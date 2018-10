Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti actioneaza in mai multe locatii din Capitala, pe linia verificarii respectarii legislatiei in vigoare din domeniul pazei bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, a domiciliului, cu toate formele ce le…

- Peste 1.100 de politisti ai Capitalei se vor afla in strada, sambata si duminica, iar 550 vor asigura paza si protectia la 795 de sectii de votare, din cele 1.264, organizate pe raza municipiului Bucuresti, pentru restul sectiilor dispozitivul urmand a fi asigurat de celelalte structuri ale MAI. "Directia…

- Peste 100 de politisti bucuresteni actioneaza, miercuri, in mai multe zone din Capitala pentru verificarea respectarii legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor. "Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Capitalei efectueaza controale…

- Lucratori ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun joi dimineata in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si judetul Ilfov si pun in executare patru mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au destructurat, vineri, un grup specializat in savarsirea infractiunii de proxenetism, care isi desfasura activitatea in Sectorul 4 din Capitala, patru persoane fiind

- Doua femei au fost talharite, marti, in sectorul 3 al Capitalei, una din ele fiind o batrana in varsta de 82 de ani, careia i s-a smuls geanta in care avea documentele personale. Autorii talhariilor au fost prinsi la scurt timp de catre politisti.