Stiri pe aceeasi tema

- Un colet suspect a fost depistat, joi seara, la stația de metrou Lujerului insa, in urma verificarilor, s-a constatat ca era vorba de o cutie goala, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții Poliției Capitalei. Calatorii au fost evacuați.Autoritațile au fost in alerta, joi seara, pentru…

- Politistii locali vor verifica modul de comercializare al produselor vandute la strada, respectarea normelor legale privind curatenia localitatilor si prevenirea distrugerii mobilierului urban, precum si inlaturarea persoanelor aflate in stare de ebrietate ori care tulbura linistea publica.

- Politistii bucuresteni au confiscat, in urma a 13 perchezitii domiciliare, peste 570.000 de tigarete de contrabanda, informeaza marti DGPMB, potrivit Agerpres. "Duminica, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului…

- Politistii bucuresteni au confiscat, in urma a 13 perchezitii domiciliare, peste 570.000 de tigarete de contrabanda, informeaza marti DGPMB. "Duminica, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut vineri un barbat, in varsta de 28 de ani, dupa ce a fost depistat, in timpul unor verificari, deplasandu-se cu zece kilograme de tutun maruntit asupra sa, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei…

- Peste 400 de politisti se vor afla in strada pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice in minivacanta de 1 decembrie. Oamenii legii recomanda respectarea regulilor de circulatie, sofatul cu o viteza adaptata conditiilor meteo si respectarea regulilor de conduita preventiva.

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti actioneaza, miercuri, in mai multe santiere din Capitala, pe linia verificarii respectarii legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor. Potrivit DGPMB, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din…