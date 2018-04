Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Bucuresti au intervenit in mai putin de o ora, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea a trei incendii la autoturisme, opt masini fiind distruse sau avariate. Exista suspiciunea ca focul a fost provocat. Politia Capitalei face cercetari pentru distrugere in cazul celor trei…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca reunificarea Republicii Moldova cu Romania trebuie sa se faca printr-o decizie a celor doua parlamente nationale si nu lasata "pe mana propagandei".'Reunificarea nu trebuie lasata pe mana propagandei, pentru ca propaganda, si de o parte,…

- Marius Voicu - chestor de poliție, fost adjunct al IGPR, detronat de Corpul de Control al Ministrului Afacerilor Interne dupa scandalul pedofilului Eugen Stan (foto), s-a intors de ieri la șefia Poliției Capitalei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca nimic nu este mai important decat 'a face o descentralizare profunda', a delega responsabilitatile la nivel local. 'Am vazut declaratia domnului Dragnea, cred ca e nevoie sa facem o discutie si sa ne spuna exact ministrii care vad…

- Accident rutier pe DN 2 la intersectia catre Racoviteni, impact intre un TIR si un auto. O persoana a ramas incarcerata. La fata locului actioneaza echipaje de politie pentru fluidizarea traficului, se circula alternativ. De asemenea actioneaza o autospeciala pentru descarcerare si ambulanta. UPDATE Din…

- (update 17:35) Primarul interimar Silvia Radu a promis salariu dublu intreprinderilor municipale care se ocupa de deszapezire din Chișinau. Primarul interimar Silvia Radu a convocat o ședința de lucru ce prevede lucrarile de deszapezire din Chișinau.

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au facut, luni, cinci perchezitii intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune, abuz de incredere, tainuire, uz de fals si conducere pe…

- Politistii din cadrul Directiei Generale a Politiei Bucuresti au retinut, in urma unor perchezitii efectuate astazi 19 martie a.c., patru persoane suspectate de comiterea infractiunii de inselaciune cu autoturisme de lux. Potrivit autoritatilor acestia inchiriau autoturisme din tarile UE pe care le…

- Principalul suspect in cazul agresiunii produse sambata intr-un autobuz al liniei RATB 178 din Bucuresti, unde un barbat a fost taiat la o mana cu un cutter, a fost prins in cursul serii, potrivit reprezentantilor Politiei Capitalei.

- Un sofer a anuntat Politia, prin apel la 112, ca a fost sicanat in trafic, unul dintre ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri de arma asupra autoturismului condus de acesta, potrivit Politiei Capitalei.

- Odata cu anii ’80, cafeaua incepea sa dispara treptat din comertul socialist, iar Romania multilateral dezvoltata consuma un inlocuitor botezat ironic „nechezol“. Insa chiar si in plina epocaa surogatelor, traditia prelucrarii artizanale a cafelei a ramas vie. O cafea Avedis, cineva?

- La inceputul lunii decembrie 2005, bucureștenii au fost șocați sa afle din Evenimentul zilei ca polițiștii de la secția Omoruri a Poliției Capitalei erau in cautarea unui asasin sadic care, dupa ce a ucis un barbat in propria sa casa, l-a eviscerat dupa care i-a spart capul și i-a extras creierul.

- Politia Capitalei face, miercuri, noua perchezitii in Bucuresti si in judetele Giurgiu si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor cu prejudiciu estimat la 1,3 milioane de lei. Persoanele vizate ar fi inregistrat in evidentele contabile cheltuieli fictive pentru a reduce baza de…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustine ca statul roman are de primit un miliard de euro in urma dosarelor instrumentate de DNA. Sefa DNA a precizat ca, potrivit unui studiu european, inculpatii prefera sa petreaca timp in inchisoare, dar sa nu li se ia averea, iar acest lucru…

- Un politist din cadrul Politiei Capitalei este cercetat pentru savarsirea infractiunii de neglijenta in serviciu pentru ca a respectat dispozitia unei instante de punere in libertate a unei persoane, la revocarea mandatului de arestare preventiva, dar nu a avut in vedere si mandatul de executare…

- Pentru ca s-a nascut pe 29 februarie, și nu suntem in an bisect, semnalam astazi, grație eforturilor criticului literar Paul Cernat, implinirea a 82 de ani de la nașterea, la Bulzești-Dolj, a lui Marin Sorescu (m. 8 decembrie 1996, București)

