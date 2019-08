Politisti de la Sectia 20 au depistat, joi dimineata, un tanar care avea un comportament suspect, iar in urma verificarii autoturismului in care se afla au gasit un dispozitiv exploziv, confectionat artizanal.



"Barbatul de 30 de ani a fost condus la audieri, autoturismul in cauza, precum si obiectul care a ridicat suspiciuni fiind ridicate in vederea cercetarii. Cel in cauza sustine ca pe fondul unei depresii a dorit sa faca un experiment, asa cum a vazut intr-un documentar, folosind praf utilizat la confectionarea petardelor", informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei…