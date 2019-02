Stiri pe aceeasi tema

- La acest moment, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 19 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Constanta, Sibiu, Ialomita si Arges, intr-un dosar…

- "La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Mures, sub coordonarea Parchetului de pe lânga Tribunalul Mures, efectueaza 18 perchezitii, în judetele Mures, Cluj si Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Din cercetari a rezultat faptul…

- O grupare infractionala banuita de cauzarea unui prejudiciu de 9,5 milioane lei, prin evaziune fiscala si spalare de bani, a fost destructurata vineri de procurorii DIICOT si de politisti, in urma a 10 perchezitii domiciliare efectuate in Bucuresti, Ilfov si Constanta.

- In urma a 10 perchezitii efectuate in Bucuresti, Ilfov si Constanta, a fost destructurata o grupare infractionala banuita de cauzarea unui prejudiciu de 9.500.000 de lei aproximativ 2 milioane de euro , prin evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit Politiei Romane, la data de 14 decembrie a.c.,…