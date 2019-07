Aproximativ 700 de politisti si 250 de jandarmi, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 2, efectueaza perchezitii in complexul Europa, intr-un dosar ce vizeaza savarsirea mai multor infractiuni, atat de natura economica, cat si judiciara.



"Sunt puse in aplicare peste 40 de autorizatii de perchezitie in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Ialomita, precum si mandate de aducere emise pe numele a peste 100 de persoane, suspecti si martori. Persoanele urmeaza a fi audiate in sedii ale subunitatilor de politie de pe raza intregului municipiu", informeaza…