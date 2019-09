Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbați acuzați ca furau bunuri din gențile și buzunarele turiștilor straini aflați in Centrul Vechi al Capitalei, oferindu-și serviciile pentru a le face fotografii, au fost reținuți, vineri, de polițiști, dupa percheziții care au avut loc in București.Potrivit unui comunicat transmis…

- Trei agenți de paza de la un club din Centrul Vechi al Capitalei au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiști, fiind acuzați ca au batut doi barbați și le-au pulverizat spray iritant lacrimogen, anunța Poliția Capitalei, potrivit Mediafax.Politisti din cadrul Directiei Generale de…

- Trei persoane au fost arestate preventiv, iar fata de alte doua Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus masura controlului judiciar, intr-un dosar privind comiterea mai multor infractiuni in dauna unui cetatean german."Politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale - Politia…

- Politia Capitalei a prins luni seara in flagrant doi barbati, de 25 si 45 de ani, care transportau zeci de aparate de aer conditionat, in valoare de 300.000 de lei, obtinute prin inselaciune. Potrivit unor surse judiciare, unul dintre cei do barbati este fiul celebrului Leo de la Strehaia.CITESTE…

- "In urma perchezitiilor desfasurate la data de 11 iulie de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Politia Sectorului 5 intr-un dosar in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si comercializare de produse susceptibile…

- Miercuri, 26 iunie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare patru mandate de perchezitie, in Bucuresti si judetul Ilfov, la domiciliile a doi barbati, banuiti de savarsirea mai…