- Perchezitii ale Politiei Capitalei au avut loc astazi intr un dosar privind comiterea infractiunilor de inselaciune privind asigurarile, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals intelectual si santaj. Potrivit Politiei Capitalei, In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice al I.P.J. Constanta, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, impreuna cu cinci inspectori antifrauda, au efectuat 13 perchezitii domiciliare pe raza judetului Constanta. La…

- Polițiștii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti efectueaza 8 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetul Ilfov, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 1.800.000 de lei, prin evaziune fisccala și spalare de bani. In aceasta ...

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare miercuri dimineata 8 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetul Ilfov si 5 mandate de aducere, intr-un dosar privind…

- In cursul zilei de marti, 20 martie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara, intr un dosar privind savarsirea unei infractiuni de furt…

- Astazi, 19 martie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au pus in executare patru mandate de perchezitie domiciliara, intr un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune, abuz de…

- In cursul zilei de miercuri, 14 martie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara, intr un dosar privind savarsirea unei infractiuni…

- Politistii au efectueaza miercuri dimineața 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. Pe 14 martie, politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații Economice din…

- Politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza miercuri 12 perchezitii domiciliare in Capitala si in judetul Constanta, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul consultantei si al lucrarilor…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații…

- Politistii valceni, sub coordonarea DIICOT, au efectuat marti trei perchezitii in judetele Alba, Sibiu si Valcea, la domiciliile unor persoane banuite ca au organizat licitatii online cu bunuri fictive, prejudiciul in dosar fiind estimat la circa 75.000 de euro. Potrivit unui comunicat…

- Politistii din Arges au ridicat bunuri in valoare de peste 250.000 de euro, precum si 53.000 de lei si 25.700 de euro, in numerar, in urma a 12 perchezitii domiciliare efectuate ieri. 6 persoane au fost retinute. La data de 8 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au…

- Polițiștii din Faget, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Faget, au descins, marți, in patru locații din Dumbrava și Manaștiur, la locuințele unor persoane banuite de contrabanda. Controalele s-au desfașurat in doua dosare penale in care se fac cercetari pentru infracțiunile…

- La aceasta ora, politistii din Mehedinti efectueaza 8 perchezitii, pe raza judetelor Mehedinti si Dolj, precum si pe raza municipiului Bucuresti, la persoane banuite de infractiuni contra patrimoniului. 10 persoane vor fi conduse la sediul politiei, pentru audieri.La data de 5 martie a.c., politistii…

- La data de 01.03.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au efectuat cinci perchezitii domiciliare pe raza municipiului…

- Polițiștii din Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, efectueaza peste 100 de percheziții domiciliare in București și in 16 județe, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in ...

- Lucratori ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti pun marti dimineata in aplicare 15 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si judetele Ilfov si Arges, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul comertului cu piese…

- In cursul diminetii, 20 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 15 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Arges, intr un dosar…

- Politistii bucureșteni au efectuat 11 percheziții domiciliare in municipiul București și in județele Teleorman, Olt, Valcea și Ilfov. Persoanele vizate sunt suspectate de infracțiuni de evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul fiind de 1.500.000 lei. ”Politisti din cadrul Directiei Generale…

- Politistii din Olt efectueaza 5 perchezitii in judetele Olt si Dambovita, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 4.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi puse in executare 5 mandate de aducere.Potrivit Politiei Romane, la data de…

- Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, pun in aplicare, in cursul acestei dimineți, 10 mandate de percheziție domiciliara in municipiul București și in județele Ilfov și Giurgiu și ...

- Politistii bucuresteni efectueaza, joi, 11 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si alte patru judete intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul prestarilor de servicii de consultanta. Potrivit unui comunicat transmis…

- Politistii bucuresteni fac joi 10 perchezitii in Capitala, in Ilfov si in Giurgiu, intr-un dosar de evaziune fiscala si de spalare a banilor cu un prejudiciu de 2,2 milioane de lei. “In cursul acestei dimineti, 15 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,…

- Politistii din Hunedoara au facut, miercuri, 12 perchezitii intr-un dosar de contrabanda cu tigari, fiind confiscate peste 155.000 de tigarete. Patru persoane banuite ca au adus marfa din spatiul extra comunitar si au distribuit-o in judetele Hunedoara si Timis au fost retinute. Politistii din Hunedoara,…