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat joi 12 masini pentru topit zapada, care actioneaza in toate sectoarele Capitalei, mentionand ca utilajele au o mare capacitate de topire si sunt prevazute cu filtre antipoluante, informeaza Agerpres.Pe platforme betonate din Capitala strangem…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca, in cadrul unei intalniri de lucru prilejuite de Conferinta de la Munchen, pe teme de securitate europeana si euroatlantica, a evidentiat utilitatea organizarii Reuniunii ministrilor apararii in format B9 de la Bucuresti, din luna…

- 11 perchezitii au avut loc joi-dimineata, 15 februarie 2018, la adrese din patru judete si municipiul Bucuresti, in Olt politistii vizand o adresa din localitatea Visina si trei din Slatina.

- La 6 februarie 2018, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, va efectua o vizita de lucru la Bucuresti, la invitatia omologului sau român, Teodor Melescanu. Vizita va include o întrevedere cu Ana Birchall, Viceprim-ministru…

- "In seara zilei de vineri, persoana vatamata si un prieten aflat in vizita au atras atentia mai multor tineri ca sunt prea zgomotosi si deranjeaza linistea locatarilor. Ca urmare a acestei discutii, patru tineri din grup au exercitat acte de violenta fata de cele doua persoane, lovindu-le cu pumnii…

- Politistii bucuresteni efectueaza, miercuri, opt perchezitii in municipiul Bucuresti si pun in executare 13 mandate de aducere intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, respectiv complicitate la comiterea acesteia, in domeniul prestari servicii. Prejudiciul creat…

- Fapta de nedescris! Drapelul din zona Arcului de Triumf a fost incendiat astazi. Din unele fotografii aparute pe retelele de socializare se vede clar cum drapelul din fata Guvernului e pe jumatate ars. Internautii cer verificarea camerelor de luat vederi din preajma, pentru a depista faptasul. Deocamdata,…

- Unul dintre foștii administratori speciali ai companiei Tehnologica Radion, Ștefan Mareș, și-a schimbat, luni, declarația data in dosarul de corupție al fostului deputat Sebastian Ghița, acuzat de dare de mita, șantaj și spalare de bani. La termenul de luni al procesului Ștefan Mareș, martor in dosar,…

- Forfota mare la București. Parlamentarii romani au fost convocati astazi in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota.

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Bucuresti din sectorul 2, dupa ce a lovit si muscat politistii care fusesera chemati de o angajata a magazinului care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul, informeaza Politia Capitalei.

- Jucatoarea echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Paula Ungureanu, a declarat, joi, ca meciurile cu CSU Danubius Galati si AHCM Slobozia de vineri si duminica sunt importante pentru pregatirea intalnirii de saptamana viitoare cu Gyori Audi ETO KC din Liga Campionilor. "Pentru noi sunt…

- Avand 9 mandate de perchezitii, politistii bucuresteni, sprijiniti de colegii lor de la Directia de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au iesit miercuri dimineata pe teren. Se fac verificari domiciliare la adrese din Bucuresti, dar si din judetul limitrof, Ilfov,…

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- „Nu am facut rau niciunui copil. Iubesc copiii”. Este o mica parte din declarația data de polițistul de la Rutiera, acuzat ca a molestat doi minori la sfarșitul saptamanii trecute, scrie digi24.ro.Polițistul Eugen Stan este audiat in continuare la Poliția Capitalei.

- "In jurul orei 20,00, prin apel 112 a fost sesizat un incendiu pe sos. Colentina, sector 2. La fata locului s-au deplasat echipe de pompieri si politisti ai Sectiei 7. Au fost evacuati mai multi locatari, iar dupa stingerea incendiului, in apartament a fost gasit cadavrul carbonizat al unui barbat",…

- Lucru care inseamna ca inceputul de an va fi marcat de „asaltul” celor interesati sa-si pastreze „puterile discretionare” chiar cu pretul destabilizarii tarii. „Asa zisii „rezistenti” care au pretentia ca apara justitia, cand, de fapt, ei nu doresc decat sa pastreze actualul simulacru de justitie, stat…

- Un accident rutier s-a produs astazi, 2 ianuarie 2018, in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea. O tanara de 25 de ani a din județul Bihor fost ranita grav, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Conform IPJ Alba un tanar de 30 de ani, din București, in timp ce conducea un autoturism,…