost sesizat, pe raza sectorului 2, decesul unui barbat de 38 de ani, potrivit Politiei Capitalei.Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul București și Serviciul Omoruri in vederea stabilirii cauzelor și condițiilor in care a survenit…