- Polițiștii au facut, miercuri, 12 percheziții in mai multe locații din Hunedoara și Timișoara, intr-un dosar penal de contrabanda cu țigari. In urma descinderilor, peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de anchetatori, iar patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore.…

- Cinci persoane au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, miercuri, in urma perchezitiilor efectuate in trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges transmis Agerpres,…

- PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE FURTURI DIN LOCUINTA Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au efectuat percheziții domiciliare la locuințele unor persoane banuite de comiterea mai multor furturi din locuinta, pe raza județului Vrancea. Pentru documentarea…

- "In seara zilei de vineri, persoana vatamata si un prieten aflat in vizita au atras atentia mai multor tineri ca sunt prea zgomotosi si deranjeaza linistea locatarilor. Ca urmare a acestei discutii, patru tineri din grup au exercitat acte de violenta fata de cele doua persoane, lovindu-le cu pumnii…

- Politistii din Galati, sub coordonarea unui procuror, au facut, joi, 67 de perchezii intr-un dosar penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ 1.400.000 lei. Peste 40 de persoane au fost duse la audieri.Potrivit unui comunicat al IPJ…

- In aceasta dimineata, politistii din Buzau si din alte 10 judete, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice Inspectoratul General al Politiei Romane, efectueaza 30 de perchezitii si pun in aplicare 3 mandate de aducere, intr un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul…

- Opt perchezitii au loc miercuri in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Giurgiu si Calarasi, la domiciliile si sediile sociale ale mai multor persoane fizice si juridice, implicate in savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor in domeniul comercializarii fructelor si legumelor.…

- Politistii specializati in investigarea infractiunilor economice din Gorj, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, efectueaza, in aceasta dimineata, 13 perchezitii, la persoane banuite de evaziune fiscala.La data de 30 ianuarie a.c., politistii Serviciului…

- Politistii specializati in investigarea infractiunilor economice din Gorj, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, efectueaza, in aceasta dimineata, 13 perchezitii, in mai multe judete, la persoane banuite de evaziune fiscala.

- Apele se tulbura teribil in lumea muzicii de petrecere, scrie wowbiz.ro. In urma cu patru zile, Marius Tepeliga, un indragit cantaret de manele, a fost retinut de politisti, dupa ce timp de doua saptamani, el a fost cautat intens de oamenii legii! Citeste si Politistii de frontiera au descoperit…

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5.000.000 de lei prin comiterea de infractiuni economice in domeniul comercializarii de produse in mediul online, urmand sa fie puse in aplicare patru mandate de aducere la audieri.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin, sub directa coordonare a Procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Drobeta Turnu Severin,

- Politistii din Calarasi, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, au efectuat 5 perchezitii in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un prejudiciu…

- 22 de infractiuni de furt de energie electrica si executarea sau folosirea de instalatii clandestine in scopul racordarii directe la retea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare, au fost constatate de politistii din Vrancea, in urma unor perchezitii efectuate ieri.Vineri, 26 ianuarie a.c., politistii…

- Politistii Capitalei au identificat patru persoane, care au fost conduse la audieri la sediul Sectiei 14 Politie, în urma cercetarilor din dosarul ce priveste scandalul dintre mai multi soferi si un taximetrist, informeaza un comunicat de presa al DGPMB. Potrivit sursei citate, investigatiile…

- Potrivit sursei citate, investigatiile sunt continuate de subunitatea de politie sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 sub aspectul savarsirii infractiunilor de amenintare si lovire sau alte violente. Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari pentru lovire sau alte violente si amenintare, dupa ce un taximetrist a reclamat ca a fost batut de trei soferi UBER.

- „Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 14 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, efectueaza cercetari intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de lovirea sau alte violente si amenintare”, a anuntat vineri Politia Capitalei.…

- Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 14 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, efectueaza cercetari intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si amenintare, in urma unei plangeri formulate la data de…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova si 12 mandate de aducere, intr-un…

- 2 milioane de lei. Acesta este prejudiciul creat de mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala. Politistii din Olt efectueaza, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane…

- Sase perchezitii sunt efectuate joi de catre politistii din Blaj la domiciliile unor persoane din Sibiu si satul Panade, banuite de furt de combustibil din gospodariile si utilajele agricole apartinând unor cetateni din Blaj, informeaza un comunicat transmis AGERPRES de Inspectoratul de Politie…