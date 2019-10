DGPMB: Trei tineri reţinuţi după ce ar fi agresat un bărbat într-o intersecţie din sectorul 1 al Capitalei Trei tineri au fost retinuti de politisti dupa ce ar fi agresat un barbat in apropierea unei intersectii din sectorul 1 al Capitalei.



Potrivit unui comunicat al DGPMB, transmis AGERPRES, politistii au retinut miercuri trei tineri, cu varste cuprinse intre 19 si 25 de ani, banuiti de savarsirea infractiunii de tulburare a ordinii si linistii publice, fapta comisa pe raza sectorului 1.



"Luni, in jurul orei 18,00, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie s-au sesizat din oficiu cu privire la o altercatie produsa in zona unei intersectii din Capitala. In urma cercetarilor si verificarilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

