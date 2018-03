Stiri pe aceeasi tema

- Politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza miercuri 12 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetul Constanta, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul consultantei si al lucrarilor…

- In cursul acestei dimineti, 14 martie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 12 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Constanta, intr un dosar…

- Miercuri dimineața, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații…

- Doi barbati, banuiti de comiterea unei infractiuni de furt calificat, identificati si retinuti de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt calificat, politistii din cadrul Sectiei 8 Rurala Baneasa, impreuna cu cei ai Serviciului…

- Politistii fac, marti, aproape 90 de perchezitii in Capitala si in 23 de judete, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar fi omis sa evidetieze in actele contabile ori in alte documente…

- Politistii din Arad, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, efectueaza peste 100 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 16 judete, inclusiv in Iasi, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere. La…

- In cursul diminetii, 20 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 15 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Arges, intr un dosar…

- Politistii bucureșteni au efectuat 11 percheziții domiciliare in municipiul București și in județele Teleorman, Olt, Valcea și Ilfov. Persoanele vizate sunt suspectate de infracțiuni de evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul fiind de 1.500.000 lei. ”Politisti din cadrul Directiei Generale…

- Politistii bucuresteni efectueaza, joi, 11 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si alte patru judete intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul prestarilor de servicii de consultanta. Citeste si: Kelemen Hunor dezvaluie…

- Politistii bucuresteni fac joi 10 perchezitii in Capitala, in Ilfov si in Giurgiu, intr-un dosar de evaziune fiscala si de spalare a banilor cu un prejudiciu de 2,2 milioane de lei. “In cursul acestei dimineti, 15 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,…

- Peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de politistii din Hunedoara, in urma a 12 perchezitii domiciliare. Cinci persoane banuite de comiterea infractiunii de contrabanda au fost retinute pentru 24 de ore.La data de 14 februarie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- In aceasta dimineața, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Brașov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, efectueaza 12 percheziții la sediul mai multor societați comerciale, respectiv la domiciliile reprezentanților legali ai acestor societați din…

- Polițiștii din Buzau și alte 10 județe desfașoara, miercuri, 30 de perchezitii si pun în aplicare 3 mandate de aducere, într-un dosar privind savârsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei.”La data…

- Politistii au efectuat, miercuri, noua perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Suceava, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani la o societate cu obiect de activitate paza si protectie, scrie AGERPRES.Citeste si: Lovitura GREA pentru un fost baron PNL: A fost…

- Opt perchezitii au loc miercuri in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Giurgiu si Calarasi, la domiciliile si sediile sociale ale mai multor persoane fizice si juridice, implicate in savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor in domeniul comercializarii fructelor si legumelor.…

- Politistii bucuresteni efectueaza, miercuri, opt perchezitii in municipiul Bucuresti si pun in executare 13 mandate de aducere intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, respectiv complicitate la comiterea acesteia, in domeniul prestari servicii. Prejudiciul creat…

- Politistii specializati in investigarea infractiunilor economice din Gorj, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, efectueaza, in aceasta dimineata, 13 perchezitii, in mai multe judete, la persoane banuite de evaziune fiscala.

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5 milioane de lei prin comiterea de infractiuni economice in domeniul comercializarii de produse in mediul online. Urmeaza a fi puse in aplicare patru mandate de aducere la audieri.

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au dispus masuri asiguratorii in valoare de aproape 13.000.000 de lei, au ridicat in vederea confiscarii aproape 200.000 de tigarete, in cauzele instrumentate fiind dispuse masuri preventive…

- Politistii din Calarasi fac, luni dimineata, 18 perchezitii in Capitala si in judetul Calarasi, la locuintele mai multor persoane suspectate de crearea unui prejudiciu de 2,8 milioane de lei, prin activitati ilegele cu tigari si tutun, conform Politiei Romane.

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au desfasurat 147 de perchezitii, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice. In urma actiunilor au fost indisponibilite bunuri in valoare…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova si 12 mandate de aducere, intr-un…

- Politistii bistriteni, avand sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au efectuat perchezitii si prinderi in flagrant delict in dosare de evaziune fiscala si spalare a banilor, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane lei, potrivit unui comunicat de presa remis,…

- Avand 9 mandate de perchezitii, politistii bucuresteni, sprijiniti de colegii lor de la Directia de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au iesit miercuri dimineata pe teren. Se fac verificari domiciliare la adrese din Bucuresti, dar si din judetul limitrof, Ilfov,…

- Politistii din Mures efectueaza miercuri 32 de perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al IGPR, politistii de investigare…

- Politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza miercuri 9 perchezitii domiciliare in Capitala si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul prestarilor de servicii de curatenie.…

- Politistii din Capitala fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul prestarilor de servicii de curatenie. Prejudiciul estimat este de 4,5 milioane de lei, iar noua persoane vor fi duse…

- Politistii din Olt, ajutati de colegi din alte cinci judete si municipiul Bucuresti, efectueaza, marti, 16 ianuarie 2018, perchezitii la sediile unor firme si domiciliul unor persoane intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la 2 milioane lei.

- Politistii din Olt efectueaza 17 perchezitii in Bucuresti si in 6 judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi puse in executare 14 mandate de aducere, informeaza Politia Romana. La data de 16 ianuarie…

- Politistii de investigare a criminalitații economice din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza, luni dimineața, 20 de percheziții la sediile unor societați comerciale și la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni economice, in municipiul București…

- Politisti specializati in investigarea criminalitatii economice din Dambovita efectueaza joi 16 perchezitii la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2 milioane de euro prin infractiuni economice. "La data de 21 decembrie, politistii de investigare a criminalitatii…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac miercuri dimineata 14 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Arges, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor,…

- Politisti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare, miercuri dimineata, 10 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetul Ilfov, intr-un dosar privind constituirea unui grup infractional organizat in vederea savarsirii de infractiuni…

- Politistii din Constanța, impreuna cu procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda ,,Imprietenire”. 15 persoane au fost reținute. Read More...