- Politistii sunt in cautarea a doi barbati angrenati, sambata, intr-un conflict cu un al treilea, intr-un mijloc de transport in comun, in Sectorul 6 al Capitalei, incident fiind soldat cu ranirea celui din urma si transportarea sa la spital. Potrivit Politiei Capitalei, conflictul intre…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Politistii din Chisinau au identificat cine este femeia ucisa recent in Capitala, al carei corp dezmembrat a fost gasit marti, 13 martie, intr-o geanta aruncata in tomberonul de gunoi al unui bloc de locuit din sectorul Buiucani.

- Principalul suspect in cazul barmanitei de 43 de ani ucisa in noaptea de duminica spre luni, intr-un local din municipiul Satu Mare, a fost prins in punctul de trecere a granitei Urziceni, in timp ce intentiona sa intre in Ungaria, conform Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Urziceni au reținut pe sensul de ieșire din țara un barbat care era cautat de catre autoritațile din Romania, fiind principalul suspect intr-un caz de omor, comis inainte cu cateva ore. In data de 5 martie a.c., in jurul orei 06.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- In urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au identificat un barbat care ar fi fost implicat in incidentul produs in noaptea de 22/23 februarie a.c., de la sediul unui partid politic din Cluj-Napoca.

- Se pare ca ucigasul ar fi consumat substante interzise. Crimele au avut in jurul orei 19.00, in Sectorul 3 al Capitalei. Dupa o cearta in cuplu, barbatul de 24 de ani si-a injunghiat mortal iubita, cu un an mai in varsta. In furia momentului, criminalul ar fi ucis si pisica iubitei sale. Apoi a plecat…

- Politistii rutieri din Alba Iulia l-au retinut, marti, pe barbatul din comuna Metes, depistat sambata seara, la volanul unui autoturism, fara permis de conducere si sub influenta alcoolului.

- Un barbat din Medgidia, banuit de comiterea unei infractiuni de instigare la distrugere, a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de instigare la distrugere, politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta, au identificat…

- Situație ciudata in sectorul 2 din București. Cațiva patronii de firme mici s-au trezit cu agenți de la Poliția Locala la ușa magazinelor care-i amenințau cu amenda daca nu șterg sau acopera mesajele scrise pe geamuri. Totul pornește de la un aviz. De curand, buticurile de pe Șoseaua Pantelimon sunt…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, zilele trecute, o serie de controale în mijloacele de transport în comun de pe raza municipiului Cluj-Napoca.”În perioadele 31.01.2018-02.02.2018 si 05-07.02.2018, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Secția…

- Serviciul „InfoTrafic" al INP anunța strazile cu flux majorat de transport la aceasta ora și recomanda conducatorilor auto sa nu intre in intersecție, in cazul in care circulația in direcția de deplasare este dificila sau blocata și sa evite pe cat este de posibil circulatia pe strazile in care s-a…

- Un barbat din Sectorul 2 al Capitalei a fost retinut de politisti dupa ce si-a hartuit fosta concubina, careia i-a trimis mai multe mesaje de amenintare, i-a distrus masina si a sechestrat-o in casa impreuna cu copiii ei.

- Un barbat din Capitala a fost retinut dupa ce a fost prins pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei in timp ce adresa injurii unei femei, iar in timpul audierilor de la Politie, agentii au stabilit ca pe numele sau este emis un ordin de protectie, cerut chiar de femeia la care striga.

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, retinut de politie in timpul unei manifestatii la Moscova, a fost eliberat, duminica seara.Potrivit Reuters, avocata lui Navalnii, Olga Mihailova, a declarat ca clientul sau nu a fost pus sub acuzare, dar va trebui sa se prezinte…

- O femeie a fost injunghiata de sotul ei chiar langa o gradinita din sectorul 2 al Capitalei. Femeia a fost urmarita de partener si cand a ajuns in apropierea gradinitei, acesta a atacat-o si a injunghiat-o. Victima a fost gasita de medicii de pe ambulanta in stare grava. Medicii sositi la fata locului…

- Eleva impușcata intr-o școala din Texas. Adolescenta de 15 ani a fost transportata de urgența la spital, dupa ce un suspect a deschis focul in cantina școlii. Polițiștii au reținut un suspect care ar fi deschis focul intr-o școala din Texas. E vorba despre un adolescent de 16 ani care ar fi de asemenea…

- Un tanar de 24 de ani a fost retinut pentru deținere ilegala de droguri. Suspectul este originar din raionul Calarași si avea asupra sa un pachețel care conținea un praf alb asemanator cocainei. Incidentul a avut loc, noaptea trecuta, in sectorul Rașcani al Capitalei.

