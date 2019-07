Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unei minore care marti a plecat de la domiciliul sau din sectorul 3 si nu a mai revenit pana in prezent, potrivit Agerpres. "Minora disparuta se numeste Irina Elena Cristiana Voicu, este in varsta de 16 ani si are inaltimea de 1,65 m, greutatea…

- La data de 29 iulie, Secția 1 Poliție Rurala Galați a fost sesizata cu privire la faptul ca, in seara de 27 iulie 2019, minora Marcu Maria Cristina, de 14 ani, a plecat de la domiciliul sau, din comuna Șendreni, și nu a mai revenit. In urma verificarilor, polițiștii au stabilit ca, in noaptea…

- Politia Capitalei cere sprijinul populatiei pentru gasirea unui baiat din Bucuresti, in varsta de 13 ani, care a plecat de acasa catre scoala in data de 17 iulie si nu a mai revenit pana in prezent, familia vazandu-se nevoita sa alerteze autoritatile. Cei care il vad sunt rugati sa sune la 112.

- Potrivit Politiei Capitalei, copilul se numeste Bobi-Matei Baranka, are 13 ani si inaltimea de 1,30 metri, o greutate de 40 de kilograme. Adolescentul are fata ovala, ochi caprui, par saten inchis, tuns scurt, ten masliniu. De asemenea, el are o cicatrice de forma liniara de aproximativ 2-3 centimetri,…

- Reprezentantii Politiei Capitalei anunta ca este cautata in intreg municipiul Simona Droanca, o femeie de 33 de ani care a disparut de trei zile de la domiciliu. Conform informatiilor oferite de Politia Capitalei, Simona Droanca a plecat miercuri, pe 3 iulie, de acasa spre locul de munca si nu s-a mai…

- Polițiștii cauta o minora, din municipiul Petrosani, care a plecat de acasa la sfarsitul saptamanii trecute și nu a mai revenit. Persoanele care detin informatii utile anchetei sunt rugate sa sesizeze cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze numarul unic de urgenta 112. In data…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Invetigații Criminale efectueaza verificari in cazul dispariției de la domiciliu, a unei fete de 18 ani, din municipiu Ramnicu Valcea. Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, in data de 18 mai a.c., numita ANUȚA HERMINA-ȘTEFANIA a plecat de la domiciliu…