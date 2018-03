DGPMB: Tinerii care au tras focuri de armă în trafic, prinşi în zona Vitan Tinerii care au comis sicane in trafic pe raza sectorului 2 al Capitalei si au tras focuri de arma au fost prinsi de un echipaj al Sectiei 11 Polite, in zona Vitan, a anuntat DGPMB.



Cei doi tineri, in varsta de 28 ani, urmeaza sa fie dusi la audieri, la sediul sectiei 7.



"Dupa apelul 112, in urma datelor oferite de apelant si a verificarilor efectuate, au fost transmise catre efectivele de politie aflate in teren caracteristicile autoturismului cautat, acesta fiind observat de catre un echipaj al Sectiei 11 Politie. Dupa semnalele optice si acustice efectuate de politisti,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