- O ieseanca in varsta de 61 de ani a ramas fara portofel in timp ce calatorea intr-un mijloc de transport din municipiul Iasi. Furtul a avut loc alaltaieri, iar politistii au depistat hotul intr-un alt mijloc de transport. Portofelul a fost inapoiat femeii in scurt timp, iar hotul a fost retinut pentru…

- Un barbat a fost gasit mort, vineri dimineata, intr-un apartament al unui bloc situat pe Bulevardul Unirii, in Bucuresti. Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca ar fi vorba despre o crima, principalul suspect fiind un cetatean italian.

- Un tanar de 19 ani din judetul Brasov a fost identificat si retinut de politistii de la investigatii criminale, miercuri, fiind suspectat ca a incercat sa jefuiasca, in decembrie, o casa de schimb valutar de pe strada Toamnei. Acesta este suspectat ca in dimineața zilei de 14 decembrie 2017, inarmat…

- Un tanar care a pus in pericol siguranta circulatiei rutiere a fost retinut de politistii din Alba Iulia. A fost oprit in trafic, in timp ce conducea un tractor furat. Se afla sub influenta alcoolului si nu a vea nici permis. In noaptea de 7/8 ianuarie, in jurul orei 1.00, politistii de ordine publica…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost retinut luni pentru 24 de ore, dupa mai multe ore de audieri, informeaza HotNews.ro. El a fost prins de politisti luni dimineata. Agresorul este ...

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost retinut luni pentru 24 de ore, dupa mai multe ore de audieri, informeaza news.ro.El a fost prins de politisti luni dimineata. Agresorul este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la…

- Politistii au depistat in seara de duminica, 7 ianuarie, cadavrul unei persoane intr-un apartament din sectorul Botanica al Capitalei. In locuinta se mai afla si un tanar ranit prin plaga cu arma de foc.

- "La data de 6 ianuarie, politisti din cadrul Sectiei 23 au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 34 de ani, cu privire la faptul ca, in jurul orei 16,30, in timp ce se afla pe o strada din sectorul 3, un barbat necunoscut a venit din spate, si-a dat pantalonii jos si a mimat un act nefiresc,…

- O operatiune de mare anvergura este pusa in practica in acest moment de autoritati in cazul copiilor agresati de un pedofil in Sectorul 6 al Capitalei. Ofiterii de la Serviciul Omoruri si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au preluat cazul si au coordonat o ampla actiune ce cercetare…

- Politistii brigazii Rutiere a Capitalei au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, peste 130 de sanctiuni contraventionale si au retinut 18 permise de conducere, in cadrul unei actiuni care a avut ca scop depistarea celor care conduc autovehiculele sub influenta bauturilor alcoolice, precum…

- Pâna pe 16 ianuarie curent, familiile cu copii si persoanele cu nevoi speciale vor trece frontiera prin banda destinata Corpului Diplomatic. Pentru informarea participanților la trafic au fost instalate panouri ce indica direcția de deplasare. Actiunea face parte din setul de masuri…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au depistat un cetatean roman pe numele caruia era emis un mandat european de arestare de catre autoritatile romane, pentru savarsirea infractiunii de talharie.Potrivit Garzii de Coasta, la sfarsitul saptamanii trecute,…

- Sibiu - Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc marti pe Drumul National 1, pe centura orasului Avrig, la kilometrul 284, unde traficul este blocat, au anuntat Politia si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Sibiu. Cele trei femei si cei doi barbati raniti sunt…

- Aproape 1.000 de kilograme de articole pirotehnice de diferite categorii au fost gasite de politisti intr-o locuinta din Bucuresti, in urma unei perchezitii domiciliare. Potrivit politistilor, doi tineri ar fi vandut produsele pirotehnice cu ajutorul mai multor persoane in zona unui complex comercial…

- Femeia care apare in imagine este cautata de politistii sectorului Centru din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau, dupa ce o locuitoare a Capitalei s-a adresat dupa ajutor, declarind ca, i-ar fi fost sustras portmoneul cu 1 500 de lei in circumstante necunoscute. Politistii au stabilit ca, victima…

- Un tanar de 17 ani din municipiul București a fost injunghiat de un barbat chiar in scara blocului. Incidentul a avut loc in sectorul 6 al Capitalei iar potrivit polițiștilor, atacatorul, un barbat de 44 de ani, a fost reținut. Un tanar de 17 ani din municipiul București a fost injunghiat in scara blocului,…